मेढ्यात सेवापूर्ती निमित्त सत्कार! मिलन मुळे यांचे शैक्षणिक कार्य आदर्शवत – शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मिलन मुळे, मेढा : मेढा येथे शिक्षण विस्तार अधिकारी मिलन मुळे यांच्या सेवापूर्तीनिमित्त आयोजित सत्कार समारंभ उत्साहात पार पडला. तब्बल चाळीस वर्षांच्या शैक्षणिक सेवेनंतर निवृत्त होत असलेल्या मिलन मुळे यांच्या कार्याचा विविध मान्यवरांनी गौरव केला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी त्यांच्या शैक्षणिक योगदानाचे कौतुक करत, अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून त्यांचे कार्य आदर्शवत असल्याचे सांगितले.
या कार्यक्रमाला माजी आमदार सदाशिवराव सपकाळ, जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव मानकुमरे, सभापती सौरभ शिंदे, शिक्षण संचालक महेश पालकर, शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थोरात, सिद्धेश्वर पुस्तके, जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव, मच्छिंद्र मुळीक, पोलिस उपअधीक्षक राजेश वाघमारे, तालुकाध्यक्ष तानाजी आगुंडे, गटशिक्षणाधिकारी संजय धुमाळ, शिक्षक बँकेचे प्रतिनिधी विशाल कणसे, अनिल शिंदे, विस्तार अधिकारी चंद्रकांत कर्णे, उमेश मोरे, संजीवनी मुळे, केंद्रप्रमुख दत्तात्रय बाचल, वंदना गंगावणे, हंबीरराव जगताप यांच्यासह अनेक शिक्षक, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आपल्या मनोगतात मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले की, शिक्षण क्षेत्रात सातत्याने आणि प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी समाजासाठी प्रेरणादायी ठरतात. मिलन मुळे यांनी चार दशकांच्या सेवाकाळात विद्यार्थ्यांना घडविण्यासोबतच शिक्षण व्यवस्थेच्या उन्नतीसाठीही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांच्या कार्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा मिळाली असून त्यांचा आदर्श भावी पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. सत्काराला उत्तर देताना मिलन मुळे यांनी आपल्या दीर्घ सेवाकाळातील अनुभव सांगितले. शिक्षक म्हणून कारकिर्दीची सुरुवात करून शिक्षण विस्तार अधिकारी पदापर्यंतचा प्रवास करताना अनेक सहकाऱ्यांचे सहकार्य लाभल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षण क्षेत्रात सर्वाधिक काळ सेवा करण्याचे भाग्य लाभल्याचे सांगत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
याचबरोबर शिक्षक संघटनांच्या माध्यमातून शिक्षकांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केल्याचा अभिमानही त्यांनी व्यक्त केला. शिक्षण व्यवस्थेतील बदल, प्रशासनाशी समन्वय आणि विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रम राबविताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला, मात्र सहकाऱ्यांच्या मदतीमुळे ते यशस्वीपणे पार पाडता आले, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमात शिक्षण संचालक महेश पालकर, संभाजीराव थोरात, सिद्धेश्वर पुस्तके यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करत मिलन मुळे यांच्या कार्याचा गौरव केला. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील त्यांची निष्ठा, प्रशासनातील कार्यक्षमता आणि शिक्षकांशी असलेला जिव्हाळ्याचा संबंध यांचा विशेष उल्लेख केला.
या प्रसंगी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. मिलन मुळे यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पदके प्रदान करून त्यांच्या यशाचे कौतुक करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी भविष्यातही शिक्षणात उत्कृष्ट कामगिरी करावी, अशी अपेक्षा मान्यवरांनी व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शंकर जांभळे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन अशोक लकडे यांनी केले. संपूर्ण कार्यक्रमात शिक्षक, शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून मिलन मुळे यांना पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. त्यांच्या सेवापूर्ती सोहळ्याने शिक्षण क्षेत्रातील समर्पित कार्याचा गौरव करणारा प्रेरणादायी क्षण अनुभवायला मिळाला.