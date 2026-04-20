60 दिवसांचा खेळ अन् अब्जावधी डॉलर्सचे साम्राज्य! गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती बनली IPL; जगभर बीसीसीआयचा डंका

नाणेफेकीपूर्वीच लाखो प्रेक्षकांनी सामन्याशी जोडून घेतले होते आणि जेव्हा पहिला चेंडू टाकला गेला, तेव्हा ही संख्या कोट्यवधींच्या घरात पोहोचली होती.

Updated On: Apr 20, 2026 | 08:52 PM
IPL 2026 दरम्यान, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यातील सामन्यापूर्वीच JioHotstar वरील प्रेक्षकसंख्येने एक नवा विक्रम रचला. नाणेफेकीपूर्वीच लाखो प्रेक्षकांनी सामन्याशी जोडून घेतले होते आणि जेव्हा पहिला चेंडू टाकला गेला, तेव्हा ही संख्या कोट्यवधींच्या घरात पोहोचली होती. अवघ्या 40 मिनिटांत प्रेक्षकसंख्येमध्ये 400 टक्क्यांहून अधिक झालेली वाढ हे दर्शवते की, IPL ची क्रेझ आजही अविरतपणे वाढतच आहे. ही आता केवळ एक क्रिकेट स्पर्धा राहिलेली नाही; तर तिचे रूपांतर एका मोठ्या जागतिक ब्रँडमध्ये झाले आहे.

मागणी आणि पुरवठ्याचे समीकरण

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांमधील मालकी हक्कांची अलीकडे झालेली विक्री, याने IPL च्या प्रचंड ताकदीवर आणखीच शिक्कामोर्तब केले आहे. या संघांचे मूल्यांकन आता अब्जावधी डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. यामागील मुख्य कारणे म्हणजे संघांची मर्यादित संख्या आणि सतत वाढत जाणारी मागणी. जगभरातील गुंतवणूकदार भारतीय क्रिकेटच्या आणि त्याच्या डिजिटल बाजाराच्या वेगाने विस्तारणाऱ्या प्रभावाचा एक भाग होण्यासाठी अत्यंत उत्सुक आहेत. शिवाय, हे संघ BCCI च्या प्रसारणाधिकारांमधून (Media Rights) मोठा नफा कमावत आहेत, ज्यामुळे या लीगमध्ये गुंतवणूक करणे अधिकच आकर्षक बनले आहे.

सुरुवातीपासून ते आजपर्यंतचा प्रवास

IPL ची सुरुवात 2008 मध्ये झाली; तो असा काळ होता जेव्हा संघांचे मूल्यांकन आजच्या तुलनेत खूपच कमी होते. सुरुवातीच्या टप्प्यात RCB ची विक्री काहीशे कोटी रुपयांना झाली असली, तरी तेव्हापासून तिचे मूल्य अनेक पटींनी वाढले आहे. राजस्थान रॉयल्सचे उदाहरण तर त्याहूनही अधिक लक्षणीय आहे; सर्वात कमी मूल्यांकनासह सुरुवात करणाऱ्या या फ्रँचायझीने आता हजारो कोटींचे मूल्य गाठले आहे. या जलद वाढीला गती देण्यात प्रसारणाधिकार आणि वाढत्या लोकप्रियतेने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स अन् परिस्थितीला नवे वळण

JioHotstar सारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी IPL ला अभूतपूर्व उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. प्रेक्षकसंख्येसोबतच, जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या महसुलातही सातत्याने वाढ दिसून आली आहे. जागतिक स्तरावरील मोठ्या गुंतवणूकदारांच्या प्रवेशाने हे अगदी स्पष्ट झाले आहे की, IPL ने स्वतःला एक मजबूत व्यावसायिक मॉडेल म्हणून प्रस्थापित केले आहे. तिची सर्वात मोठी ताकद ही तिच्या लवचिकतेमध्ये आणि सातत्यामध्ये सामावलेली आहे; कारण अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीतही या स्पर्धेचे आयोजन यशस्वीपणे सुरूच राहिले आहे.

भविष्यात आणखी उंचावणारी प्रतिष्ठा

आज, संपूर्ण IPL परिसंस्थेचे एकूण मूल्यांकन अब्जावधी डॉलर्स इतके आहे, ज्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडा लीग्समध्ये तिची गणना केली जाते. येत्या काही वर्षांत, नवीन प्रसारणाधिकार वाटपामुळे आणि सहभागी संघांच्या संख्येत संभाव्य वाढ झाल्यामुळे, या लीगचे एकूण मूल्य आणखी उंचावण्याची अपेक्षा आहे. युवा खेळाडूंचा उदय आणि वेगवान क्रिकेटचा बाज यामुळे ही लीग अधिकच आकर्षक बनत आहे. IPL हा आता केवळ एक क्रीडा प्रकार राहिला नसून, तो भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक भक्कम आधार बनला आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 08:52 PM

