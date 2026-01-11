Nagpur Election 2026 : “जोपर्यंत तुमचे राजकीय नेते नाही तोपर्यंत बुलडोझर चालणार..! औवेसींचा मुस्लीम समाजाला कानमंत्र

असदुद्दीन ओवैसी यांनी आपल्या सभेमध्ये काँग्रेसने मुस्लिमांचा वापर व्होट बँक म्हणून केल्याचा आरोप केला आणि भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांवर जोरदार टीका केली. ताजाबाद येथील पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचार सभेत ते म्हणाले की, जोपर्यंत भारतीय मुस्लिम स्वतःचे भवितव्य ठरवत नाहीत तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाला तुमचे हित वाटत नाही. म्हणून, स्वतःचे नेतृत्व विकसित करा, असे आवाहन असदुद्दीन ओवैसी यांनी मुस्लीम बांधवांना केले आहे.
असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, भाजपचे नेते आणि सदस्य मुस्लिमांविरुद्ध विष ओकतात पण ट्रम्प आणि चीनविरुद्ध बोलण्यास नकार देतात. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये चीनने पाकिस्तानला मदत केली. अमेरिका पाकिस्तानला पाठिंबा देते आणि भाजप त्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित करत आहे. नागपूरच्या या भूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्म परिवर्तन केले आणि मनुवाद काय आहे ते दाखवून दिले. असदुद्दीन ओवैसी यांनी मतदारांना १५ जानेवारी रोजी पतंग चिन्हाचे बटण दाबून एआयएमआयएम उमेदवारांना निवडून देण्यासाठी मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.
सर्वात मोठे खोटे बोलणारा पक्ष काँग्रेस
असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाजपसह कॉंग्रेसचा देखील खरपूस समाचार घेतला आहे. ते म्हणाले की, काँग्रेसवाले स्वतःला सर्वात मोठे धर्मनिरपेक्षतावादी म्हणतात. पण ते सर्वांत जास्त खोटे आहेत. ते संवैधानिक धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास ठेवत नाहीत, उलट मुस्लिम राजकारण नष्ट करण्यासाठी राजकीय धर्मनिरपेक्षतेचा खेळ खेळतात. त्यांनी बिहारमध्ये काँग्रेसकडे पाच जागा मागितल्या, पण त्यांनी त्या दिल्या नाहीत. आम्ही पाच जागा जिंकल्या, पण काँग्रेसने ६० जागा लढवल्या आणि फक्त सहा जागा जिंकल्या, असे औवेसी म्हणाले आहेत.
तेव्हा कॉंग्रेस कुठे होती? – औवेसी
मुंबई बॉम्बस्फोट झाले, ज्यामध्ये १२५ लोकांचा मृत्यू झाला तेव्हा काँग्रेस कुठे होती? अकरा मुस्लिमांना अटक करण्यात आली. त्यांना १९ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला. उच्च न्यायालयाने त्या सर्वांना सोडले. आता लोक विचारत आहेत की आमच्या लोकांना कोणी मारले. आमची मुले खोट्या आरोपांवर तुरुंगात असताना काँग्रेस कुठे आहे? अजित पवार, नितीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी संगनमत करून भाजपने भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करणारा वक्फ कायदा लागू केला. मी मोदी सरकारविरुद्ध युक्तिवाद केला, असा युक्तिवाद केला की हा कायदा मशिदी आणि वक्फ मालमत्ता नष्ट करण्यासाठी आणला गेला आहे.
…तोपर्यंत बुलडोझर चालत राहणार
ओवैसी म्हणाले, लक्षात ठेवा, देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक समुदायाकडे नेतृत्व आहे, पण मुस्लिमांकडे नाही. जर तुम्ही फक्त मतदार आणि समर्थक राहिलात तर बुलडोझर चालेल, तुम्हाला रोजगार मिळणार नाही. तुमच्याकडे कोणीही आदराने पाहणार नाही. ज्या दिवशी तुम्ही राजकीय नेते निर्माण करायला सुरुवात कराल, त्या दिवशी परिस्थिती बदलेल. नेते बना. स्वतःची राजकीय संस्था तयार करा, असे आवाहन औवेसी यांनी मुस्लीम समाजाला केले आहे.