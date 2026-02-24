Holi 2026: होळीच्या रंगांपासून केसांचे आरोग्य कसे जपाल? खास टीप्स, कितीही लागू दे रंग, केस राहतील उत्तम

बरेचदा होळीच्या रंगांमध्ये घातक रसायनांचा समावेश केला जातो. केसांमधील ओलावा पूर्णपणे निघून जातो. सण साजरा करण्यापूर्वी आणि सण साजरा केल्यानंतरही आवश्यक काळजी केल्यास केसांमधील मऊपणा आणि चमक कायम राहते. त्याकरिता केसांना योग्य पोषण द्यायला हवे. होळी साजरी झाल्यानंतर सौम्य उत्पादनांचा वापर करुन केसांचे आरोग्य जपायला हवे. केसांचे सौंदर्य अभाधित राहावे, त्यातील मुलायमपणा टिकून राहावा याकरिता गोदरेज प्रोफेशनलचे नॅशनल टॅक्निकल हेड शैलेश मुल्या यांनी काही महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहेत. होळी खेळण्यापूर्वी काळजी घ्या. केसांचे संरक्षण कवच तयार करा
काय काळजी घ्यावी
