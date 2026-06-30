मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mumbai School bus Accident: मुंबईत मोठी दुर्घटना! शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने 12 विद्यार्थी जखमी, एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू

Updated On: Jun 30, 2026 | 06:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईतील चेंबुर परिसरात विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शाळेच्या बसवर अचानक झाड कोसळल्याने मोठी दुर्घटना घडली. रोड क्रमांक 11 येथे घडलेल्या या घटनेत 10 विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले असून, बसमध्ये अडकलेल्या एका विद्यार्थ्याची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे.

मुंबईत मोठी दुर्घटना! शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने 10 विद्यार्थी जखमी, एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू

मुंबईत मोठी दुर्घटना! शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने 10 विद्यार्थी जखमी, एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चेंबुरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळले
  • 10 विद्यार्थी गंभीर, एक बसमध्ये अडकला
  • एकाची सुखरूप सुटका
Chembur School Bus Incident News Marathi : मुंबईतील चेंबूरमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. चेंबूरमध्ये एका स्कूल बसवर अचानक एक मोठे झाड कोसळले. हा अपघात चेंबूरमधील रस्ता क्रमांक ११ वर घडला. या घटनेच्या वेळी बसमध्ये शाळकरी मुले होती. प्राथमिक माहितीनुसार, या अपघातात १० शाळकरी मुले गंभीर जखमी झाले असून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे.

अपघातानंतर बचाव पथकांनी मुलांना बाहेर काढले, परंतु एक मूल आत अडकले होते. त्याला सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. झाड पूर्णपणे बसवर कोसळल्याने छताचा चक्काचूर झाला, ज्यामुळे बचावकार्य युद्ध पातळीवर सुरु आहे.

महापालिकेचा कर्मचारी गटारात पडला, पण चौकशी त्याचीच? महापौर रितू तावडेंच्या आदेशावर वर्षा गायकवाडांचा संताप

एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू

प्राथमिक माहितीनुसार, बसमध्ये एकूण १३ शाळकरी मुले होती. ही बस एका प्रतिष्ठित शाळेची होती. चेंबूरमधील रस्ता क्रमांक ११ वरून जात असताना बसवर अचानक एक मोठे झाड कोसळले.

अपघातात बसमधील दहा मुले गंभीर जखमी झाली असून, त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्व जखमींना जवळच्या एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. एक मूल बसमध्ये अडकले होते आणि त्याला बाहेर काढण्यासाठी तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. दरम्यान, या भीषण अपघातात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

अग्निशमन दलांकडून बचावकार्य सुरु

या घटनेनंतर, मोठ्या संख्येने स्थानिक लोक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. स्थानिक नागरिकांनीही बचावकार्यात मदत करण्यासाठी स्वयंसेवा केली.

यानंतर, अग्निशमन दल, महानगरपालिका आणि पोलिसांची पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बसमध्ये अडकलेल्या मुलांना प्रथम बाहेर काढून नंतर रुग्णालयात नेण्यात आले.या घटनेनंतर, स्थानिकांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.

राहुल शेवाळे म्हणाले की, शाळेच्या बसमध्ये १३ ते १५ विद्यार्थी असल्याची माहिती मिळाली. सर्वांना बाहेर काढण्यात आले असून, एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला आहे. बसवर पडलेले झाड हटवण्यासाठी क्रेनही आणण्यात आले असून, सध्या वेगाने काम सुरू आहे.

काय म्हणाल्या महापौर?

“चेंबूरमधील रोड ११ वर दुर्दैवी घटना घडली आहे. ही बस मुलांना शाळेत घेऊन जात होती, त्यावेळी डायमंड गार्डनजवळ असलेल्या हेरिटेज इमारतीजवळच हे झाड बसवर कोसळले. बसमध्ये १३ विद्यार्थी होते. १२ विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आहे”, अशी माहिती मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी दिली.

Mumbai Rain Updates: मुंबईत रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग! सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात; ट्रान्सहार्बर मार्गावरील वाहतूक ठप्प

Web Title: Chembur school bus tree fall 10 students injured mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 05:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Water Crisis : मुंबईच्या पाणीसाठ्यावर संकट! सात धरणांत फक्त 7% पाणी, जुलैच्या पावसाकडे सर्वांचे लक्ष
1

Mumbai Water Crisis : मुंबईच्या पाणीसाठ्यावर संकट! सात धरणांत फक्त 7% पाणी, जुलैच्या पावसाकडे सर्वांचे लक्ष

Mumbai Crime: मोबाईलवर अश्लील मेसेज, भेटीसाठी दबाव अन् धमकी; अल्पवयीन दिराने वहिनीविरोधात केली तक्रार
2

Mumbai Crime: मोबाईलवर अश्लील मेसेज, भेटीसाठी दबाव अन् धमकी; अल्पवयीन दिराने वहिनीविरोधात केली तक्रार

Mumbai Crime News : मोहरम मिरवणुकीत खळबळ! ‘पेन किलर’च्या नावाखाली वाटल्या उंदीर मारण्याच्या विषारी गोळ्या
3

Mumbai Crime News : मोहरम मिरवणुकीत खळबळ! ‘पेन किलर’च्या नावाखाली वाटल्या उंदीर मारण्याच्या विषारी गोळ्या

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! उद्या मध्य रेल्वेचा मेगाब्लॉक, माटुंगा-मुलुंड धीम्या; ठाणे-वाशी ट्रान्सहार्बरवरही चालणार कामे
4

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! उद्या मध्य रेल्वेचा मेगाब्लॉक, माटुंगा-मुलुंड धीम्या; ठाणे-वाशी ट्रान्सहार्बरवरही चालणार कामे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लग्नानंतर नवरदेव जातो सासरी! मुले आईचे आडनाव लावतात! मेघालयात इथे चालते मातृसत्ताक पद्धत!

लग्नानंतर नवरदेव जातो सासरी! मुले आईचे आडनाव लावतात! मेघालयात इथे चालते मातृसत्ताक पद्धत!

Jun 30, 2026 | 06:18 PM
IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध कसा आहे T20 मध्ये अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड, सर्वात मोठी धावसंख्या अन् 9 वेळा….

IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध कसा आहे T20 मध्ये अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड, सर्वात मोठी धावसंख्या अन् 9 वेळा….

Jun 30, 2026 | 06:14 PM
Share Market Closing : IT स्टॉक्स धडाम… सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण, Sensex 250 अंकांनी कोसळला

Share Market Closing : IT स्टॉक्स धडाम… सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण, Sensex 250 अंकांनी कोसळला

Jun 30, 2026 | 06:02 PM
सचिन अहिर यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार? ॲड. असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केली कायदेशीर बाजू

सचिन अहिर यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार? ॲड. असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केली कायदेशीर बाजू

Jun 30, 2026 | 06:01 PM
B R Harne College : 40 गुणांची परीक्षा ठरली वादग्रस्त; आता 50 गुणांमध्ये रूपांतर करून निकाल होणार जाहीर

B R Harne College : 40 गुणांची परीक्षा ठरली वादग्रस्त; आता 50 गुणांमध्ये रूपांतर करून निकाल होणार जाहीर

Jun 30, 2026 | 06:01 PM
दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण केंद्राच्या एमएमएस, एमसीए प्रवेश परीक्षेच्या अर्जास मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत करता येईल अर्ज

दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण केंद्राच्या एमएमएस, एमसीए प्रवेश परीक्षेच्या अर्जास मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत करता येईल अर्ज

Jun 30, 2026 | 05:56 PM
‘ज्यांनी आयुष्यात कधी दगड उचलला नाही, ते आम्हाला शिकवतात’; शिंदे गटात प्रवेशानंतर सचिन अहिर यांचा ठाकरे गटावर हल्लाबोल

‘ज्यांनी आयुष्यात कधी दगड उचलला नाही, ते आम्हाला शिकवतात’; शिंदे गटात प्रवेशानंतर सचिन अहिर यांचा ठाकरे गटावर हल्लाबोल

Jun 30, 2026 | 05:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा