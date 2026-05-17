Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

रत्नागिरी जिल्ह्यात पर्यटन हंगाम सुरू असतानाच सलग तिसऱ्या दिवशी सीएनजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याने पर्यटकांसह वाहनचालक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. अनेक सीएनजी पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या असून, काही ठिकाणी गॅस संपल्याने वाहनधारकांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पर्यटनासाठी कोकणात आलेल्या पर्यटकांना याचा मोठा फटका बसत असून, प्रवासाचे नियोजन विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः सीएनजीवर चालणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी आणि खासगी वाहनचालकांमध्ये संतापाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. स्थानिक नागरिकांनी आणि वाहनचालकांनी प्रशासनाकडे तातडीने सीएनजी पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे. पर्यटन हंगामात अशा प्रकारचा तुटवडा निर्माण झाल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
