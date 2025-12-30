Mumbai News : पश्चिम मुंबईसाठी २००० मीटर लांबीचा विशेष आराखडा, कसा असेल प्रकल्प? जाणून घ्या…

महानगरपालिकेने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे, ज्यामुळे मालाड परिसराचा चेहरामोहरा बदलेल. मालाड हे प्रमुख आयटी कंपन्या आणि फिल्म स्टुडिओचे घर असल्याने, सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी येथे अनेकदा लांब रांगा आणि प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. मालाड हे पश्चिम उपनगरांना जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा असल्याने, या प्रकल्पाचा संपूर्ण पश्चिम मुंबईला फायदा होईल.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, महानगरपालिकेने या भागात दोन उन्नत रस्ते बांधण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात विभागला गेला आहे. पहिल्या टप्प्यात रामचंद्र नाला परिसरात उन्नत रस्ता असेल. यामुळे मालाडमधील एमडीपी रोडपासून मालाड-मार्वे लिंक रोडपर्यंत वाहतूक कोंडी कमी होईल. दुसऱ्या टप्प्यात ७९२ मीटर लांबीचा उड्डाणपूल असेल. हा रस्ता मालाडमधील इन्फिनिटी मॉलपासून सुरू होईल, थेट लिंक रोडला जोडेल आणि नंतर मालावणीतील महाकाली मार्गापर्यंत जाईल. लिंक रोडपासून मालावणीपर्यंतचा भाग मालाड खाडीवर कॉजवे म्हणून बांधला जाईल.
दुसऱ्या टप्प्यातील हा पूल अद्वितीय आणि विशिष्ट असेल. एकूण ७९२ मीटर लांबीपैकी ३९६ मीटर कॉजवे असेल. हा कॉजवे पूल ३६.६ मीटर रुंद असेल आणि आठ लेन असतील. या प्रकल्पाचा खर्च ₹२२२५.९५ कोटी असेल आणि बांधकाम सुरू झाल्यापासून तीन वर्षांत तो पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. हे दोन्ही पूल एकमेकांना जोडतील. यापैकी एक पूल पूर्व-पश्चिमेकडे जाईल, तर दुसरा, एक उन्नत रस्ता, उत्तर-दक्षिणकडे जाईल. एकत्रितपणे, हे दोन्ही पूल पश्चिमेकडील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत करतील.
या प्रकल्पाची निविदा ऑक्टोबरमध्ये जारी करण्यात आली होती आणि सध्या मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू आहे. निविदेचा “पॅकेट सी” गेल्या आठवड्यात मूल्यांकनासाठी उघडण्यात आला होता. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा प्रकल्प पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातून जात असल्याने, उच्च न्यायालयाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होईल.