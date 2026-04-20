Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bhandup Bus Stand Accident: भांडुप बसस्थानक की ‘मृत्यूचा सापळा’? ४ बळींनंतरही प्रशासन ढिम्म; पुन्हा अपघाताने नागरिक संतप्त

भांडुप पश्चिम बसस्थानक परिसरात वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे नागरिक संतप्त. खासदार संजय दिना पाटील यांनी बस डेपो स्थलांतरित करण्याची आणि लहान बसेस सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 09:25 PM
भांडुप बसस्थानक की 'मृत्यूचा सापळा'? ४ बळींनंतरही प्रशासन ढिम्म

भांडुप बसस्थानक की 'मृत्यूचा सापळा'? ४ बळींनंतरही प्रशासन ढिम्म

Follow Us:
Follow Us:

 

  • भांडुप बसस्थानक की ‘मृत्यूचा सापळा’?
  • ४ बळींनंतरही प्रशासन ढिम्म
  • पुन्हा अपघाताने नागरिक संतप्त
मुंबई, नीता परब : भांडुप पश्चिम येथील बसस्थानक परिसर अक्षरशः मृत्यूचा सापळा बनला असून, वारंवार होणाऱ्या अपघातांनंतरही बेस्ट आणि पालिका प्रशासन अजूनही गाढ झोपेत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. रविवारी पुन्हा एकदा बस रिव्हर्स घेताना रेल्वे तिकीट विक्री स्टॉलला धडक बसून अपघात घडला. सुदैवाने जीवितहानी टळली, कारण याच ठिकाणी चार महिन्यांपूर्वी चार निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला आहे आणि तरीही प्रशासन मात्र मूग गिळून असल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनाच्या या निर्लज्ज निष्क्रियतेमुळे स्थानिक नागरिक संतप्त झाले असून अजून किती नागरिकांचा जीव घेणार? असा संतप्त सवाल आता थेट अधिकाऱ्यांना केला जात आहे.

दरवेळी अपघात झाला की चौकशी, पाहणी, आश्वासने आणि नंतर पुन्हा सगळे पूर्ववत! हीच प्रशासनाची पद्धत बनली आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच सदर बस स्थानक परिसराची पाहणी करूनही कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्याचे लाेकप्रतिनिधींकडून सांगण्यात येत आहे. चार महिन्यांपूर्वी घडलेल्या घटनेत इलेक्ट्रिक बस चालवण्यासाठी पुरेसा अनुभव नसलेल्या चालकांकडून बस चालवली गेली आणि झालेल्या अपघातात चार लोकांचा बळी गेला. नागरिकांच्या जीवाशी प्रयोग करण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला? असा सवाल भांडुपकर करत आहेत.

सहा मीटरच्या लहान बसेस चालविण्यात याव्यात -नागरिकांची जाेरदार मागणी

अरुंद रस्ते, डोंगराळ भाग आणि प्रचंड वाहतूक काेंडी यामुळे मोठ्या बस वळवणे अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. दुसरीकडे, सहा मीटरच्या लहान बसेस चालविण्याबाबत यापूर्वी वरिष्ठ अधिकारी व लाेकप्रतिनिधींमध्ये चर्चा झाली हाेती तरीही प्रशासन आठ-नऊ मीटरच्या मोठ्या बसेसच चालवण्याचा हट्ट करत आहे असा सवाल केला जात आहे. यामागे आर्थिक गणिते आहेत का? अशी जाेदरार चर्चा नागरिकांमध्ये सुरु आहे. एकीकडे, स्टेशन परिसरातील पोलीस बीट, बेस्ट बीट आणि नव्याने उभारलेली महानंदाची टपरी हे सर्व मिळून रस्त्याला अडथळ्यांचे जाळे बनले आहे. नागरिकांना चालणेही कठीण झाले आहे. मग बस चालक सुरक्षितपणे वाहन कसे चालवणार? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरीकांना पडला आहे. स्टेशन परिसरात रिक्षाची गर्दी होऊ नये म्हणुन वाहतूक पोलिसांनी सीमारेषा आखून दिली असतानाही रिक्षाचालक सर्रास नियम मोडून स्टेशन परिसरात घुसतात. तीनपेक्षा जास्त प्रवासी घेणे, रेषेबाहेर उभे राहणे सगळे खुलेआम सुरू आहे. पण कारवाई मात्र शून्य! पाेलीसांच्या या नियमाबाबतही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

BMC News: मुंबई महानगरपालिकेतील बदली प्रक्रियेवर गंभीर आरोप; वशिलेबाजी, नियमभंग आणि गैरव्यवहारामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

बस डेपाेचे स्थालांतर हाेणे गरजेचे; पर्यायी जागा उपलब्ध

खासदार संजय दिना पाटील यांनी बस डेपो स्थलांतराची स्पष्ट मागणी केली होती. स्टेशनजवळील पार्किंग जागा किंवा ड्रीम्स मॉल परिसराचा पर्यायही सुचवला होता. मात्र प्रशासनाने या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. परिणामी आज पुन्हा अपघात झाला म्हणजेच प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागत आहे. ईशान्य मुंबई महाविकास आघाडीचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी प्रशासनाकडे मागण्या केल्या आहेत की बस डेपो तातडीने स्थलांतरित करावा, मोठ्या बसेस बंद करून लहान बसेस सुरू कराव्यात, परिसरात असलेल्या दुकानांचे अडथळे तातडीने हटवावेत, नियम तोडणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कठोर कारवाई करावी, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात. भांडुप पश्चिम बसस्थानकातील परिस्थिती ही केवळ प्रशासनाच्या अपयशाची नाही, तर पूर्णपणे निष्िक्रय आणि बेफिकीर यंत्रणेची जाहीर कबुली आहे. प्रत्येक अपघातानंतर आश्वासने देणे आणि पुन्हा दुर्लक्ष करणे हा खेळ आता नागरिक सहन करणार नाहीत. आणखी किती अपघात आणि किती बळी गेल्यावर प्रशासन जागे होणार?” असा प्रश्न खा. संजय दिना पाटील यांनी केला आहे.

Web Title: Bhandup west bus stand accident crisis public outrage mini bus demand 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 09:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला
1

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम
2

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?
3

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत
4

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM