Jharkhand Crime: दारूच्या नशेत पतीचा हैवानपणा! नातवांसमोर पत्नीची कुऱ्हाडीने निर्घृण हत्या; काय घडलं नेमकं?

काय घडलं नेमकं?
किशन दास (वय 60) असे आरोपीचे नाव आहे. किशन याला दारूचे व्यसन होते. घरी आला आणि त्याचे पत्नी रुबी देवी (वय 55) यांच्याशी काही कारणावरून भांडण झाले. माझा नंतर रात्री रुबीदेवी आपल्या लव आणि कृषी या दोन नातवांसह झोपल्या होत्या. पत्नीच्या तोंडात कापड कोंबले, आणि घरातील कुऱ्हाडीने तिच्यावर सपासप वार करून तिची हत्या केली.
आजचे अवस्था बघून कुश भीतीने ओरडत होते. त्यांच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून जेव्हा ग्रामस्थ घटनास्थळी पोहोचले तोपर्यंत आरोपी किशनदास एकूण पळून गेला होता. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या रुबी देवी त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले मात्र उपचार दरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळतच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मतदान घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले. फॉरेन्सिक टीमलाही पाचारण करण्यात आले.
चिमुकल्यांची जबाब
पोलिसांनी प्राथमिक तपासात मुलांचे जबाब नोंदवले. चिमुकल्यांनी ‘आजोबांनी आमच्या डोळ्यात एका दाजीला मारले’ असे सांगितले. आरोपींनी किशन दास याच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस त्याच्या अटकेसाठी ठिकठिकाणी छापणारी करत आहे.
Ans: झारखंडमधील गोड्डा जिल्ह्यात ही घटना घडली.
Ans: तोंडात कापड कोंबून कुऱ्हाडीने वार करून हत्या केली.
Ans: आरोपीविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करून शोधमोहीम सुरू केली.