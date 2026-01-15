Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Municipal Elections 2026 Festival Of Democracy Or An Invitation To Controversy Chaos In Some Areas Voters Frustrated

Municipal Elections 2026: लोकशाहीचा उत्सव की वादाला आमंत्रण? कुठे राडा तर मतदारांचा मोठा खोळांबा… संतापच संताप

BMC Election 2026: निवडणुकीचा उत्साह सुरु असतानाच अनेक ठिकाणी मतदान केंद्रावर गोंधळ निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. जळगावातील प्रभाग क्रमांक 5 अ मध्ये कथित बोगस वोट्समुळे मोठा गोंधळ झाला होता.

Updated On: Jan 15, 2026 | 02:51 PM
Municipal Elections 2026: लोकशाहीचा उत्सव की वादाला आमंत्रण? कुठे राडा तर मतदारांचा मोठा खोळांबा… संतापच संताप

Municipal Elections 2026: लोकशाहीचा उत्सव की वादाला आमंत्रण? कुठे राडा तर मतदारांचा मोठा खोळांबा… संतापच संताप

Follow Us:
Follow Us:
  • बोगस वोट्समुळे जळगावात मोठा गोंधळ
  • अकोल्यातील एका मतदान केंद्रावर उमेदवारांच्या प्रतिनिधींमध्ये वाद
  • सकाळपासून अनेकवेळा ईव्हीएम मशीन बंद
मतदानाची प्रक्रिया संपण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वच मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. मतदान करण्यासाठी नागरिक प्रचंड उत्साहित आहेत. मात्र या लोकशाहीच्या उत्साहात अनेक अशा घटना देखील घडत आहेत, ज्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण होत आहे आणि तणावाचे निर्माण होत आहे. कुठे ईव्हीएम मशीन बंद पडत आहे तर कुठे मतदारांमध्ये वाद होत आहे.

BMC Election 2026: मतदारांच्या बोटावरील शाईने राजकारण तापले! विरोधकांचे आरोप तर सत्ताधाऱ्यांकडून टोलेबाजी सुरु

पियुष पाटील यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दाखल केली तक्रार

जळगावातील प्रभाग क्रमांक 5 अ मध्ये कथित बोगस वोट्समुळे मोठा गोंधळ झाला होता. याप्रकरणी अपक्ष उमेदवार ॲड. पियुष पाटील यांनी काही गंभीर आरेप केले आहेत. जळगावातीव प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये अपक्ष उमेदवार ॲड. पियुष पाटील आणि शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख, माजी महापौर विष्णू भंगाळे यांच्यात थेट लढत सुरू आहे. सकाळपाससून संशयास्पद मतदार आल्याचा गंभीर आरोप अपक्ष उमेदवार ॲड. पियुष पाटील यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर 40 ते 50 मतदारांकडून ओळखपत्र आणि आवश्यक पुराव्यांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र पुरावे नसल्याने संबंधित नागरिकांना मतदान करता आले नाही. या प्रकरणाची दखल घेऊन योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी पियुष पाटील यांनी केली आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

नालासोऱ्यात मिळाली पैशांची बॅग

नालासोपारा पूर्वेतील पेल्हार फाटा येथे एका स्कूटीच्या डिक्कीमध्ये 10,000 रुपये आणि 15,000 रुपयांचे पाकीट मिळाली. यामध्ये एकूण 10 लाख 9 हजार रुपये कॅश होती. या घटनेने सर्वत्र मोठी खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी पोलिस स्थानकात स्कूटरच्या मालकाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

अकोल्यात मतदान केंद्रावर हाणामारी

अकोल्यातील एका मतदान केंद्रावर उमेदवारांच्या प्रतिनिधींमध्ये वाद झाल्याची घटना घडली. काही वेळातच या वादाचे रुपांतर हाणामारीत झाले. अकोला महापालिकेतील प्रभाग 17 मधील महापालिकेच्या उर्दू कन्या शाळेच्या मतदान केंद्रावर हा संपूर्ण घडला. या मतदान केंद्रावर सकाळपासूनच लोकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. याच दरम्यान केंद्रावर उमेदवारांच्या प्रतिनिधींमध्ये वाद झााल आणि या वादाचे रुपांतर हाणामारीत झाले. त्यामुळे केंद्रावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र पोलिसांनी वेळीच घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

BMC Election 2026: “शाई पुसा आणि पुन्हा मतदान करा…”, पाडू यंत्राचे गूढ आणि दुबार मतदारांवरून राज ठाकरेंची सरकारवर जोरदार टीका

ईव्हीएम मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड

मुंबई, पुणे, संभाजी नगर, ठाणे, इत्यादी अनेक ठिकाणी सकाळपासून अनेकवेळा ईव्हीएम मशीन बंद पडले. त्यामुळे मतदारांचा खोळंबा झाला. ईव्हीएम मशीन बराच वेळ सुरु न झाल्याने बरेच मतदार पुन्हा घरी गेले.

Web Title: Municipal elections 2026 festival of democracy or an invitation to controversy chaos in some areas voters frustrated

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM