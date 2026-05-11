Jharkhand Crime: दारूच्या नशेत पतीचा हैवानपणा! नातवांसमोर पत्नीची कुऱ्हाडीने निर्घृण हत्या; काय घडलं नेमकं?

झारखंडच्या गोड्डा जिल्ह्यात मद्यधुंद पतीने घरगुती वादातून पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या केली. हे भयावह कृत्य त्याने दोन नातवांसमोर केले असून आरोपी फरार झाला आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 04:53 PM
crime
  • मद्यधुंद पतीने पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या केली.
  • घटना दोन नातवांसमोर घडल्याने खळबळ उडाली.
  • पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करून शोध सुरू केला.
झारखंड: झारखंड येथून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मध्यधुंद पतीने शुल्लक घरगुती वादातून आपल्याच पत्नीची निर्घुण हत्या केल्याची घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे हे कृत्य त्यांनी आपल्या दोन निष्पाप नातवांसमोर केले आणि त्यानंतर तो तिथून पसार झाला.

काय घडलं नेमकं?

किशन दास (वय 60) असे आरोपीचे नाव आहे. किशन याला दारूचे व्यसन होते. घरी आला आणि त्याचे पत्नी रुबी देवी (वय 55) यांच्याशी काही कारणावरून भांडण झाले. माझा नंतर रात्री रुबीदेवी आपल्या लव आणि कृषी या दोन नातवांसह झोपल्या होत्या. पत्नीच्या तोंडात कापड कोंबले, आणि घरातील कुऱ्हाडीने तिच्यावर सपासप वार करून तिची हत्या केली.

आजचे अवस्था बघून कुश भीतीने ओरडत होते. त्यांच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून जेव्हा ग्रामस्थ घटनास्थळी पोहोचले तोपर्यंत आरोपी किशनदास एकूण पळून गेला होता. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या रुबी देवी त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले मात्र उपचार दरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळतच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मतदान घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले. फॉरेन्सिक टीमलाही पाचारण करण्यात आले.

चिमुकल्यांची जबाब

पोलिसांनी प्राथमिक तपासात मुलांचे जबाब नोंदवले. चिमुकल्यांनी ‘आजोबांनी आमच्या डोळ्यात एका दाजीला मारले’ असे सांगितले. आरोपींनी किशन दास याच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस त्याच्या अटकेसाठी ठिकठिकाणी छापणारी करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: झारखंडमधील गोड्डा जिल्ह्यात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीने पत्नीची हत्या कशी केली?

    Ans: तोंडात कापड कोंबून कुऱ्हाडीने वार करून हत्या केली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करून शोधमोहीम सुरू केली.

Published On: May 11, 2026 | 04:53 PM

Surya Gochar: 15 मे रोजी सूर्य करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे लागू शकते समस्यांना

नागपूर विमानतळाचा चेहरामोहरा आता बदलणार; नूतनीकरण होणार अन्…

आता पर्यटनासाठी करा गावाची सफर! शिवरायांपासून ज्ञानोबापर्यंत या गावात आहे अनेक ऐतिहासिक गोष्टींचा साठा…

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

धक्कादायक ! भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या वृद्धाचीच केली हत्या; डोक्यावर दगडाने वार केले अन्…

Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

