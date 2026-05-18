Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

यावेळी डॉ.भूपेंद्र एस.अवस्थी, संस्थापक, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सूर्या हॉस्पिटल्स यांनी सांगितले की, “महिलांच्या आरोग्यासाठी केवळ प्रतिबंधात्मक आणि निदानात्मक गरजाच नव्हे, तर विशेष शस्त्रक्रियेच्या हस्तक्षेपांची पूर्तता करू शकेल अशा समर्पित पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. अँबर विंगची निर्मिती महिलांसाठी एक प्रगत शस्त्रक्रिया केंद्र म्हणून करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आमच्या सध्याच्या युनिटच्या क्षमतेत मोठी भर पडेल आणि विशेष शस्त्रक्रिया, क्रिटिकल केअर आणि एकत्रित उपचार पद्धती एकाच छताखाली उपलब्ध होतील. जागतिक दर्जाच्या आरोग्य परिसंस्थेच्या माध्यमातून महिलांना वेळेवर निदान, प्रगत शस्त्रक्रिया नैपुण्य आणि संवेदनशील काळजी प्रदान करणे, हे आमचे ध्येय आहे.”
Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम
भारतातील एकत्रित आणि विशेष महिला आरोग्य पायाभूत सुविधांची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी अँबर विंगची संकल्पना मांडण्यात आली यामध्ये अतिरिक्त ५५ बेड्समुळे सांताक्रूझ येथील समर्पित महिला व बाल-केंद्रित आरोग्य पायाभूत सुविधेची एकूण क्षमता २५० पेक्षा जास्त खाटांवर पोहोचली आहे, विशेष सल्लागार कक्ष, प्रगत निदान आणि स्क्रीनिंग सहाय्य, कार्डिओलॉजी आणि कार्डियाक सर्जरी, अँब्युलेटरी आणि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रियेसाठी उत्कृष्ट केंद्र, प्लास्टिक आणि कॉस्मेटिक शस्त्रक्रिया, किमान आक्रमक गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल शस्त्रक्रिया, अत्याधुनिक क्रिटिकल केअर सुविधा, रोबोटिक सर्जरीसाठी उत्कृष्ट केंद्र (लवकरच येत आहे), महिलांसाठी प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणी कार्यक्रम.
यामी गौतम धर, अभिनेत्री म्हणाल्या,”अनेक महिला स्वतःच्या आरोग्यापेक्षा कुटुंबाच्या कल्याणाला प्राधान्य देतात, त्यामुळे त्यांचे आरोग्य अनेकदा दुर्लक्षित राहते. अँबर विंगसारखे समर्पित आरोग्य उपक्रम वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे, नियमित तपासणी (screenings), प्रतिबंधात्मक काळजीबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि गरज पडल्यास विशेष शस्त्रक्रिया उपचार उपलब्ध करून देणे यासाठी महत्त्वाचे आहेत. महिलांचे आरोग्य आणि आजारांचे लवकर निदान यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या उपक्रमाला पाठिंबा देताना मला मनापासून आनंद होत आहे.”
डॉ.भुवन डी, झोनल डायरेक्टर, सूर्या हॉस्पिटल्स म्हणाले,”नवीन अँबर विंग हा संपूर्ण मुंबईतील रुग्णांसाठी प्रगत शस्त्रक्रिया निगा प्रबळ करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही सुविधा आम्हाला आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि बहुशाखीय तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्डियाक सायन्सेस, कार्डियाक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स आणि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यांसारख्या प्रमुख विभागांची ओळख करून देण्यास आणि त्यांचा विस्तार करण्यास सक्षम करेल. या विस्तारामुळे, प्रगत क्लिनिकल सेवांची उपलब्धता सुधारणे आणि तंत्रज्ञान, नैपुण्य व समन्वयित वैद्यकीय सहाय्याद्वारे दर्जेदार आरोग्य सेवा देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
या लाँचचा एक भाग म्हणून, सूर्या हॉस्पिटल्सने ‘द अँबर प्रॉमिस फॉर विमेन्स हेल्थ’ हा एक प्रतीकात्मक जागरूकता उपक्रम देखील सुरू केला आहे. महिलांना प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, नियमित तपासणी आणि वेळेवर वैद्यकीय मदतीला प्राधान्य देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमात पाहुणे, डॉक्टर, आरोग्य तज्ज्ञ आणि उपस्थितांना महिलांचे आरोग्य आणि प्रतिबंधात्मक काळजीबद्दल त्यांचे संदेश आणि वचनबद्धता सामायिक करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले, ज्यामुळे महिलांमध्ये अधिक जागरूकता आणि पुढाकार घेण्याच्या वृत्तीची गरज अधोरेखित झाली.
मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी