Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

वसईमध्ये नम्र महाराज यांच्या पुढाकारातून सुरू करण्यात आलेली ‘अरहम ऑलवेज केअर ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स’ सेवा सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. “मानवसेवेबरोबर पशुसेवाही तितकीच महत्त्वाची” हा संदेश देत सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. रस्त्यावर जखमी किंवा आजारी अवस्थेत आढळणाऱ्या मुक्या प्राण्यांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी ही विशेष ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू करण्यात आली आहे. “मानवसेवा करणारे अनेक हात पुढे येतात, मात्र पशुसेवा करणारे हात फार कमी असतात,” असे नम्र महाराज यांनी सांगत पशुप्रेमी आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
