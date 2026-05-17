Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

चिपळूण येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक उत्साहात पार पडली. या बैठकीत पक्ष संघटन मजबूत करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली तसेच आगामी राजकीय रणनीतीवरही विचारमंथन झाले. यावेळी अविनाश केळसकर यांची तालुकाध्यक्षपदी तर राखी अडविलकर यांची महिला तालुकाध्यक्षपदी निवड जाहीर करण्यात आली. पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पक्षवाढीसाठी अधिक जोमाने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. बैठकीला पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि महिला आघाडीच्या सदस्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. संघटन अधिक मजबूत करून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी लढा देण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला.
