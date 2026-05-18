Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Navabharat Maharashtra 1st Conclave 2026 Magnetic Maharashtra: देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई पुन्हा एकदा उद्योग, गुंतवणूक आणि विकासाच्या महत्त्वपूर्ण चर्चांची साक्षीदार ठरणार आहे. नवभारत मीडिया ग्रुपतर्फे आयोजित ‘महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव्ह 2026’ ची चौथी आवृत्ती मंगळवार, 19 मे 2026 रोजी मुंबईतील कफ परेड येथील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आले. यंदाच्या परिषदेला “Magnetic Maharashtra – Where Growth Attracts the World” ही संकल्पना देण्यात आली आहे. या व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती असणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, उद्योग, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. राज्यात उभारले जाणारे महामार्ग, मेट्रो नेटवर्क, बंदरे, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि नव्या गुंतवणूक धोरणांमुळे महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक आकर्षक गुंतवणूक गंतव्य म्हणून पुढे येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर या कॉन्क्लेव्हमध्ये महाराष्ट्राला अधिक सक्षम आर्थिक शक्ती बनवण्यावर विशेष चर्चा होणार आहे.
या परिषदेमागील प्रमुख उद्देश म्हणजे महाराष्ट्राला 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या ध्येयाला गती देणे. राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक, औद्योगिक विस्तार, रोजगारनिर्मिती, तंत्रज्ञानातील बदल आणि शाश्वत विकासाच्या संधींवर विचारमंथन होणार आहे.
या परिषदेत उद्योग क्षेत्रातील आघाडीचे उद्योजक, धोरणकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी, गुंतवणूकदार आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. विविध चर्चासत्रांमधून उद्योग, पायाभूत सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, स्टार्टअप्स आणि जागतिक गुंतवणूक यासारख्या विषयांवर मंथन होणार आहेत.
महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव्हच्या मागील आवृत्त्यांमध्ये झालेल्या विचारप्रवर्तक चर्चांनी आणि धोरणात्मक संवादांनी राज्याच्या विकासाला दिशा दिली होती. अनेक महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक प्रस्ताव, उद्योगवाढीच्या योजना आणि धोरणात्मक सहकार्याचे निर्णय या व्यासपीठावर चर्चिले गेले होते.
यंदाची थीम महाराष्ट्राच्या त्या क्षमतेवर प्रकाश टाकते, ज्यामुळे राज्य केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही गुंतवणूक आणि नवोपक्रमाचे प्रमुख केंद्र बनत आहे. उद्योगस्नेही धोरणे, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक क्षमता यामुळे महाराष्ट्र जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत असल्याचा संदेश या परिषदेतून दिला जाणार आहे.
या कॉन्क्लेव्हमध्ये सरकारच्या विविध विभागांसह देशातील आघाडीच्या कॉर्पोरेट समूहांचा सहभाग पाहायला मिळणार आहे. यात DGIPR, MMRDA, MSRDC, महारेल, महावितरण, जेनको, फिल्म सिटी, CIDCO, Adani Group, Tunwal Motors Pvt Ltd, D Y Patil Group Kolhapur, MIDC, DOT, MSIDC, MSRTC, NSDL, IOCL, MPCB, MahaIT, कल्याण CTB (स्व. गंगाधर गडे) ग्रुप यांसारख्या मोठ्या संस्थांचा समावेश असेल.
याशिवाय, महाराष्ट्र सरकारमधील विविध विभागांचे मंत्री राज्याच्या नव्या धोरणांवर विचारमंथन करणार आहेत. यामध्ये अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्री Chhagan Bhujbal, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री Prakash Abitkar, वस्त्रोद्योग मंत्री Sanjay Savkare, महिला व बालविकास मंत्री Aditi Tatkare, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री Hasan Mushrif, सहकार मंत्री Babasaheb Patil, सामाजिक न्याय मंत्री Sanjay Shirsat आणि पणन मंत्री Jaykumar Rawal यांच्यासह अनेक विभागांचे नेतृत्व सहभागी होणार आहे.
या आयोजनात केवळ राज्यस्तरीय विभागच नव्हे, तर नागपूर, चंद्रपूर, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, जालना, सोलापूर, इचलकरंजी, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, पनवेल, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर महानगरपालिका, तसेच बदलापूर, उरण, पेण, खालापूर, अंबरनाथ नगर परिषद, पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय, वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (MBMC) यांचीही सक्रिय सहभागिता असेल. यातून महाराष्ट्राचा विकास केवळ मुंबईपुरता मर्यादित नसून, टियर-2 आणि टियर-3 शहरांपर्यंत पोहोचत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
हा कार्यक्रम राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यात आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यात एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल. प्रेक्षक यूट्यूबद्वारे 'भविष्यातील चुंबकीय महाराष्ट्र' थेट पाहू शकतात.