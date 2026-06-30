Mumbai School bus Accident: मुंबईत मोठी दुर्घटना! शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने 12 विद्यार्थी जखमी, एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू

अपघातानंतर बचाव पथकांनी मुलांना बाहेर काढले, परंतु एक मूल आत अडकले होते. त्याला सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. झाड पूर्णपणे बसवर कोसळल्याने छताचा चक्काचूर झाला, ज्यामुळे बचावकार्य युद्ध पातळीवर सुरु आहे.
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प्राथमिक माहितीनुसार, बसमध्ये एकूण १३ शाळकरी मुले होती. ही बस एका प्रतिष्ठित शाळेची होती. चेंबूरमधील रस्ता क्रमांक ११ वरून जात असताना बसवर अचानक एक मोठे झाड कोसळले.
अपघातात बसमधील दहा मुले गंभीर जखमी झाली असून, त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्व जखमींना जवळच्या एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. एक मूल बसमध्ये अडकले होते आणि त्याला बाहेर काढण्यासाठी तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. दरम्यान, या भीषण अपघातात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
या घटनेनंतर, मोठ्या संख्येने स्थानिक लोक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. स्थानिक नागरिकांनीही बचावकार्यात मदत करण्यासाठी स्वयंसेवा केली.
यानंतर, अग्निशमन दल, महानगरपालिका आणि पोलिसांची पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बसमध्ये अडकलेल्या मुलांना प्रथम बाहेर काढून नंतर रुग्णालयात नेण्यात आले.या घटनेनंतर, स्थानिकांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.
राहुल शेवाळे म्हणाले की, शाळेच्या बसमध्ये १३ ते १५ विद्यार्थी असल्याची माहिती मिळाली. सर्वांना बाहेर काढण्यात आले असून, एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला आहे. बसवर पडलेले झाड हटवण्यासाठी क्रेनही आणण्यात आले असून, सध्या वेगाने काम सुरू आहे.
“चेंबूरमधील रोड ११ वर दुर्दैवी घटना घडली आहे. ही बस मुलांना शाळेत घेऊन जात होती, त्यावेळी डायमंड गार्डनजवळ असलेल्या हेरिटेज इमारतीजवळच हे झाड बसवर कोसळले. बसमध्ये १३ विद्यार्थी होते. १२ विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आहे”, अशी माहिती मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी दिली.
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