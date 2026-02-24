Narendra Modi Israel Visit: इस्रायलच्या संसदेत मोदींचे भाषण धोक्यात? मुख्य न्यायाधीशांच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक

मिळालेल्या माहितीनुसार, दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी इस्रायली संसदेत भाषण करणार आहेत. पण इस्रायली संसदेत त्यांच्या भाषणासाठी इस्रायली सरन्यायाधीशांना आमंत्रित करण्यात आलेले नाही. याच मुद्द्यावरून इस्रायली विरोधी पक्षनेते यायर लापिड यांनी सरन्यायाधीशांना आमंत्रित करण्याची परंपरा पाळली गेली नाही तर नरेंद्र मोदींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
इस्रायली विरोधी पक्षनेते लापिड यांनी मोदी ज्या संसदीय अधिवेशनात भाषण देतील त्या अधिवेशनात सरन्यायाधीश यित्झाक अमित यांना आमंत्रित करावे, असा आग्रह धरला आहे. हा आग्रह संसदेतील कामकाजात कोणताही व्यत्यय आणण्यासाठी नाही तर, न्यायालयीन परंपरा आणि प्रोटोकॉलचा आदर करण्यातसाठी धरला जात आहे, असे विरोधी पक्षनेत्यांचे म्हणणे आहे. (International News)
विरोधी पक्षांच्या धमक्यांना सभापती अमीर ओहाना यांनीही प्रत्युत्तर दिले आहे. विरोधी पक्षनेते उपस्थित राहिले नाहीत तर आम्ही नेसेटमधील रिक्त जागांवर माजी खासदारांना बसवू, असं म्हटलं आहे. तसेच, विरोधी पक्षनेते लॅपिड यांच्या या वर्तनामुळे भारत-इस्रायल संबंधांना हानी पोहोचवत असल्याचा आरोपही अमीर ओहाना यांनी केला आहे. यासोबतच अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मेली आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भाषणांच्य वेळी न्यायमुर्तींना आमंत्रित का केले गेले नाही, असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
इस्रायलमधील न्यायिक सुधारणांबाबत सरकार आणि न्यायव्यवस्थेत खोल वाद आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये यित्झाक अमित यांची मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवड होऊनही, सरकार त्यांना ओळखत नाही. न्यायमंत्र्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधणे थांबवले आहे आणि त्यांचे नाव अधिकृत राजपत्रातही प्रकाशित झालेले नाही.