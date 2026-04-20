  • Nagpur Boy Danish Malewar Mumbai Indians Debut Performance Update

GT vs MI: उपराजधानीचा हिरा मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात! 22 वर्षीय Danish Malewar चं पदार्पण; पहिल्याच सामन्यात कशी राहिली कामगिरी?

मुंबईकडून आज डेब्यू केलेला दानीश मालेवर आज आपला पहिलाच सामना खेळत होता. दरम्यान मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करताना 199 रन्स करून गुजरातला 200 रन्सचे टार्गेट दिले आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 09:48 PM
उपराजधानीचा हिरा मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात! 22 वर्षीय Danish Malewar चं पदार्पण (Photo Credit- X)

Who is Danish Malewar: आज अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना सुरू आहे. गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईकडून आज डेब्यू केलेला दानीश मालेवर आज आपला पहिलाच सामना खेळत होता. दरम्यान मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करताना 199 रन्स करून गुजरातला 200 रन्सचे टार्गेट दिले आहे. तिलक वर्माने शानदार शतक लगावले. तिलकने 45 चेंडूत 101 रन्सची वादळी खेळी केली. या सामन्यात, दानिश मालेवारने मुंबई इंडियन्सकडून पदार्पण केले.

२२ वर्षीय दानिश मालेवारची देशांतर्गत क्रिकेटमधील कामगिरी अत्यंत प्रभावी आहे. विशेष म्हणजे, या सामन्यापूर्वी एकही टी-20 सामना न खेळता त्याने थेट आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. आयपीएल 2026 च्या लिलावादरम्यान, मुंबई इंडियन्सने दानिश मालेवारला त्याच्या 30 लाख रुपयांच्या मूळ किमतीला (Base Price) आपल्या संघात समाविष्ट करून घेतले. मात्र, दानिश मालेवार आपल्या पदार्पणाच्या सामन्यात छाप पाडण्यात अपयशी ठरला आणि केवळ दोन धावा काढून बाद झाला. आपल्या पहिल्याच सामन्यात त्याने चार चेंडूंचा सामना केला आणि तो ‘LBW’ (लेग बिफोर विकेट) बाद झाला; कागिसो रबाडाने त्याची विकेट घेतली.

22 वर्षीय दानिश मालेवारचा जन्म नागपूर येथे झाला. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याऐवजी, त्याने आपल्या देशांतर्गत क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात विदर्भ संघासोबत केली. दानिशने 2024-25 च्या देशांतर्गत हंगामात विदर्भ संघाकडून पदार्पण केले आणि आपल्या पहिल्याच रणजी हंगामात, नऊ प्रथम-श्रेणी (First-Class) सामन्यांमध्ये 52.20 च्या जबरदस्त सरासरीने 783 धावा केल्या. रणजी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात 153 धावांची खेळी साकारू222 चेंडूंत 36 चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने 203 धावांची शानदार खेळी केली.

दानिश मालेवारने आतापर्यंत 15 प्रथम-श्रेणी (First-Class) सामने खेळले आहेत. या 15 सामन्यांमध्ये त्याने एकूण 1,285 धावा केल्या आहेत. त्याच्या प्रथम-श्रेणी क्रिकेटच्या रेकॉर्डमध्ये तीन शतके आणि 10 अर्धशतकांचा समावेश आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 09:48 PM

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

