Mira-Bhayandar Municipal Corporation: मीरा-भाईंदरमध्ये मालमत्ता कर वसुलीला वेग; ६१ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने मालमत्ता कर वसुलीचा आढावा घेतला आहे. आतापर्यंत २०७ कोटी रुपये जमा झाले असून, अधिकारी थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करण्याची योजना आखत आहेत.

Updated On: Jan 30, 2026 | 10:38 AM
  • मीरा-भाईंदर पालिकेकडून थकबाकीदारांवर कारवाईचा इशारा
  • ३३४ कोटींच्या उद्दिष्टाकडे महापालिकेची झेप
  • २८ जानेवारीअखेर २०७ कोटींची वसुली
Mira Bhayandar Municipal Corporation: मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेत मालमत्ता कर वसुलीचा प्रभाव आणखी वाढवण्यासाठी, आयुक्त आणि प्रशासक राधाबिनोद ए. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात मालमत्ता कर विभागाची एक महत्त्वाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत चालू आर्थिक वर्षाच्या कर वसुलीचा, लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने प्रगतीचा आणि मागील वर्षांच्या तुलनेत वाढीचा सखोल आढावा घेण्यात आला. प्रभागनिहाय आणि विभागनिहाय मालमत्ता कर वसुलीचा, थकबाकी कराची स्थिती आणि प्रलंबित प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली. थकबाकीदार मालमत्तांविरुद्ध कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाईची चौकट देखील सादर करण्यात आली. कर वसुलीची प्रक्रिया पारदर्शक, प्रभावी आणि वेळेवर व्हावी यासाठी आयुक्त शर्मा यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या.

हेही वाचा: Baramati Accident : फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळीचे पार्थिव निवासस्थानी दाखल! अडीच वर्षांचा संसार मोडला

आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. क्षेत्रनिहाय कृती आराखडे तयार करणे, ऑनलाइन मालमत्ता कर भरणा करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे व्यापक जनजागृती मोहिमा राबविण्याची गरज यावर त्यांनी भर दिला, नियमानुसार नोटिसा जारी करणे, मालमत्ता जप्ती करणे आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना कर वसुलीच्या जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचे आदेश देण्यात आले.

महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी ३३४ कोटींचे मालमता कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार, २८ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत एकूण २०७ कोटी २८ लाख ४७ हजार ८०६ रुपये वसूल झाले आहेत, जे उद्दिष्टाच्या अंदाजे ६१ टक्के आहे. यापैकी १,४२.७८१ मालमता मालकांनी ११० कोटी ७१ लाख ४८ हजार ९४८ रुपये ऑनलाइन भरले, तर १.३२,७३४ मालमता मालकानी ९६ कोटी ५६ लाख ९८ हजार ८५९ रुपये ऑफलाइन (रोख आणि चेक) भरले.

हेही वाचा: “मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी…”, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राधाकृष्ण विखे-पाटलांचे महत्त्वाचे निर्देश

याप्रसंगी आयुक्त आणि प्रशासक शर्मा यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, शहराच्या पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांच्या मजबूत विकासासाठी मालमत्ता करांचा वेळेवर आणि पूर्ण भरणा करणे आवश्यक आहे. त्यांनी नागरिकांना मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

Jan 30, 2026 | 10:38 AM

