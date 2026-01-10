Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ZP Election : मित्र पक्षांनी विश्वासात न घेतल्यास स्वबळावर लढण्याचा RPI चा इशारा; चार पदाधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा ठराव

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा आज-उद्या होण्याची शक्यता आहे. याचदरम्यान आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा व दिशा ठरविण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

Updated On: Jan 10, 2026 | 06:40 PM
मित्र पक्षांनी विश्वासात न घेतल्यास स्वबळावर लढण्याचा RPI चा इशारा; चार पदाधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा ठराव

मित्र पक्षांनी विश्वासात न घेतल्यास स्वबळावर लढण्याचा RPI चा इशारा; चार पदाधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा ठराव

Follow Us:
Follow Us:

धाराशिव : सध्या राज्यात ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यामध्ये अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ बराच काळ पूर्ण झाला असून प्रशासकीय राजवटीतून कारभार सुरू आहे. मात्र, यापैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये आणि त्याअंतर्गत ८८ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने त्या ठिकाणच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

याचदरम्यान, आरपीआय (आठवले) धाराशिव जिल्ह्याची बैठक धाराशिव येथे नुकतीच झाली. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा व दिशा ठरविण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस प्रदेश सहसचिव राजाभाऊ ओहाळ यांनी मार्गदर्शन केले. तर जिल्हाध्यक्ष विद्यानंद बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी मराठवाडा कार्याध्यक्ष आनंद पांडागळे, मराठवाडा उपाध्यक्ष भागवत शिंदे, मराठवाडा कार्यकारिणी सदस्य हरीश डावरे, मराठा आघाडी प्रदेश उपाध्यक्ष रविराज पाटील उपस्थित होते.

तुमच्या समस्येसाठी तुमच्या दारी येणार, फिरते समस्या निवारण कार्यालय सुरू करणार; बाप्पु मानकर यांची घोषणा

या बैठकीत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये मित्र पक्षांकडून जागा सोडून घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. कार्यकर्त्यांनी जिल्ह्यातील आरक्षित जागा आरपीआयला (आठवले) मिळाव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडली. यावर बोलताना ओहाळ म्हणाले की, वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मित्र पक्षांकडे जागांची मागणी करण्यात येईल आणि शक्य तितक्या आरक्षित जागा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पक्षात फूट पाडणाऱ्या व शिस्तभंग करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.

बैठकीत मागील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मित्र पक्षांनी आरपीआय (आठवले) पक्षाला विश्वासात न घेतल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असल्याचे स्पष्टपणे मांडण्यात आले. यामुळे, यापुढे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये मित्र पक्षाने विश्वासात न घेतल्यास आरपीआय स्वबळावर निवडणूक लढवेल, असा सर्वानुमते ठराव करण्यात आला.

चार पदाधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा निर्णय

बैठकीत नगरपालिका निवडणुकांमध्ये पक्षविरोधी कारवाया केल्याच्या आरोपावरून पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांवर पाच वर्षांसाठी निलंबनाची कारवाई करण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यानुसार तानाजी कदम (मराठवाडा उपाध्यक्ष, तुळजापूर), उत्तम भालेराव (रोजगार आघाडी जिल्हाध्यक्ष, लोहारा), प्रवीण गोरोबा बनसोडे, धाराशिव, उदयराज बनसोडे (शहराध्यक्ष, धाराशिव) या पदाधिकाऱ्यांना निलंबन नोटीस देण्यात येणार आहे.

नळदुर्ग नगरसेवकाचा सत्कार

यावेळी नळदुर्गचे नूतन नगरसेवक मारुती खारवे यांचा शाल, फेटा व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. जिल्हा उपाध्यक्ष प्रताप कदम, जिल्हा सरचिटणीस सिद्धार्थ ओहाळ, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब मस्के, जिल्हा उपाध्यक्ष संदिपान कांबळे, दगडू भोसले आदी उपस्थित होते.

“राज ठाकरे यांच्या कायदेशीर मुसक्या…, श्रीमुखातून माणसाची औलाद “, सदावर्तेंचा राज-उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल

Web Title: Rpi warns it will fight on its own if allied parties do not consult it decision to suspend four office bearers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 06:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
1

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली
2

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
3

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…
4

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM