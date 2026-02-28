Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
महायुद्धाचा भडका! सोमवारी शेअर बाजार कोसळणार? गुंतवणूकदारांमध्ये भितीचं वातावरण

Israel आणि Iran यांच्यातील युद्धामुळे भारतीय शेअर बाजारावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे बाजाराची सुरुवात नकारात्मक होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. शुक्रवारी मोठी घसरण होऊन नुकसान झालं होतं.

Updated On: Feb 28, 2026 | 04:03 PM
Israel आणि Iran
  • इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धाचा भडका
  • शेअर बाजारावर काय होणार परिणाम?
  • ट्रम्प यांनी काय दिला इशारा?
Indian Stock Market:इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध सुरू झाले आहे. या तणावपूर्ण वातावरणामुळे सोमवारी भारतीय शेअर बाजारावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारीही शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ दिसून आली होती. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे अंदाजे १५ लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे त्यामुळे आता सोमवारी नेमकं बाजार कशा पद्धतीने रिअॅक्ट करणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

तज्ज्ञ का सांगतात?

वेल्थमिल सिक्यरिटीजच्या इक्विटी स्ट्रॅटेजिस्ट क्रांती बाथिनी सांगतात, वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे बाजारात नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विक्रीचा दबावही वाढणार असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे बाजाराची सुरुवातच  नकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. त्या पुढे सांगतात की या युद्धाचं रुपांतरण हे दीर्घकालीन होईल की अल्पकालीन लष्करी कारवाई असेल याचा अंदाज सध्या बाजार घेणार आहे. त्यानुसार त्याचे परिणाम कशा प्रकारचे असतील हे लक्षात येतील. यावरुन युद्धाचे परिणाम किती व्यापक स्वरुपाचे असतील याचा अंदाज येईल.

पूर्वनियोजित हल्ला

इराणवर पूर्वनियोजित हल्ला केल्याने इस्त्रायलने देशभरात तात्काळ आणीबाणीची घोषणा केली आहे. इस्त्रायलच्या पूर्वनियोजित हल्ल्यांनंतर देशभरात सायरन बाजू लागले आहे. सायरन वाजल्यास इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (IDF) च्या होम फ्रंट कमांडने नागरिकांना बॉम्ब निवारा केंद्रांजवळ राहण्याचा इशारा दिला आहे. होम फ्रंट कमांडच्या संदेशात म्हटले आहे की, परिस्थिती लक्षात घेता, नागरिकांनी सुरक्षित निवारा केंद्र त्यांच्या जवळ कुठे आहे याची खात्री करावी आणि अनावश्यक प्रवास टाळावा.

ट्रम्प यांची घोषणा

दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी सांगितलं की, इस्रायलने हल्ले केल्यानंतर अमेरिकेने इराणविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात युद्ध मोहीम सुरू केली आहे. ट्रम्प यांनी कबूल केले की इराणच्या हल्ल्यात अमेरिकन सैनिक मारले जाऊ शकतात. युद्धात असं बऱ्याचदा घडतं. ट्रम्प यांनी इराणी जनतेला सरकारची सत्ता स्वतःच्या हातात घेण्याचे आवाहन केले आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की इराण अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणारी क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याची योजना आखत आहे.

शुक्रवारी किती नुकसान?

गेल्या शुक्रवारी बाजारातील तीव्र घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत ₹4.98 ट्रिलियनची घट झाली आहे. BSE-सूचीबद्ध कंपन्यांचं बाजार भांडवल एका दिवसात ₹498,603.42 कोटींनी घसरून ₹46,350,671.27अब्ज म्हणजे 5.10ट्रिलियन इतकं झालं.

सेन्सेक्स आणि निफ्टी

परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून भांडवल बाहेर जाण्याच्या प्रक्रियेत आणि जागतिक जोखीम घेण्याची क्षमता वाढल्याने जागतिक बाजारपेठेत कमकुवतपणा आल्याने सेन्सेक्स एक टक्क्यांहून अधिक घसरला. बीएसई सेन्सेक्स 961.42 अंकांनी किंवा1.17 टक्क्यांनी घसरून 81,287.19 वर बंद झाला. दिवसभरात तो 1,089.46 अंकांनी घसरला होता. त्याचप्रमाणे, NSEचा 50 शेअर्सचा बेंचमार्क निफ्टी 317.90 अंकांनी किंवा 1.25 टक्क्यांनी घसरून 25,178.65 वर बंद झाला. शेअर बाजाराच्या आकडेवारीनुसार, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार बाजारात विक्रेते राहिले. त्यांनी शुक्रवारी 7,536.36 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले.

