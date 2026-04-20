GT vs MI: उपराजधानीचा हिरा मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात! 22 वर्षीय Danish Malewar चं पदार्पण; पहिल्याच सामन्यात कशी राहिली कामगिरी?

२२ वर्षीय दानिश मालेवारची देशांतर्गत क्रिकेटमधील कामगिरी अत्यंत प्रभावी आहे. विशेष म्हणजे, या सामन्यापूर्वी एकही टी-20 सामना न खेळता त्याने थेट आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. आयपीएल 2026 च्या लिलावादरम्यान, मुंबई इंडियन्सने दानिश मालेवारला त्याच्या 30 लाख रुपयांच्या मूळ किमतीला (Base Price) आपल्या संघात समाविष्ट करून घेतले. मात्र, दानिश मालेवार आपल्या पदार्पणाच्या सामन्यात छाप पाडण्यात अपयशी ठरला आणि केवळ दोन धावा काढून बाद झाला. आपल्या पहिल्याच सामन्यात त्याने चार चेंडूंचा सामना केला आणि तो ‘LBW’ (लेग बिफोर विकेट) बाद झाला; कागिसो रबाडाने त्याची विकेट घेतली.
Danish Malewar and Krish Bhagat will play their maiden #TATAIPL match tonight! 🌟💙 pic.twitter.com/eilYE4n6gk — Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2026
MI VS GT Live: अहमदाबादमध्ये घोंघावले Tilak Verma चे वादळ; गुजरातविरुद्ध झळकावले आपले पहिले शतक
22 वर्षीय दानिश मालेवारचा जन्म नागपूर येथे झाला. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याऐवजी, त्याने आपल्या देशांतर्गत क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात विदर्भ संघासोबत केली. दानिशने 2024-25 च्या देशांतर्गत हंगामात विदर्भ संघाकडून पदार्पण केले आणि आपल्या पहिल्याच रणजी हंगामात, नऊ प्रथम-श्रेणी (First-Class) सामन्यांमध्ये 52.20 च्या जबरदस्त सरासरीने 783 धावा केल्या. रणजी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात 153 धावांची खेळी साकारू222 चेंडूंत 36 चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने 203 धावांची शानदार खेळी केली.
दानिश मालेवारने आतापर्यंत 15 प्रथम-श्रेणी (First-Class) सामने खेळले आहेत. या 15 सामन्यांमध्ये त्याने एकूण 1,285 धावा केल्या आहेत. त्याच्या प्रथम-श्रेणी क्रिकेटच्या रेकॉर्डमध्ये तीन शतके आणि 10 अर्धशतकांचा समावेश आहे.
60 दिवसांचा खेळ अन् अब्जावधी डॉलर्सचे साम्राज्य! गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती बनली IPL; जगभर बीसीसीआयचा डंका