Mumbai Local News : दादर स्थानकात आणखी एक नवीन प्लॅटफॉर्म! कुठे आणि कसा फायदेशीर ठरेल? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरळीत रेल्वे वाहतूकीसाठी दादर रेल्वे स्थानकावर एक नवीन प्लॅटफॉर्म बांधण्यात येत आहे. पश्चिम रेल्वेच्या विद्यमान प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ च्या शेजारी हे नवीन प्लॅटफॉर्म बांधण्यात येणार आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 05:12 PM
मुंबईत गर्दीची रेल्वे स्थानकं म्हणजे सीएसएमटी, कुर्ला, घाटकोपर, ठाणे , दादर या स्थानकांचा समावेश असतो. आता प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरळीत रेल्वे वाहतूकीसाठी दादर रेल्वे स्थानकावर एक नवीन प्लॅटफॉर्म बांधण्यात येत आहे. पश्चिम रेल्वेच्या विद्यमान प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ च्या शेजारी हे नवीन प्लॅटफॉर्म बांधण्यात येणार आहे. या हालचालीमुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील आणि भविष्यात वाढत्या प्रवासी संख्येचे आणि गाड्यांचे व्यवस्थापन सुलभ होईल.

दादर रेल्वे स्थानक का महत्त्वाचे?

दादर रेल्वे स्थानक हे मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे दोन्हीसाठी एक महत्त्वाचे जंक्शन आहे. दररोज ६,००,००० हून अधिक प्रवासी येथून प्रवास करतात. सध्या, प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ ते ७ हे पश्चिम रेल्वेसाठी आहेत, तर प्लॅटफॉर्म क्रमांक ८ ते १४ हे मध्य रेल्वेसाठी आहेत. प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ ला नवीन प्लॅटफॉर्म जोडल्याने लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची हाताळणी सुलभ होईल.

दादर स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म ७अ

पश्चिम रेल्वेच्या दादर स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ ला नवीन प्लॅटफॉर्म जोडल्याने रेल्वे या नवीन फलाटाला ‘७अ’ क्रमांक देण्याचा विचार करत आहे. मध्य रेल्वेला हे नवीन प्लॅटफॉर्म देण्यासाठी अनेक प्लॅटफॉर्मचे क्रमांक बदलावे लागतील. स्थानकावरील साइनबोर्ड, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली आणि साइनबोर्डमध्ये देखील बदल करावे लागतील. सर्व विद्यमान प्लॅटफॉर्म क्रमांक देखील बदलावे लागतील. हे टाळण्यासाठी, रेल्वे प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ ला नवीन प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ ला ७अ क्रमांक देण्याचा विचार करत आहे. अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

लांब पल्ल्याच्या गाड्या व्यवस्थापित करणे सोपे

पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई मध्य विभागातील अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या दादर स्थानकावर निघतात किंवा येतात. सध्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी फक्त दोन टर्मिनल लाईन्स वापरल्या जातात. सहाव्या मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, भविष्यात अशा गाड्या हाताळणे कठीण होईल. म्हणून, प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ जवळ दुसरा प्लॅटफॉर्म बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन प्लॅटफॉर्ममुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे व्यवस्थापन सुलभ होईल असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

रेल्वेने हे पाऊल का उचलले?

नवीन प्लॅटफॉर्ममुळे भविष्यात प्रवाशांची आणि गाड्यांची वाढती संख्या व्यवस्थापित करणे सोपे होईल. यामुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील. भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करून रेल्वेने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Published On: Dec 30, 2025 | 05:11 PM

