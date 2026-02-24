रिटायरमेंट फंड हवाय मोठा? तर वय आणि काळासह इक्विटी-डेब्ट गुंतवणुकीत ‘असा’ करा बदल; शीतल देशपांडे यांचा मोलाचा सल्ला

निवृत्तीसाठी गुंतवणूक करताना गुंतवणूक किमान आर्थिक विकास आणि महागाई यानुसार वाढली पाहिजे. किमान परताव्याचे लक्ष्य ठरवताना आर्थिक विकास दर आणि ‘महागाई दर यांचा विचार केला पाहिजे. तुमची गुंतवणूक महागाईपेक्षा संथ गतीने वाढत असेल तर जीवनाश्यक गरजांची पूर्तता करण्यामध्ये आणि निवृत्तीची उद्दिष्टे गाठण्यामध्ये अडथळे येऊ शकतात. म्हणून, निवृत्तीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये इक्विटी आणि डेब्ट (कर्ज) यांचे योग्य मिश्रण असणे आवश्यक आहे.
इक्विटी (Equity) म्हणजे शेअर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूक करणे. इक्विटी दीर्घकाळापर्यंत उच्च वाढ किंवा परतावा देते, पण बाजारपेठेतील चढ-उतारामुळे यामध्ये जोखीम देखील असते. डेब्टमध्ये मुदत ठेवी, बाँड्स, सरकारी बचत योजना आणि डेब्ट म्युच्युअल फंडांचा समावेश असतो. डेब्टमधील गुंतवणूक स्थिर आणि सुरक्षित परतावा देते. हे तुमच्या भांडवलाचे संरक्षण करते आणि पोर्टफोलिओमधील चढ-उतार कमी करते. योग्य निवृत्ती नियोजन इक्विटी आणि डेब्ट यांचे उत्तम संयोजन करून वाढ आणि सुरक्षा यामध्ये संतुलन देते. इक्विटी दीर्घकालीन वाढ करते, तर डेब्ट मोठ्या आर्थिक नुकसानापासून संरक्षण करते. जीवनातील विविध टप्प्यांनुसार इक्विटी आणि डेब्टचे प्रमाणे बदलत राहिल्यास मालमत्ता निर्मिती व भांडवल वाढीची खात्री मिळते.
Sonata: जिद्द, आत्मविश्वास आणि महत्त्वाकांक्षा! सोनाटाचा ‘Watch Out For Us’ कॅम्पेन चर्चेत
वयानुसार इक्विटी आणि डेब्टमध्ये किती गुंतवणूक करावी हे ठरवण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे वयावर आधारित सूत्रांचा वापर करणे, जे तुमचे वय वाढेल तसे जोखीम नैसर्गिकरित्या कमी करतील. यामध्ये सर्वात समान्य नियम म्हणजे ‘१०० मायनस एज’ सूत्र. या सूत्रानुसार तुमच्या सध्याच्या वयाला १०० मधून वजा केल्यास येणारी संख्या म्हणजे तुमची इक्विटीमधील गुंतवणूक असली पाहिजे आणि उर्वरित रक्कम डेब्टमध्ये गुंतवली पाहिजे. उदाहरणार्थ, ३० वर्षे वय असलेल्या व्यक्तीने ७० टक्के गुंतवणूक इक्विटीमध्ये आणि ३० टक्के गुंतवणूक डेब्टमध्ये केली पाहिजे.
तुम्ही तरूण असाल तर अधिक जोखीम घेऊ शकता, कारण तुमच्याकडे बाजारपेठेतील चढ-उतारांमधून सावरण्यासाठी पुरेसा वेळ असतो. म्हणून दीर्घकाळापर्यंत वाढीसाठी इक्विटीमध्ये ७० ते ८० टक्के गुंतवणूक करू शकता. निवृत्तीची वेळ जवळ येईल तसे बचत सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. म्हणून मोठे नुकसान टाळण्यासाठी अनेक व्यक्ती वयाच्या ५०व्या वर्षाच्या उत्तरार्धात आणि ६०व्या वर्षाच्या सुरुवातीला ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक डेब्टमध्ये करतात. या बदलाचे व्यवस्थापन करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे ग्लाइड पाथ म्हणजे वयानुसार गुंतवणूक करण्यासंदर्भात बदलणारे धोरण, जे काळासह इक्विटीचे प्रमाण कमी करते आणि डेब्टचे प्रमाण वाढवते, ज्यामुळे वाढत्या वयानुसार जोखीमवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.
काळासह बाजारपेठ, उत्पन्न आणि तुमची उद्दिष्टे बदलू शकतात, ज्यामुळे दरवर्षी तुमच्या पोर्टफोलिओचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. यामुळे इक्विटी व डेब्टचे संयोजन तुमची जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता, जीवनातील टप्पा आणि आर्थिक ध्येयांशी सुसंगत राहण्यास मदत होते. वाढत्या आयुर्मानामुळे आता अधिक मोठ्या निवृत्ती निधीची गरज आहे, ज्यामुळे लवकर नियोजन, शिस्तबद्ध बचत आणि संतुलित गुंतवणूक दृष्टिकोन अत्यंत आवश्यक बनला आहे. सुरक्षा आणि वाढ यांचा योग्य समतोल राखल्यास निवृत्तीनंतरचे जीवन आनंदाने व उत्साहात जगता येईल.
गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये बुडाले…! शेअर बाजारात Sensex 1150 अंकांनी घसरला, सोनं-चांदीच्या किंमतीचं काय?