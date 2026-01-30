Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

T20 World Cup 2026 पूर्वी टीम इंडियासाठी मोठी बातमी, दोन मॅचविनर्स लवकरच परतणार!

टीम इंडियासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. या स्पर्धेपूर्वी काही खेळाडूंची फिटनेस ही एक मोठी चिंता होती. तिलक वर्मा आणि वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतून बाहेर पडले होते.

Updated On: Jan 30, 2026 | 12:44 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

टी20 विश्वचषकाआधी भारतीय संघाचा न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू असलेल्या मालिकेचा शेवटचा सामना शिल्लक आहे. या सामन्यानंतर एक सामना सरवा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. भारताच्या संघाने मालिका आधीच जिंकली आहे. पण चौथ्या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडची चांगली गोलंदाजी आणि फलंदाजी पाहायला मिळाली. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, टीम इंडियासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. या स्पर्धेपूर्वी काही खेळाडूंची फिटनेस ही एक मोठी चिंता होती. 

तिलक वर्मा आणि वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतून बाहेर पडले होते. सर्वांना भीती होती की हे दोन्ही मॅचविनर टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडू शकतात. आता, काळानुसार भारताच्या चिंता कमी होताना दिसत आहेत. दोन्ही मॅचविनर लवकरच टीम इंडियामध्ये सामील होऊ शकतात. विजय हजारे ट्रॉफी दरम्यान तिलक वर्मा दुखापतग्रस्त झाले होते आणि त्यांच्या पोटावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते बरे होत आहेत. वर्मा न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन टी-२० सामन्यांमधून बाहेर पडले होते पण नंतर पुढील दोन सामन्यांमधूनही बाहेर पडले. 

Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

वॉशिंग्टन सुंदरला एकदिवसीय मालिकेदरम्यान स्नायूंचा ताण आला आणि त्यामुळे ते बाहेर पडले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दोघेही टी-२० विश्वचषक संघाचा भाग आहेत. टीओआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, तिलक वर्मा पूर्णपणे तंदुरुस्त होण्याच्या अगदी जवळ आहेत आणि लवकरच त्यांना बीसीसीआयच्या सीओईकडून मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. तिलक शुक्रवारी होणाऱ्या सराव सामन्यात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. तो ३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत भारतीय संघात सामील होण्याची अपेक्षा आहे. एस्प्रेसो स्पोर्ट्सच्या वृत्तानुसार, वॉशिंग्टन सुंदर देखील पूर्णपणे तंदुरुस्त होण्याच्या अगदी जवळ आहे. त्याने फलंदाजी सुरू केली आहे आणि लवकरच गोलंदाजी सुरू करेल.

टी-२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघ

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, इशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), टिळक वर्मा, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंग, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वशप्रीत बुमराह, सनक्रन चषक, सनदरा, सनद चषक.

Published On: Jan 30, 2026 | 12:38 PM

