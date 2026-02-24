Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai News: ६० दिवस आधीच बुकिंग करूनही तिकीट ‘रिग्रेट’; IRCTCतील तांत्रिक बिघाडाने प्रवाशांचा संताप

बुकिंग करते वेळी तिकिटे उपलब्ध होती, परंतु पेमेंट पेजवर अॅप फ्रीज झाले, वारंवार प्रयत्न करूनही, इतर तिकिट कन्फर्म झाल नाही. शेवटी, १५८ ची प्रतीक्षा यादीचे तिकीट मिळाले.

Updated On: Feb 24, 2026 | 04:28 PM
Railway Reservation Regret News

Mumbai News: ६० दिवस आधीच बुकिंग करूनही तिकीट 'रिग्रेट'; प्रवाशांचा संताप

  • ६० दिवस आधी विंडो उघडूनही काही मिनिटांतच तिकिटे संपत आहेत
  • तिकीट बुकिंगच्या वेळी वेबसाईट हँग होणे किंवा पेमेंट फेल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
  • सामान्य प्रवाशांना तिकिटे मिळत नसताना एजंटांकडे तिकिटे उपलब्ध असल्याने संशय व्यक्त होत आहे.
Rail Booking Problems: लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे आरक्षण रिग्रेट झाल्याने आता प्रवाशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता लवकरच उन्हाळी सुट्ट्या व लग्नाच्या हंगामात प्रवाशांचे गावी जाण्याचे नियोजन कोलमडले आहे. ६० दिवस आधीच बुकिंग करून देखील प्रवाशांना मोठ्या प्रतीक्षा यादीचा सामना वेळ लागत आहे. सध्या एप्रिलची विंडो सुरू होत आहे आणि विंडो उघडताच तिकिटे संपत आहेत. अनेक प्रवाशांचा आरोप आहे की, तिकीट बुकिंग दरम्यान तांत्रिक बिघाडामुळे समस्या आणखी वाढत आहे. एका प्रवाशाने एलटीटी आणि सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या गाड्यांसाठी ६० दिवस आधी थर्ड एसी तिकीट बुक करण्याचा प्रयत्न केला असता तब्बल १५० हून अधिक प्रतीक्षा यादी असल्याचे सांगितले. आरक्षण संकेतस्थळावर सतत तांत्रिक बिघाड आणि मोठ्या प्रतीक्षा यादीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे खाजगी एजंट्सचा सहारा घ्यावा लागत असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे.

Narendra Modi Israel Visit: इस्रायलच्या संसदेत मोदींचे भाषण धोक्यात? मुख्य न्यायाधीशांच्या मुद्द्यावरून

“बुकिंग करते वेळी तिकिटे उपलब्ध होती, परंतु पेमेंट पेजवर अॅप फ्रीज झाले, वारंवार प्रयत्न करूनही, इतर तिकिट कन्फर्म झाल नाही. शेवटी, १५८ ची प्रतीक्षा यादीचे तिकीट मिळाले. काही मिनिटातच तिकीट आरक्षण संकेत स्थळावर तिकीट ‘सिग्रेट’ असल्याचे दाखवण्यात आले. त्यामुळे सामान्य प्रवाशांना तिकिट मिळण कठीण होते.
हर्ष सिंग, प्रवासी

प्रवाशांच्या या तक्रारीबाबत आमची आयटी टीम तिकीट प्रणाली सुधारण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. आतापर्यंत ३.०३ कोटी बनावट प्रोफाइल ब्लॉक करण्यात आले आहेत. बुकिंगसाठी आधार लिंकिंगसाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. तिकीट बुकिंगची गती पूर्वीच्या तुलनेत सुधारली आहे.
गौरव झा, जीजीएम,- आयआरसीटीसी पश्चिम विभाग

जागा मर्यादित आहेत आणि मागणी जास्त असल्याने बुकिंग फूल होते गाड्यांची घोषणा करण्यात आली आहे.
डॉ. स्वप्निल नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे

Kerala Name Change: केरळ आता अधिकृतपणे ‘केरळम’! मोदी मंत्रिमंडळाची राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला

प्रवाशांसाठी महत्त्वाच्या सूचना:

बुकिंग रिग्रेट (Regret): याचा अर्थ असा की, या गाड्यांमध्ये वेटिंग लिस्टचे (W/L) बुकिंगही बंद झाले आहे. आता या गाड्यांचे तिकीट मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.

२० एप्रिलची स्थिती: २० एप्रिल रोजी जवळजवळ सर्वच महत्त्वाच्या गाड्यांचे बुकिंग पूर्ण झाले असून केवळ ‘हमसफर एक्सप्रेस’मध्ये २०० हून अधिक वेटिंग उपलब्ध आहे.

पर्याय: प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करताना ‘तत्काळ’ कोट्याचा प्रयत्न करावा किंवा रेल्वेने सोडल्या जाणाऱ्या ‘समर स्पेशल’ (Summer Special) गाड्यांच्या वेळापत्रकावर लक्ष ठेवावे.

Published On: Feb 24, 2026 | 04:28 PM

