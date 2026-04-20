Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

BMC News: मुंबई महानगरपालिकेतील बदली प्रक्रियेवर गंभीर आरोप; वशिलेबाजी, नियमभंग आणि गैरव्यवहारामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Brihanmumbai Municipal Corporation मधील बदली प्रक्रियेवर वशिलेबाजी, नियमभंग आणि गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप झाले आहेत. या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 03:42 PM
मुंबई महानगरपालिकेतील बदली प्रक्रियेवर गंभीर आरोप; वशिलेबाजी, नियमभंग आणि गैरव्यवहारामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

मुंबई महानगरपालिकेतील बदली प्रक्रियेवर गंभीर आरोप; वशिलेबाजी, नियमभंग आणि गैरव्यवहारामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबई महानगरपालिकेतील बदली प्रक्रियेवर गंभीर आरोप
  • वशिलेबाजी, नियमभंग आणि गैरव्यवहारामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
  • दोन प्रमुख विभागांमार्फत होणाऱ्या बदल्यांमध्ये वशिलेबाजी आणि संभाव्य
.मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) बदली प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोप समोर येत असून, दोन प्रमुख विभागांमार्फत होणाऱ्या बदल्यांमध्ये वशिलेबाजी आणि संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची चर्चा प्रशासनात रंगली आहे. यामुळे महानगरपालिके च्या पारदर्शकतेवर आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महानगरपालिकेमध्ये बदली प्रक्रिया प्रामुख्याने दोन विभागांमार्फत राबवली जाते. पहिला म्हणजे सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department), ज्यामार्फत प्रशासकीय संवर्ग यांच्या बदल्या केल्या जातात. तर दुसरा म्हणजे नगर अभियंता कार्यालय, ज्यामार्फत त्यांच्या अखत्यारीतील विविध विभागांमधील अभियंता संवर्ग तसेच प्रशासकीय संवर्गाच्या बदल्या केल्या जातात.

मुंबईचा पाणीसाठा ३२ टक्क्यांवर! मुंबईकरांवर पाणी कपातीची टांगती तलवार, ऑगस्टपर्यंत पाणी पुरवण्याचे आदेश

मात्र, या दोन्ही विभागांमधून होणाऱ्या बदल्यांच्या प्रक्रियेमुळेच वशिलेबाजी आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना खतपाणी मिळत असल्याचे आरोप पुढे येत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही कर्मचारी आपल्या संपूर्ण सेवा कालावधीत सामान्य प्रशासन विभाग किंवा नगर अभियंता कार्यालयातच कार्यरत राहतात. नियमांनुसार ठराविक कालावधीनंतर बदली अपेक्षित असतानाही, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केवळ विकास नियोजन, मालमत्ता यांसारख्या मुख्यालयापुरत्याच मर्यादित राहतात.

विशेष म्हणजे, काही कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती लिपिकापासून मुख्य लिपिक आणि पुढे प्रशासकीय अधिकारी पदापर्यंत झाली असली, तरी त्यांची संपूर्ण सेवा ही मुख्यालयातच पार पडल्याचे दिसून येते. यामुळे इतर विभागांमध्ये अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा निर्माण झाला असून, कामकाजावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

दरम्यान, योगेश वीर या लिपिक पदावरील कर्मचाऱ्याच्या बदली प्रकरणामुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ते अकरा वर्षे नगर अभियंता विभागात कार्यरत होते. नियमानुसार तीन वर्षांनी बदली अपेक्षित असतानाही त्यांनी दीर्घकाळ एकाच म्हणजे नगर अभियंता विभागात सेवा बजावली. अलीकडेच त्यांची घनकचरा व्यवस्थापन विभागात बदली करण्यात आली होती, मात्र त्यांनी नव्या विभागात रुजू न होता पुन्हा नगर अभियंता कार्यालयातच कार्यरत राहिल्याचे समोर आले आहे.

नियमानुसार, बदली आदेशानंतर तीन दिवसांच्या आत नवीन विभागात रुजू न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याचा पगार थांबविणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकरणात तसे झाले नसल्याने नगर अभियंत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिवाय, संबंधित कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदवत नगर अभियंता कार्यालयातच हजर राहिल्याची माहितीही पुढे आली आहे.

तसेच, घनकचरा व्यवस्थापन विभागात सफाई कामगारांच्या सेवा नोंदी, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या आणि रजा पडताळणी यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबी हाताळल्या जातात. अशा विभागात बदली आदेश रद्द होणे किंवा कर्मचारी रुजू न होणे यामुळे कामकाजात अडथळे निर्माण होऊन सफाई कामगारांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

योगेश वीर यांची बदली ही एक आठवड्याच्या कालावधीनंतर त्वरित घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील बदली बदलून पुन्हा मुख्यालयातीलच सहाय्यक आयुक्त मालमत्ता विभागात करण्यात आल्याचे समजते. सहाय्यक आयुक्त मालमत्ता हा विभाग याआधीच मालमत्ता प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत केंद्र बनल्याचे बोलले जाते. योगेश वीर हे महानगरपालिकेचे जावई असल्यासारखे म्हणजे पुन्हा आता मालमत्तेच्या संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार, नियमभंग यांसारख्या प्रकरणांमध्ये बजावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे म्हटले जाते.

मुळात एक आठवड्यापूर्वी योगेश वीर यांचे निघालेले घनकचरा व्यवस्थापन मधील बदलीचे आदेश हे नगर अभियंता यांमार्फत बदलून मालमत्ता विभागात होऊच कसे शकतात. या सर्व घडामोडींमुळे सामान्य प्रशासन विभाग आणि नगर अभियंता कार्यालय हे बदल्यांमधील गैरप्रकारांचे केंद्र बनल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच बदली प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी कर्मचारी आणि नागरिकांकडून केली जात आहे.

दरम्यान, या संदर्भात महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. तरी या संपूर्ण प्रकरणाकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नवनियुक्त महानगरपालिका आयुक्त तसेच श्रीमती अश्विनी भिडे आणि अतिरिक्त आयुक्त (शहर) श्रीमती अश्विनी जोशी कोणती कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. प्रशासन या प्रकरणात ठोस पावले उचलणार का, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना दुहेरी धक्का! लोकल रुळावरून घसरल्याने मध्य रेल्वे ठप्प; पनवेल स्थानकातील लिफ्ट कोसळली…

Web Title: Bmc transfer process allegations irregularities mumbai news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 03:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला
1

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
2

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम
3

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
4

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM