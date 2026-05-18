मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीच्या काळात मद्यपान करत असाल तर, आजपासूनच सावधगिरी बाळगा. असे केल्याने तुमच्या संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहोचते आणि ते विशेषतः महिलांच्या प्रजनन क्षमतेसाठी वाईट असते.

Updated On: May 18, 2026 | 07:45 PM
मासिक पाळीत दारू पिण्याचा काय होतो महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम (फोटो सौजन्य - iStock)

  • महिलांनी मासिक पाळीत दारू पिणे योग्य की अयोग्य 
  • तज्ज्ञांनी सांगितले धोके 
  • महिलांच्या आरोग्यावर काय होतो परिणाम 
अनेक महिला मद्यपान करतात, जे खरं तर अत्यंत हानिकारक आहे. पण काही महिला अशाही आहेत ज्या मासिक पाळीच्या काळातही मद्यपानापासून दूर राहत नाहीत. आता तुम्ही कल्पना करू शकता का? हे किती हानिकारक असू शकते. जर तुम्हीसुद्धा मासिक पाळीच्या काळात मद्यपान करत असाल, तर आजपासूनच सावधगिरी बाळगा. असे केल्याने संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहोचते आणि ते विशेषतः महिलांच्या प्रजनन क्षमतेसाठी हानिकारक आहे. जर तुम्हाला मासिक पाळीच्या काळात मद्यपान करण्याच्या तोट्यांबद्दल माहिती नसेल, तर अपोलो स्पेक्ट्रा कानपूर प्रसूती आणि स्त्रीरोग विभागातील सल्लागार डॉ. वसुधा बुधवार यांच्याकडून त्याबद्दल जाणून घ्या. मासिक पाळीच्या काळात मद्यपान केल्याने महिलांच्या शरीरावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल एका तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या.

दारु पिण्याचे तोटे 

डॉ. वसुधा बुधवार यांच्या मते, “जर महिलांनी मासिक पाळीच्या काळात मद्यपान केले, तर त्याचा त्यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि विविध शारीरिक समस्या उद्भवू शकतात. मासिक पाळीच्या काळात मद्यपान केल्याने पोटदुखी, उलट्या आणि जुलाब होऊ शकतात. इतकेच नाही, तर त्यामुळे त्यांच्या हार्मोन्सचे संतुलन बिघडू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या मासिक पाळीच्या समस्या आणखी वाढू शकतात.”

याव्यतिरिक्त, त्यांना मूड स्विंग्ज, चिंता आणि तणाव जाणवू शकतो आणि त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊ शकते, ज्यामुळे त्यांना संसर्ग आणि इतर आजारांचा धोका वाढतो. मद्यपानामुळे गर्भाशयाचे स्नायू कमकुवत होऊ शकतात, ज्यामुळे गर्भाशयाच्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, मासिक पाळीच्या काळात मद्यपान करू नये.

मद्यपानाचा मासिक पाळीवर कसा परिणाम होतो

होय, मद्यपानाचा तुमच्या मासिक पाळीवर परिणाम होऊ शकतो. मद्यपान केल्यानंतर मासिक पाळी थांबणे किंवा अनियमित होणे ही अनेक महिलांसाठी एक सामान्य समस्या आहे. चला जाणून घेऊया की असे का होते.

१. हार्मोनल असंतुलन

मद्यपानामुळे तुमची मासिक पाळी थांबू शकते किंवा अनियमित होऊ शकते, कारण त्यामुळे इस्ट्रोजेन आणि टेस्टोस्टेरॉन सारख्या हार्मोन्सची आणि कधीकधी ल्युटेनायझिंग हार्मोनची पातळी वाढते. यामुळे हार्मोनल असंतुलन होते, ज्यामुळे तुमच्या मासिक पाळीच्या नियमिततेवर परिणाम होऊ शकतो. तुम्हाला मासिक पाळी येते की नाही, ती किती काळ टिकते आणि तिचे प्रमाण किती असते, या सर्वांमध्ये बदल होऊ शकतो.

मद्यपानामुळे फॉलिक्युलर फेजमध्ये अँड्रोजनची पातळी आणि ओव्हुलेशन फेजमध्ये इस्ट्रोजेनची पातळी देखील वाढू शकते. हा परिणाम जास्त मद्यपान करणाऱ्या महिलांमध्ये सर्वात जास्त दिसून येतो. मासिक पाळीच्या काळात मद्यपान केल्याने मूड बदलणे, झोप न लागणे, पोट फुगणे आणि पोटदुखी यांसारखी मासिक पाळीची सामान्य लक्षणे देखील वाढू शकतात.

२. पोटदुखी वाढवते

मद्यपानामुळे केवळ सूज येऊन मासिक पाळीवर नकारात्मक परिणाम होत नाही, तर प्रोस्टाग्लँडिन्सच्या संतुलनावर परिणाम होऊन पोटदुखीदेखील वाढू शकते. प्रोस्टाग्लँडिन्स हे लिपिड्सचा एक गट आहे जे ऊतींचे नुकसान किंवा संसर्ग झालेल्या ठिकाणी जखम आणि आजार बरे करण्यास मदत करतात. ते सूज, रक्तप्रवाह आणि रक्ताच्या गुठळ्या तयार होणे यांसारख्या प्रक्रियांचे नियमन करतात आणि प्रसूती वेदना सुरू करण्यासदेखील मदत करतात.

मासिक पाळीच्या दरम्यान, प्रोस्टाग्लँडिन्स अंडाशयाच्या स्नायूंमध्ये आकुंचन निर्माण करतात. प्रोस्टाग्लँडिन्सची उच्च पातळी मासिक पाळीतील पोटदुखी अधिक तीव्र करू शकते. मद्यपानामुळे प्रोस्टाग्लँडिन्सची पातळी वाढते, ज्यामुळे मासिक पाळीच्या काळात पोटदुखी अधिक तीव्र होते.

३. डिहायड्रेशन 

मद्यपानामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊ शकते, विशेषतः जेव्हा त्याचे अतिसेवन केले जाते. परिणामी, अति मद्यपानामुळे मासिक पाळीतील द्रव आणि रक्त घट्ट होऊ शकते, ज्यामुळे त्यांना अंडाशय, गर्भाशयग्रीवा आणि शरीराबाहेर टाकणे अधिक कठीण होते. त्यामुळे डिहायड्रेशनमुळे तुमच्या मासिक पाळीवर परिणाम होऊ शकतो.

४. जास्त रक्तस्राव होणारी मासिक पाळी

अति मद्यपानामुळे मासिक पाळीत जास्त रक्तस्राव होऊ शकतो, म्हणजेच पाळीदरम्यान रक्तस्त्राव वाढू शकतो. अल्कोहोल रक्त पातळ करते आणि इस्ट्रोजेनची पातळी वाढवते, त्यामुळे जास्त मद्यपान केल्याने मासिक पाळीत जास्त रक्तस्राव होऊ शकतो. याचे कारण असे की इस्ट्रोजेन एंडोमेट्रियल टिश्यूच्या, म्हणजेच अंडाशयाच्या अस्तराच्या वाढीस उत्तेजित करते, जे आधीच गळून पडत असते. याचा अर्थ असा की तुम्हाला मासिक पाळीदरम्यान जास्त रक्तस्त्राव जाणवू शकतो.

५. आरोग्यदायी आणि संतुलित आहार घ्या

मासिक पाळीदरम्यान मद्यपान टाळा; त्याऐवजी, भरपूर पाणी, फळांचा रस आणि इतर आरोग्यदायी पेये प्या. तसेच, तुमचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी तुमच्या आहारात प्रथिने, फायबर आणि जीवनसत्त्वे भरपूर असलेल्या पदार्थांचा समावेश करा.

