EsectCon Annual Conference मुंबईत संपन्न; एआय, रोबोटिक्स अन्...; कोणते विषय केंद्रस्थानी?

जटिल हृदयरोग प्रक्रियांमधील प्रगत धोरणांवर आणि पुनर्प्राप्ती आणि प्रत्यारोपणासाठी पूल म्हणून ईसीएमओची विकसित होत असलेली भूमिका यावर लक्ष केंद्रित केले.

Updated On: Feb 28, 2026 | 04:17 PM
इसेक्टकॉन २६ वी वार्षिक परिषद मुंबईत संपन्न
एआय, रोबोटिक्स-वैयक्तिकीकृत काळजी’ विषय केंद्रस्थानी
मुंबई स्काय सिटी येथील हॉटेल ऑरिका येथे आयोजन

मुंबई:  भारतीय एक्स्ट्राकॉर्पोरियल टेक्नॉलॉजी सोसायटीची (आयएसईसीटी) २६ वी वार्षिक राष्ट्रीय दोन दिवशीय परिषद ‘इसेक्टकॉन २०२६’ मुंबई स्काय सिटी येथील हॉटेल ऑरिका येथे आयोजित करण्यात आली. आघाडीचे हृदयरोग निगा तज्ज्ञ, परफ्यूजनिस्ट, आरोग्यसेवा व्यावसायिक आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. ‘नेक्स्ट-जेन परफ्यूजन: एआय, रोबोटिक्स आणि वैयक्तिकीकृत काळजी’ या संकल्पनेवर केंद्रित असलेल्या या दोन दिवसीय परिषदेत भारतातील आणि परदेशातील तज्ज्ञांना एकत्र आणून तंत्रज्ञानसमर्थ हृदय शस्त्रक्रिया आणि अतिदक्षता निगा हे क्षेत्र कसे बदलत आहे यावर चर्चा करण्यात आली.

‘हार्ट सर्जन’ हा शब्द व्यापकपणे वापरात येत असला तरी, परफ्यूजनिस्टची (Perfusionist) त्यासमयी असलेली भूमिका जनतेला मोठ्या प्रमाणात अपरिचित आहे. परफ्यूजनिस्ट हा प्रशिक्षित आरोग्यसेवा व्यावसायिक असतो जो ओपन-हार्ट सर्जरी दरम्यान हृदय-फुफ्फुसांचे यंत्र चालवतो. जेव्हा एखादा सर्जन तात्पुरते हृदय थांबवून शस्त्रक्रिया करतो, तेव्हा रुग्णाच्या शरीरात ऑक्सिजनयुक्त रक्त सतत फिरत राहील याची खात्री परफ्यूजनिस्ट करत असतो. त्यांची भूमिका केवळ हृदय शस्त्रक्रियांमध्येच नाही तर हृदय किंवा फुफ्फुस निकामी झालेल्या रुग्णांना आधार देणाऱ्या ईसीएमओ (ECMO) सारख्या जीव-रक्षक प्रणालींमध्ये देखील महत्त्वाची असते.

तुम्हीही ‘या’ चुका करताय का? बेडशीटमुळे बिघडू शकतं आरोग्य!; तज्ज्ञांनी सांगितली महत्त्वाची कारणे…

जीवरक्षक प्रक्रियांमध्ये केंद्रस्थानी असूनही, परफ्यूजनिस्ट बहुतेकदा पडद्यामागे काम करत असतात. पर्यायाने त्यांना सार्वजनिक मान्यता देखील मर्यादितच मिळते. हे जागरूकतेतील अंतर ‘इसेक्टकॉन २०२६’ ही परिषद भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, तसेच भारताच्या आरोग्यसेवा परिसंस्थेमध्ये मजबूत व्यावसायिक मान्यता, संरचित प्रशिक्षण मार्ग आणि परफ्यूजन विज्ञानाची व्यापक समज या गरजेवर देखील तिने लक्ष केंद्रित केले.

पहिल्या दिवशी झालेल्या वैज्ञानिक सत्रांमध्ये परफ्यूजन कार्यप्रणालीमधील प्रगती, बालरोग हृदयरोग काळजी आणि शस्त्रक्रिया समर्थन प्रणालींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि रोबोटिक्सचे वाढते एकत्रीकरण यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. ‘पुरावा विरुद्ध अनुभव’ या विशेष चर्चेत क्लिनिकल कौशल्यासह डेटा-चालित निर्णयांचे संतुलन साधण्यावर खुल्या संवादाला प्रोत्साहन देण्यात आले. उद्घाटन समारंभात वरिष्ठ व्यावसायिकांना या क्षेत्रातील योगदानाबद्दल जीवनगौरव पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी जटिल हृदयरोग प्रक्रियांमधील प्रगत धोरणांवर आणि पुनर्प्राप्ती आणि प्रत्यारोपणासाठी पूल म्हणून ईसीएमओची विकसित होत असलेली भूमिका यावर लक्ष केंद्रित केले.

रवींद्र सावर्डेकर, आयोजन सचिव, इसेक्टकॉन म्हणाले,“प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया करणाऱ्या हृदयरोगतज्ज्ञांना बरेच लोक ओळखतात, परंतु त्या शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्णाला जिवंत ठेवणाऱ्या परफ्यूजनिस्टला फार कमी लोक ओळखतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर हा येथे क्लिनिकल निर्णयाची जागा घेण्यासाठी होणार नाही. तर त्याला पूरक ठरण्यासाठी तो येथे होईल. परफ्यूजन कार्यप्रणालीमध्ये एआयचा वापर समाकलित करून, आपण अचूकता सुधारू शकतो, रुग्णांची सुरक्षितता वाढवू शकतो आणि अतिदक्षतेच्या क्षणी जलद, चांगल्या प्रकारे माहितीपूर्ण निर्णय घेता येऊ शकेल. परफ्यूजन-विज्ञान रुग्णसेवेला बळकटी देते याची खात्री करणे, जुळवून घेणे, शिकणे आणि खात्री करणे ही आमची जबाबदारी आहे.भारतात, परफ्यूजनच्या महत्त्वाच्या क्षेत्राबद्दल जागरूकतेचा अभाव आहे, तसेच प्रशिक्षित व्यावसायिकांची कमतरता आहे. दरवर्षी हृदय शस्त्रक्रिया आणि जीवन-समर्थन उपचारांची संख्या वाढत असल्याने, परफ्यूजनिस्टची मागणी वेगाने वाढत आहे. म्हणूनच, या क्षेत्रात शिक्षण आणि प्रशिक्षण मजबूत करणे आणि सरकारी पातळीवर स्पष्ट ओळख सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.”

Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

या परिषदेचे नेतृत्व राजेंद्र कोकणे (आयएसईसीटी, अध्यक्ष), लोकनाथ तिवारी (आयएसईसीटी, सरचिटणीस), जगन्नाथ काळुगडे (आयोजन अध्यक्ष), विकास माळी (आयोजन अध्यक्ष), रवींद्र सावर्डेकर (आयोजन सचिव), शशिकांत मेमाणे (संयुक्त सचिव), योगेश लुडबे (कोषाध्यक्ष) आणि रफिक शेख (वैज्ञानिक समिती) यांच्यासह वरिष्ठ आयएसईसीटीचे नेतृत्व आणि कार्यकारी सदस्य यांनी केले. हृदयरोग रुग्णाच्या निगा तंत्रज्ञानावर आधारित होत असलेली, इसेक्टकॉन २०२६ परिषद एक साधा पण शक्तिशाली संदेश बळकट करते प्रत्येक यशस्वी हृदय शस्त्रक्रियेमागे एक समन्वित संघ असतो आणि त्या संघाच्या केंद्रस्थानी परफ्यूजनिस्ट असतो, जो शांतपणे रुग्णाचे जीवन प्रवाहित राहील याची खात्री करतो.

Published On: Feb 28, 2026 | 04:14 PM

