Prakash Mahajan : "वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा", प्रकाश महाजन यांचा टोला

नाईक यांचे वय वाढले आहे. नाईक आता नवी मुंबईचे नाही तर फक्त ऐरोलीपुरता नेते राहिले आहेत. बेलापूर विधानसभा नाईक यांच्या हातून गेली आहे. . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाईक यांना वनखातं विचारपूर्वक दिलं आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 06:49 PM
"वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा", प्रकाश महाजन यांचा टोला

"वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा", प्रकाश महाजन यांचा टोला

  • काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची एकमेकांवर टीका
  • नाईक यांच्या कुवतीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीपद दिलं
  • आता वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा
मुंबई : महायुतीमधील शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर टीका टाळणयाचं पथ्य पाळायला हवं होतं मात्र भाजपचे मंत्री गणेश नाईक यांनी शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली. नाईक यांच्या कुवतीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीपद दिलं असून त्यांनी आता वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा, असा टोला शिवसेना प्रवक्ते प्रकाश महाजन यांनी लगावला.

बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रकाश महाजन यांनी सांगितले की, महाजन पुढे म्हणाले की, नाईक यांचे वय वाढले आहे. नाईक आता नवी मुंबईचे नाही तर फक्त ऐरोलीपुरता नेते राहिले आहेत. बेलापूर विधानसभा नाईक यांच्या हातून गेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाईक यांना वनखातं विचारपूर्वक दिलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेवर टीका आणि बेताल बडबड करण्यापेक्षा नाईक यांनी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा, असे महाजन म्हणाले. एकनाथ शिंदे सारख्या शांत आणि सुसंस्कृत नेत्यावर टीका करणे नाईक यांना शोभत नाही, असे महाजन म्हणाले.

ZP Election : मित्र पक्षांनी विश्वासात न घेतल्यास स्वबळावर लढण्याचा RPI चा इशारा; चार पदाधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा ठराव

राज्यात सुरु असलेल्या लाडकी बहिण योजनेवर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्याचा महाजन यांनी समाचार घेतला. मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी महिला सक्षमीकरणावर भर दिला होता. त्यासाठी लाडकी बहिण योजना लागू केली. राज ठाकरेंसाठी १५०० रुपये खूपच छोटी रक्कम असेल. त्यांच्याकडील एका एका कुत्र्याचा दिवसाचा खर्च १५०० रुपये असू शकतो, मात्र गरिब लाडक्या बहिणीला १५०० रुपये ही खूप मोठी मदत आहे. उशीरा का होईना राज ठाकरेंनी लाडकी बहिण योजनेचे अप्रत्यक्ष कौतुक केले, असे महाजन म्हणाले.

संजय राऊत दलाल म्हणून काम करतात – प्रकाश महाजन

प्रकाश महाजन पुढे म्हणाले की, संजय राऊत २५ वर्षांपासून खासदार आहेत, पण मराठी माणसासाठी त्यांनी केलेली पाच कामेही ते जनतेसमोर सादर करू शकत नाहीत. खासदार म्हणून राऊत दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात दलाल म्हणून काम करतात असा आरोप त्यांनी केला. राऊत यांची कॉलर पकडणारी महिला कोण होती असा प्रश्नही महाजन यांनी उपस्थित केला. ती उघड करण्याची मागणी त्यांनी केली.

शिंदे यांना दान कसे द्यावे हे माहित आहे, ठाकरे फक्त घेतात – प्रकाश महाजन

शिवसेना नेत्याने असेही म्हटले की, उभात यांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी पदयात्रा काढणारे दिवंगत कार्यकर्ते चिंतामण रुईकर यांच्या कुटुंबालाही भेट दिली नाही, परंतु उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याच कुटुंबासाठी घर बांधले. त्यांनी उपरोधिकपणे म्हटले की, शिंदेंना दान कसे द्यावे हे माहित आहे, ठाकरे फक्त घेतात.

“राज ठाकरे यांच्या कायदेशीर मुसक्या…, श्रीमुखातून माणसाची औलाद “, सदावर्तेंचा राज-उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल

Published On: Jan 10, 2026 | 06:49 PM

