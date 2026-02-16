Mumbai News : IDA मुंबईसाठी ऐतिहासिक क्षण ;मुंबई शाखेला प्रतिष्ठित 65 वी महाराष्ट्र राज्य दंत परिषदेचा मान

डॉ. रोहित शाह म्हणाले की, “65वी महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद आयोजित करण्याची संधी आयडीए मुंबई शाखेला मिळणे ही आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाची आणि सन्मानाची बाब आहे. हा केवळ परिषद बहाल होण्याचा क्षण नसून, आमच्या शाखेची एकजूट, समर्पण आणि कार्यक्षमतेची दखल आहे. डिसेंबर 2026 मध्ये महाराष्ट्रातील दंतवैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वात उत्कृष्ट आणि अविस्मरणीय परिषद अनुभवण्याची हमी आम्ही देतो.”
डॉ. रोहित शाह यांनी पुढे सांगितले की, या परिषदेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ख्यातनाम वक्ते, अत्याधुनिक वैज्ञानिक सत्रे, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यशाळा, दंतव्यवसायाशी संबंधित प्रदर्शने आणि उत्कृष्ट आयोजन यांचा समावेश असलेली शैक्षणिक मेजवानी सादर करण्यात येईल.ही 65 वी महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद राज्यातील तसेच देशभरातील हजारो दंतवैद्य, प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींना आकर्षित करेल, आणि दंतवैद्यकीय क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक पर्व ठरेल.अधिक माहितीसाठी आणि अद्ययावत माहितीसाठी आयडीए मुंबई शाखेशी संपर्कात रहा.