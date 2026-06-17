G7 Summit: फ्रान्समध्ये पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय बैठक; ‘या’ महत्त्वाच्या विषयांवर झाली चर्चा

संभाषणादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना सांगितले, “आपल्याला भेटून आनंद झाला. आपण गेल्या वर्षी वॉशिंग्टनमध्ये भेटलो होतो. तेव्हापासून आपल्या दोन्ही देशांमधील संबंधांना नवी गती आणि ऊर्जा मिळाली आहे.” दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे निश्चित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जलद आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जात असल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी आनंद व्यक्त केला.
#WATCH प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,”राष्ट्रपति, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे उसके बाद हमारे संबंधों में एक गति आई है नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर आगे चलकर रहे हैं।” (वीडियो- रॉयटर्स) https://t.co/GiLLQ28TTu pic.twitter.com/IeImLtgOVh — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026
पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांना सांगितले, “मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये जी प्रगती झाली आहे, त्याबद्दल मी तुमचे कौतुक करतो. तुमच्या प्रयत्नांमुळे पश्चिम आशियात शांततेची नवी आशा निर्माण झाली आहे. ही शांतता कायम राहील, अशी आम्हाला आशा आहे.” पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना सांगितले, “जगासाठी ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ खुला राहणे किती महत्त्वाचे आहे, हे आपल्या दोघांनाही पूर्णपणे समजते; जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे.”
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चर्चेदरम्यान, पंतप्रधानांनी भारतीय जहाजे आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांविषयीही भाष्य केले. त्यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना सांगितले, “सागरी व्यापाराच्या क्षेत्रात, लाखो भारतीय खलाशी जगाच्या विविध भागांत सेवा बजावत आहेत आणि जागतिक प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. त्यांची सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची आहे.”
सागरी जहाजे आणि त्यावरील लोकांच्या सुरक्षेबाबत चर्चा करताना पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांना सांगितले, “आपल्या सर्वांना माहित आहे की, इराणसोबतच्या कराराद्वारे तुम्ही मध्यपूर्वेतील शांततेच्या प्रयत्नांच्या दिशेने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सागरी जहाजे आणि त्यावरील लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित केली जावी आणि तिला प्राधान्य दिले जावे, अशी आमची इच्छा आहे.”
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांची खूप चांगली चर्चा झाली. “आम्ही एका व्यापार करारावर काम करत आहोत. आम्ही अनेक गोष्टी करत आहोत; अमेरिका आणि भारत यांच्यात खूप काही घडत आहे.”
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