T20 World Cup 2026: ‘मी आनंदी आहे, हा धक्का आवश्यक होता’, टीम इंडियाच्या पराभवानंतर Ravi Shastri चे अजब विधान

आयसीसी रिव्ह्यू शोमध्ये बोलताना रवी शास्त्री म्हणाले की, भारताला हा धक्का लवकर सहन करावा लागला हे चांगले आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या उर्वरित दोन सुपर ८ सामन्यांचे चांगले नियोजन करता येईल. शास्त्री म्हणाले, “मला खरोखर आनंद आहे की हे आता घडले, विशेषतः अशा संघाविरुद्ध ज्याला निश्चित सेमीफायनल मानण्यात आले होते. भारतासाठी असा धक्का आवश्यक होता.” यामुळे त्यांना त्यांच्या रणनीतीवर पुनर्विचार करण्याची आणि आगामी सामन्यासाठी योग्य संयोजन तयार करण्याची परवानगी मिळेल. मला खात्री आहे की ते पुन्हा एकदा चांगली कामगिरी करतील. या अनुभवातून ते शिकतील आणि गोष्टी हलक्यात घेणार नाहीत.
#Crickit | Former India head coach Ravi Shastri minced no words in his assessment of India’s Super 8 loss to South Africa, a 76-run defeat in Ahmedabad last Sunday, their heaviest-ever in T20 World Cup history. Shastri reckoned the defending champions needed that jolt, with their… pic.twitter.com/IDSZ2yDvyV — Hindustan Times (@htTweets) February 24, 2026
Ind vs SA : अभिषेक शर्माच्या फॉर्मबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही…टीम इंडियाच्या माजी प्रशिक्षकांनी केले स्पष्ट
अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यापैकी कोणाला संधी मिळावी? या मुद्द्यावर रवी शास्त्री म्हणाले, “मला वाटते की त्यांनी अक्षर पटेलला संघात आणावे. तुम्हाला अनुभवाची आवश्यकता आहे. मी म्हणेन, शक्य असल्यास दोघांनाही समाविष्ट करा आणि स्वतःला एक अतिरिक्त पर्याय द्या, कारण कोणत्याही गोलंदाजाचा दिवस वाईट असेल. उदाहरणार्थ, वरुण चक्रवर्तीचा त्या दिवशी चांगला दिवस नव्हता आणि त्याने त्याची किंमत चुकवली. म्हणून, तुम्हाला बॅकअपची आवश्यकता आहे.”
शास्त्री पुढे म्हणाले की जर तुम्ही ८ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करूनही टी-२० क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करू शकत नसाल, तर कुठेतरी काहीतरी चूक आहे. यामुळे तुम्हाला अतिरिक्त गोलंदाजीचा पर्याय मिळत नाही, जो मला खूप महत्त्वाचा वाटतो. याचा अर्थ रिंकू सिंग बाहेर असेल, परंतु जर तो खेळला तर त्याला एका विशेषज्ञ फलंदाजाच्या जागी संधी दिली पाहिजे. आता टीम इंडिया किती बदल करते आणि उर्वरित दोन सुपर ८ सामन्यांमध्ये ते कशी कामगिरी करते हे पाहणे बाकी आहे.
IND vs ZIM : चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवणार? टीम इंडियासमोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान, वाचा पिच रिपोर्ट