‘मी माझं दुसरं बाळ गमावलं…’ Rani Mukerjiचा गर्भपातावर धक्कादायक खुलासा, सांगितली वेदनादायक कहाणी

बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीने अलिकडेच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक खुलासा केला आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 12:48 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक अभिनेत्रींना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, परंतु जेव्हा त्यांना त्यांच्याबद्दल बोलण्याची संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी मोकळेपणाने बोलून दाखवले आणि वर्षानुवर्षे त्यांच्या हृदयात दडलेले दुःख त्यांनी शेअर केले आहे. ४७ वर्षीय ही बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीने देखील अलिकडेच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक खुलासा केला आहे.

जवळजवळ तीन दशकांपासून तिच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना मोहित करणाऱ्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रतिष्ठित अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. सध्या, ती तिच्या लोकप्रिय पोलिस फ्रँचायझी “मर्दानी ३” च्या रिलीजमुळे चर्चेत आहे, जो शुक्रवार, ३० जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे आणि तिचे चाहते याबद्दल प्रचंड उत्सुक आहेत.

दरम्यान, अभिनेत्रीने तिच्या आयुष्यातील एका अतिशय वेदनादायक काळाबद्दल खुलासा केला आहे.पिंकव्हिलाला दिलेल्या मुलाखतीत, राणी मुखर्जी म्हणाली की ती नेहमीच अशा कथा निवडते ज्या समाजावर परिणाम करतात आणि प्रतिबिंबित करण्यास प्रेरणा देतात. त्याच संभाषणात तिने स्पष्ट केले की “मिसेस चॅटर्जी विरुद्ध नॉर्वे” तिच्याकडे अशा वेळी आला जेव्हा ती पूर्णपणे तुटलेली होती.

२०२० मध्ये, तिच्या दुसऱ्या गरोदरपणात तिचा गर्भपात झाला आणि त्या दुःखाचा सामना करणे सोपे नव्हते. राणीने स्पष्ट केले की ती चित्रपटाच्या कथेशी खोलवर जोडली गेली. ती म्हणाली, “ही कथा माझ्या मनात अशाच एका टप्प्यावर आली. माझे दुसरे मूल गेल्यानंतर हा चित्रपट माझ्या मनात आला. त्यावेळी मला खूप दुःख झाले आणि ही कथा ऐकल्यानंतर मला ती लोकांसोबत शेअर करावीशी वाटली.”

या चित्रपटाची कथा एका आईच्या वेदना दर्शवते जिला तिच्या मुलापासून जबरदस्तीने वेगळे केले जाते. हा भावनिक पैलू राणीच्या वैयक्तिक आयुष्याशीही जुळतो. तिने कबूल केले की हे पात्र साकारणे भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक होते, परंतु त्यामुळे तिच्या वेदना समजून घेण्याचा आणि त्यावर मात करण्याचा मार्ग देखील मिळाला. तिच्यासाठी हा चित्रपट केवळ एक प्रकल्प नव्हता तर एक अनुभव बनला. उल्लेखनीय म्हणजे, तिच्या चित्रपटाचे आजही मोठ्या प्रमाणात कौतुक केले जाते.

राणी म्हणाली की या चित्रपटाद्वारे तिला एक गहन सामाजिक सत्य अधोरेखित करायचे होते. तिने स्पष्ट केले की, “मला ही कथा भारतातील लोकांना दाखवायची होती कारण आम्हाला स्थलांतर करण्याची आवड आहे. आम्हाला वाटते की तिथे सर्व काही चांगले होईल, परंतु वास्तव अनेकदा वेगळे असते.” या चित्रपटात परदेशात राहणाऱ्या कुटुंबांना येणाऱ्या अडचणींचेही चित्रण केले आहे. आई-मुलाच्या नात्याबद्दल बोलताना राणी म्हणाली, “मुलांशिवाय आई कशी जाते हे दाखवणे महत्त्वाचे होते.”

Jan 30, 2026 | 12:48 PM
