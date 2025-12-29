मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! पश्चिम रेल्वेच्या वेळापत्रकात होणार बदल, जानेवारीपासून बोरिवली ते चर्चगेट दरम्यान धावणार २२ नवीन लोकल

पश्चिम रेल्वे कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यान सहाव्या मार्गाचे काम वेगाने सुरू करत आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर, बोरिवली आणि चर्चगेट दरम्यान सेवांची संख्या २२ ने वाढेल, ज्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीत लक्षणीय सुधारणा होईल. ही सुविधा जानेवारीमध्ये उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. लवकरच नवीन वेळापत्रकातही लागू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची बऱ्याच काळापासून वाट पाहिली जात आहे.
यासंदर्भात पश्चिम रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी काम अत्यंत अचूकतेने केले जात आहे. याव्यतिरिक्त, उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कची प्रवासी क्षमता वाढवण्याचे दीर्घकाळापासून प्रलंबित काम देखील मजबूत केले जात आहे.
हे काम १८ जानेवारीपर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर लाईनची फिटनेस तपासणी आणि इतर आवश्यक कामे केली जातील. रेल्वेच्या दाव्या असूनही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यासाठी वेळ लागेल. फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत सेवा वाढवता येईल. दरम्यान, सहाव्या लाईनमुळे वांद्रे टर्मिनस आणि बोरिवली दरम्यानच्या उपनगरीय सेवांपासून लांब पल्ल्याच्या गाड्या वेगळ्या करता येतील. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की या वेगळेपणामुळे ट्रेनची वक्तशीरता सुधारेल, सुरक्षितता वाढेल आणि विद्यमान ट्रॅकवरील गर्दी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना रविवारी दुपारी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यान सुरू असलेल्या रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या कामामुळे, दिवसभरात सुमारे २३५ लोकल गाड्या रद्द करण्यात आल्या. याचा थेट परिणाम प्रमुख स्थानकांवर झाला, जिथे प्लॅटफॉर्मवर नेहमीपेक्षा जास्त प्रवाशांची गर्दी होती. प्रवाशांनी या रविवारी इतर दिवसांपेक्षा जास्त अडचणी येत असल्याचे सांगितले. प्रवाशांच्या मते, रेल्वे सेवांमध्ये झालेल्या विलंबामुळे त्यांचे कार्यालयीन वेळा उशिरा झाल्या.
स्टेशनवरील परिस्थिती आणखी गंभीर होती. जिथे २९ डिसेंबरपर्यंत प्लॅटफॉर्म क्रमांक ८ आणि ९ बंद राहिल्याने उर्वरित प्लॅटफॉर्मवर ताण वाढला. एका प्रवाशाने सांगितले की, रविवारी दुपारी त्यांना खूप अडचणींचा सामना करावा लागला. विरारहून चर्चगेटला पोहोचणे अधिक त्रासदायक होते. गाड्या २०-२५ मिनिटे उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांची संख्या वाढतच गेली. परिणामी, गर्दी सामान्य दिवसांपेक्षा जास्त झाली. मुलांच्या शाळेच्या सुट्ट्या देखील सुरू आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अधिक लोक घराबाहेर पर्यटनासाठी जात आहेत. हे देखील गर्दीचे एक कारण असू शकते.