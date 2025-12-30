Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mumbai News : पश्चिम मुंबईसाठी २००० मीटर लांबीचा विशेष आराखडा, कसा असेल प्रकल्प? जाणून घ्या…

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील दरीवर बांधलेल्या पुलाप्रमाणेच, आता मुंबईच्या अंतर्गत भागात दरीवर पूल बांधला जाईल. मालाडमधील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून महानगरपालिकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 06:43 PM
पश्चिम मुंबईसाठी २००० मीटर लांबीचा विशेष आराखडा, कसा असेल प्रकल्प? जाणून घ्या...

पश्चिम मुंबईसाठी २००० मीटर लांबीचा विशेष आराखडा, कसा असेल प्रकल्प? जाणून घ्या...

Follow Us:
Follow Us:
  • मालाडमधील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय
  • महानगरपालिकेने एक मोठा निर्णय
  • मालाडमध्ये दोन उन्नत रस्ते आणि एक पूल
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील दरीवर बांधलेल्या पुलाप्रमाणे, आता मुंबईच्या अंतर्गत भागात दरीवर पूल बांधला जाईल. मालाडमधील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून महानगरपालिकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, मालाडमध्ये दोन उन्नत रस्ते आणि दरीवर एक पूल बांधला जाईल. या प्रकल्पासाठी ₹२,२२५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे मालाडमधील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.

मालाड परिसराचा कायापालट

महानगरपालिकेने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे, ज्यामुळे मालाड परिसराचा चेहरामोहरा बदलेल. मालाड हे प्रमुख आयटी कंपन्या आणि फिल्म स्टुडिओचे घर असल्याने, सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी येथे अनेकदा लांब रांगा आणि प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. मालाड हे पश्चिम उपनगरांना जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा असल्याने, या प्रकल्पाचा संपूर्ण पश्चिम मुंबईला फायदा होईल.

दादर स्थानकात आणखी एक नवीन प्लॅटफॉर्म! कुठे आणि कसा फायदेशीर ठरेल? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

प्रकल्पाचे दोन प्रमुख टप्पे

या वर्षाच्या सुरुवातीला, महानगरपालिकेने या भागात दोन उन्नत रस्ते बांधण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात विभागला गेला आहे. पहिल्या टप्प्यात रामचंद्र नाला परिसरात उन्नत रस्ता असेल. यामुळे मालाडमधील एमडीपी रोडपासून मालाड-मार्वे लिंक रोडपर्यंत वाहतूक कोंडी कमी होईल. दुसऱ्या टप्प्यात ७९२ मीटर लांबीचा उड्डाणपूल असेल. हा रस्ता मालाडमधील इन्फिनिटी मॉलपासून सुरू होईल, थेट लिंक रोडला जोडेल आणि नंतर मालावणीतील महाकाली मार्गापर्यंत जाईल. लिंक रोडपासून मालावणीपर्यंतचा भाग मालाड खाडीवर कॉजवे म्हणून बांधला जाईल.

दोन्ही पूल एकमेकांशी जोडलेले

दुसऱ्या टप्प्यातील हा पूल अद्वितीय आणि विशिष्ट असेल. एकूण ७९२ मीटर लांबीपैकी ३९६ मीटर कॉजवे असेल. हा कॉजवे पूल ३६.६ मीटर रुंद असेल आणि आठ लेन असतील. या प्रकल्पाचा खर्च ₹२२२५.९५ कोटी असेल आणि बांधकाम सुरू झाल्यापासून तीन वर्षांत तो पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. हे दोन्ही पूल एकमेकांना जोडतील. यापैकी एक पूल पूर्व-पश्चिमेकडे जाईल, तर दुसरा, एक उन्नत रस्ता, उत्तर-दक्षिणकडे जाईल. एकत्रितपणे, हे दोन्ही पूल पश्चिमेकडील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत करतील.

निविदा कधी जारी करण्यात आली?

या प्रकल्पाची निविदा ऑक्टोबरमध्ये जारी करण्यात आली होती आणि सध्या मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू आहे. निविदेचा “पॅकेट सी” गेल्या आठवड्यात मूल्यांकनासाठी उघडण्यात आला होता. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा प्रकल्प पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातून जात असल्याने, उच्च न्यायालयाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होईल.

31st December Celebration : थर्टी फर्स्टला रात्रभर परिवहनसेवा

Web Title: Mumbai bmc will build two elevated and one cable stayed bridge in malad know project

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 06:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?
1

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
2

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण
3

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू
4

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM