Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

“मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी…”, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राधाकृष्ण विखे-पाटलांचे महत्त्वाचे निर्देश

मराठवाडा महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांत प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज प्राप्त होत असून, हे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत यासाठी कार्यवाहीस गती देण्यात यावी,असे निर्देश जलसंपदा मंत्र्‍यांकडून देण्यात आले आहेत.

Updated On: Jan 27, 2026 | 07:10 PM
"मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी...", मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राधाकृष्ण विखे-पाटीलांचे महत्त्वाचे निर्देश

"मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी...", मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राधाकृष्ण विखे-पाटीलांचे महत्त्वाचे निर्देश

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटिअरच्या संदर्भात सप्टेंबर २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानंतर मराठवाडा महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांत प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज प्राप्त होत असून, हे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत यासाठी कार्यवाहीस गती देण्यात यावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. गावपातळीपर्यंत जाऊन शासकीय यंत्रणेने सक्रियपणे प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण उपसमितीच्या झालेल्या बैठकीत सांगितले की, उपसमिती तसेच माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांनी दिलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र वितरणातील अडथळे दूर करावेत. मराठा कुणबी जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने स्पष्ट आदेश दिले असून, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा विभागीय आयुक्तांनी घ्यावा,असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; मावळात ३७ जणांनी घेतली माघार

दाखले वितरणाचा वेग वाढविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांनी दिलेली महत्त्वपूर्ण माहिती उपयुक्त ठरणार असून, ते मराठवाडा विभागातील विविध जिल्ह्यांना भेट देऊन मार्गदर्शन करणार आहेत. सप्टेंबर २०२५ नंतर प्राप्त अर्ज व वितरित दाखल्यांचे प्रमाण सध्या कमी असून, ते वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी सूचित केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी विविध शैक्षणिक लाभ दिले जात आहेत. शिष्यवृत्ती तसेच शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती आदींसाठी ओबीसी विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व कृषी विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्यात यावी. या दृष्टीने बैठकीचे आयोजन करावे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मराठा कुणबी उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करताना प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना दिल्या.

बैठकीत सचिव गणेश पाटील तसेच विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी जात प्रमाणपत्र वितरणाची सद्यस्थिती सादर केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रहिवासी पुरावे, वंशावळ व १९६७ पूर्वीच्या पुराव्यांच्या आधारे करण्यात येत असलेल्या नियमानुसार कार्यवाहीची माहिती दिली.

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा उल्लेख टाळल्याचा आरोप, भीमसैनिकांचा तीव्र निषेध

Web Title: Applications received for maratha kunbi caste certificates should not remain pending

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 07:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इंडिया आर्ट फेस्टिव्हल २०२६: देश-विदेशातील कलाकार एकत्रित, मुंबईत भरणार समकालीन भारतीय कलेचा भव्य उत्सव
1

इंडिया आर्ट फेस्टिव्हल २०२६: देश-विदेशातील कलाकार एकत्रित, मुंबईत भरणार समकालीन भारतीय कलेचा भव्य उत्सव

मुंबईतील शाळेत प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह! देशभक्तीच्या रंगात रंगला कांदिवलीची सेंट लॉरेन्स हायस्कूल
2

मुंबईतील शाळेत प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह! देशभक्तीच्या रंगात रंगला कांदिवलीची सेंट लॉरेन्स हायस्कूल

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण
3

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट! मालवणीतील चाळीला आग, 7 जण गंभीर जखमी
4

Mumbai: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट! मालवणीतील चाळीला आग, 7 जण गंभीर जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रशासकीय सुधारणा गुणांकनात मुंबई विद्यापीठ राज्यात अव्वल! १५० दिवसांच्या सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी

प्रशासकीय सुधारणा गुणांकनात मुंबई विद्यापीठ राज्यात अव्वल! १५० दिवसांच्या सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी

Jan 27, 2026 | 09:20 PM
Arijit Singh Retirement: आता हृदयाचे घाव भरणार कोण? अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम; धक्कादायक कारण आलं समोर

Arijit Singh Retirement: आता हृदयाचे घाव भरणार कोण? अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम; धक्कादायक कारण आलं समोर

Jan 27, 2026 | 09:18 PM
DC vs GG, WPL 2026 : गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य; मूनीचे अर्धशतक, श्री चरणीने लगावला विकेट्सचा चौकार

DC vs GG, WPL 2026 : गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य; मूनीचे अर्धशतक, श्री चरणीने लगावला विकेट्सचा चौकार

Jan 27, 2026 | 09:16 PM
Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

Jan 27, 2026 | 09:15 PM
Mangesh Kalokhe Murder Case: मंगेश काळोखे प्रकरणात अनेक ‘लूप होल’! आमदार महेंद्र थोरवे यांचा संशय; सर्व शंकांच्या चौकशीची मागणी

Mangesh Kalokhe Murder Case: मंगेश काळोखे प्रकरणात अनेक ‘लूप होल’! आमदार महेंद्र थोरवे यांचा संशय; सर्व शंकांच्या चौकशीची मागणी

Jan 27, 2026 | 08:51 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: घरातल्या टोळीमध्येच वाद! रुचिता विशालवर भडकली, तन्वीची केली तरफदारी

Bigg Boss Marathi Season 6: घरातल्या टोळीमध्येच वाद! रुचिता विशालवर भडकली, तन्वीची केली तरफदारी

Jan 27, 2026 | 08:35 PM
Karjat News : कर्जतमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजप आणि शेकाप बरोबर महायुती; महेंद्र थोरवे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा

Karjat News : कर्जतमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजप आणि शेकाप बरोबर महायुती; महेंद्र थोरवे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा

Jan 27, 2026 | 08:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM