MHADA Lottery 2026: सर्वसामान्यांना हक्काचं घर घेण्याची सुवर्णसंधी! लवकरच निघणार म्हाडाची ७ हजार घरांची सोडत

Updated On: Jan 30, 2026 | 12:44 PM
MHADA home lottery 2026 Mumbai News in Marathi : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून आणि कोकण मंडळाकडून लवकरच ७ हजार घरांची सोडत काढण्यात येणार आहे.  एकंदरीत हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे हे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२६ मध्ये म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून ३००० घरांची लॉटरी काढली जाणार आहे. त्याचबरोबर ठाणे, नवी मुंबईसह विरार परिसरातही कोकण मंडळाकडून तब्बल ४ हजार घरांची सोडत निघणार आहे. म्हणजेच मुंबईसह उपनगरात म्हाडाच्या ७ हजार घरांची सोडत निघणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना हक्काचं घर घेण्याची ही सुवर्णसंधी असणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत म्हाडाच्या घरांची लॉटरी निघणार असल्याची माहिती होती. याबाबत आता म्हाडा प्रशासनाने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. महानगरपालिका निवडणुका आणि आचारसंहिता संपल्यानंतर आता म्हाडाकडून घरांच्या सोडत प्रक्रियेला वेग आला आहे. म्हाडाकडून मुंबईत तब्बल ३००० घरांची आत्तापर्यंत ९ लाख घरांची म्हाडाने केली आहे निर्मिती म्हाडाच्या घरांना सर्वाधिक मागणी असते, तर कोकण मंडळाच्या घरांनाही चांगला प्रतिसाद मिळतो. म्हाडाकडून रस्ते, पाणी, वीज आदी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिले जाते, वामुळे सर्वसामान्य लोक म्हाडाच्या घरांना चांगलाच प्रतिसाद देतात, आतापर्यंत म्हाडाच्या ७६ वर्षाच्या प्रवासात ९ लाख घरांची निर्मिती झाली आहे. लॉटरी काढण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ठाणे, नवी मुंबईसह विरार परिसरातही कोकण मंडळाकडून तब्बल ४ हजार घरांची सोडत निघणार आहे. म्हणजेच मुंबईसह उपनगरात म्हाडाच्या ७ हजार घरांची सोडत निघणार आहे.

दरम्यान, बहुप्रतिक्षित लॉटरीचे निकाल मार्च २०२६ मध्ये जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. या वर्षी मुंबई बोर्डाच्या लॉटरीअंतर्गत, बीडीडी चाळ, मोतीलाल नगर, जीटीबी नगरमधील पंजाबी कॉलनी, पत्रा चाळ, अभ्युदय नगर, पूनम नगर आणि अंधेरीमधील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर असे मोठे प्रकल्प नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यात आहेत. इच्छुक अर्जदार housing.mhada.gov.in या अधिकृत वेबसाइटद्वारे नोंदणी करू शकतात आणि अर्ज करू शकतात. मुंबई व्यतिरिक्त, म्हाडा त्यांच्या कोकण बोर्ड अंतर्गत सुमारे ४,००० घरांसाठी स्वतंत्र लॉटरी काढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे शहराबाहेरील घर खरेदीदारांसाठीही संधी वाढतील. म्हाडा उत्तम ठिकाणी परवडणारी घरे प्रदान करते, ज्यामुळे शहरात घर खरेदी करण्याची आशा असलेल्या मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी त्यांची लॉटरी एक महत्त्वाची संधी बनते. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, म्हाडाने त्यांच्या ७६ वर्षांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्रात जवळजवळ नऊ लाख परवडणारी घरे बांधली आहेत आणि वाटप केली आहेत.

  • Que: म्हाडा म्हणजे काय?

    Ans: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (Maharashtra Housing and Area Development Authority; प्रचलित नाव: म्हाडा) ही महाराष्ट्र राज्यातील एक सरकारी संस्था आहे.

  • Que: म्हाडा लॉटरी म्हणजे काय?

    Ans: म्हाडा लॉटरी योजना ही विविध उत्पन्न कंसातील रहिवाशांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेला सरकार-समर्थित उपक्रम आहे. ही प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहण्यासाठी ऑनलाइन केली जाते.

  • Que: म्हाडा लॉटरीसाठी अर्ज शुल्क किती आहे?

    Ans: अलिकडच्या म्हाडा मुंबई बोर्डाच्या लॉटरीमध्ये ईएमडी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे: ईडब्ल्यूएस ठेव ₹२५,०००, एलआयजी ₹५०,०००, एमआयजी ₹१,००,०००, एचआयजी ₹१,५०,०००, पीएमएवाय-ईडब्ल्यूएस युनिट्ससाठी अपवाद वगळता जिथे ठेव ₹१०,००० पेक्षा कमी होती.

Published On: Jan 30, 2026 | 12:41 PM

