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विंटेज कार रिस्टोरेशन: जुन्या आठवणींना जिवंत करणारा एक ‘रॉयल’ व्यवसाय

Updated On: Jun 17, 2026 | 10:52 PM IST
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सारांश

जुनी गंजलेली वाहने मूळ रूपात आणण्याच्या कलेला 'विंटेज कार रिस्टोरेशन' म्हणतात. यात १९२०-१९७० मधील गाड्यांचे इंजिन, पेंटिंग व डिझाईन हुबेहूब तयार करावे लागते. भारतात हा एक अतिशय रॉयल आणि फायदेशीर व्यवसाय बनला असून, शौकीन लोक यासाठी लाखो रुपये खर्च करतात. गंजलेल्या गाड्यांना नवजीवन देणारा हा तांत्रिक कौशल्याचा उद्योग आहे.

विंटेज कार रिस्टोरेशन: जुन्या आठवणींना जिवंत करणारा एक ‘रॉयल’ व्यवसाय
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विस्तार

जुनी, गंजलेली आणि अडगळीत पडलेली एखादी गाडी जेव्हा पुन्हा रस्त्यावर दिमाखात धावते, तेव्हा केवळ एक वाहन धावत नसते, तर इतिहासाचे एक सोनेरी पान जिवंत होत असते. या प्रक्रियेला ‘विंटेज कार रिस्टोरेशन’ (Vintage Car Restoration) असे म्हणतात. ही केवळ मेकॅनिकल दुरुस्ती नाही, तर ती एक कला, आवड आणि सद्यस्थितीत वेगाने वाढणारा एक फायदेशीर व्यवसाय आहे.

इतिहासाला नवे आयुष्य देण्याची कला

विंटेज कार रिस्टोरेशन म्हणजे जुन्या काळातील गाड्यांना त्यांच्या मूळ (Original) स्वरूपात परत आणणे. यात १९२० ते १९७० च्या दशकातील गाड्यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि संयमाची असते. अनेकदा या गाड्यांचे सुटे भाग (Spare Parts) बाजारात मिळत नाहीत. अशा वेळी मूळ डिझाईनचा अभ्यास करून, लेथ मशीनवर किंवा थ्रीडी प्रिंटिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते भाग स्वतः तयार करावे लागतात. इंजिनचे रिपेअरिंग, टेंटिंग-पेंटिंग आणि अंतर्गत सजावट  हुबेहूब मूळ गाडीसारखीच करावी लागते. यासाठी महिने, कधीकधी तर वर्षे लागतात.

एक नवा आणि श्रीमंत व्यवसाय

भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात विंटेज गाड्यांचे शौकीन मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अनेक राजघराणे, उद्योगपती आणि सेलिब्रिटींकडे अशा गाड्यांचा संग्रह असतो. त्यामुळे या क्षेत्रात आता व्यावसायिकता आली आहे.

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कमाईची मोठी संधी

एका विंटेज कारचे रिस्टोरेशन करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपासून ते २५-३० लाख रुपयांपर्यंत (किंवा त्याहून अधिक) खर्च येतो. अनुभवी मेकॅनिक आणि डिझायनर्सना यातून मोठी आर्थिक कमाई होते.

गुंतवणूक आणि नफा

अनेक व्यावसायिक जुन्या गाड्या भंगाराच्या भावात किंवा स्वस्तात विकत घेतात. त्यावर मेहनत घेऊन, ती रिस्टोर करून लाखो-करोडो रुपयांना विंटेज कार लिलावात किंवा संग्राहकांना (Collectors) विकतात.

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पर्यटन आणि इव्हेंट्स

विंटेज गाड्यांचा वापर मोठ्या हॉटेल्समध्ये, चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी आणि विवाहसोहळ्यांमध्ये भाड्याने देण्यासाठी केला जातो, ज्यातून नियमित उत्पन्न मिळते.

विंटेज कार रिस्टोरेशन हा केवळ मेकॅनिक्सचा व्यवसाय उरलेला नाही. हा जुन्या आठवणींना उजाळा देणारा आणि तांत्रिक कौशल्याचा कस लावणारा एक प्रतिष्ठित उद्योग बनला आहे. जर तुमच्याकडे संयम, गाड्यांबद्दलचे प्रेम आणि अचूक कौशल्य असेल, तर हा व्यवसाय तुम्हाला पैशांसोबतच समाजात एक वेगळी प्रतिष्ठा मिळवून देऊ शकतो.

Web Title: Vintage car restoration auto sector

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Published On: Jun 17, 2026 | 10:52 PM

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