Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Uttar Pradesh Young Man Attempted Offer Prayers Inside Ram Temple Complex Also Chanted Slogans And Was Subsequently Taken Into Custody

Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न, काश्मिरी व्यक्तीला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

राम मंदिर परिसराजवळ नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिसांनी थांबवले असता तो व्यक्ती एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध घोषणा देऊ लागला.

Updated On: Jan 10, 2026 | 06:13 PM
राम मंदिरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न, काश्मिरी व्यक्तीला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

राम मंदिरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न, काश्मिरी व्यक्तीला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

Follow Us:
Follow Us:

अयोध्येतील रामजन्मभूमी संकुलात एक धक्कादायक सुरक्षा परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तीन काश्मिरी तरुणांनी संकुलात नमाज अदा करण्याचा प्रयत्न केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे त्यांना घटनास्थळीच रोखण्यात आले आणि तात्काळ ताब्यात घेण्यात आले. या घटनेमुळे सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.

अयोध्येतील राम मंदिरात एका काश्मिरी व्यक्तीने नमाज अदा करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीसांनी सुरक्षित वाढ केली. या व्यक्तीने नमाज अदा करण्यासाठी कापड पसरताच, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला अटक केली. त्यानंतर तो घोषणाबाजी करू लागला. अनेक सुरक्षा यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचल्या. ही घटना शनिवारी (10 जानेवारी) दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार राम मंदिरात जमलेल्या भाविकांमध्ये एक काश्मिरी व्यक्ती मंदिर परिसरात घुसला. तो थेट पश्चिमेकडील तटबंदीवर गेला आणि कापड पसरून नमाज अदा करण्याचा प्रयत्न केला.

 चार्टर्ड विमानाचा भीषण अपघात! पायलटसह 6 जण जखमी

मंदिर परिसरात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्या व्यक्तीला पाहिले तेव्हा त्यांनी त्याला तातडीने ताब्यात घेतले. अटक केल्यानंतर, तो व्यक्ती एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध घोषणाबाजी करू लागला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब पोलिसांना आणि सर्व एजन्सींना, ज्यामध्ये सीआरपीएफ, एसएसएफ आणि गुप्तचर संस्थांचा समावेश आहे, माहिती दिली. सर्व एजन्सींचे अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. ताब्यात घेतलेल्या एका व्यक्तीची आता चौकशी सुरू आहे.

एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोव्हर यांनी सांगितले की, मंदिर परिसरातून अटक केलेल्या व्यक्तीकडून आधार कार्ड जप्त करण्यात आले आहे. त्याचे नाव अहद शेख असे आहे. तो ५५ वर्षांचा आहे आणि श्रीनगरचा रहिवासी आहे. त्यांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले जात आहे आणि प्रत्येक तपशील तपासला जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, हा व्यक्ती ५०-५५ वर्षांचा आहे जो तटबंदीजवळ कापड पसरून नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न करत होता. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना संशय आला आणि त्यांनी त्याच्यावर लक्ष ठेवले. दरम्यान, त्याने अचानक तटबंदीजवळ कापड पसरले आणि नमाज पठण करण्याच्या पद्धतीने बसला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला पकडले आणि चौकशी सुरू आहे. एसपींनी सांगितले की, अहमद शेख नावाचा काश्मिरी हा शोपियान जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. सर्व एजन्सी त्याने दिलेल्या माहितीची पडताळणी करत आहेत.

मांसाहारी पदार्थांच्या डिलिव्हरीवर बंदी

पंचकोसी परिक्रमेचा भाग म्हणून चिन्हांकित केलेल्या परिसरात ऑनलाइन फूड सर्व्हिसेसकडून मांसाहारी पदार्थांच्या पुरवठ्याबाबत वारंवार तक्रारी आल्यानंतर, अयोध्या प्रशासनाने राम मंदिराच्या १५ किलोमीटरच्या परिघात मांसाहारी पदार्थांच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली आहे. अयोध्येतील काही हॉटेल्स आणि होमस्टे पाहुण्यांना मांसाहारी पदार्थ आणि अल्कोहोलिक पेये देत असल्याच्या तक्रारींनंतर, अधिकाऱ्यांनी अशा आस्थापनांना अशा उपक्रमांपासून दूर राहण्याचा कडक इशारा दिला आहे. अयोध्या आणि फैजाबादला जोडणाऱ्या १४ किलोमीटर लांबीच्या राम पथावर दारू आणि मांस विक्रीवर बंदी घालण्याच्या अयोध्या महानगरपालिकेच्या गेल्या वर्षी मे महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

नऊ महिने उलटूनही, दारू विक्रीवरील बंदीचा व्यापक परिणाम दिसून आलेला नाही. सहाय्यक अन्न आयुक्त माणिक चंद्र सिंह यांनी सांगितले की, पूर्वीच्या बंदी असूनही पर्यटकांना ऑनलाइन ऑर्डरद्वारे मांसाहारी पदार्थ दिले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. “तक्रारींनंतर, मांसाहारी अन्नाचा ऑनलाइन पुरवठा बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व हॉटेल्स, दुकानदार आणि डिलिव्हरी कंपन्यांना कळवण्यात आले आहे आणि त्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सतत देखरेख केली जाईल,” असे ते म्हणाले.

“गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए…”; Somnath Temple हल्ल्याला 1 हजार वर्ष अन् पंतप्रधान मोदींनी पोस्ट केला VIDEO

Web Title: Uttar pradesh young man attempted offer prayers inside ram temple complex also chanted slogans and was subsequently taken into custody

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 06:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले
1

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका
2

राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?
3

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?
4

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM