Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न, काश्मिरी व्यक्तीला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

अयोध्येतील रामजन्मभूमी संकुलात एक धक्कादायक सुरक्षा परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तीन काश्मिरी तरुणांनी संकुलात नमाज अदा करण्याचा प्रयत्न केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे त्यांना घटनास्थळीच रोखण्यात आले आणि तात्काळ ताब्यात घेण्यात आले. या घटनेमुळे सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.
अयोध्येतील राम मंदिरात एका काश्मिरी व्यक्तीने नमाज अदा करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीसांनी सुरक्षित वाढ केली. या व्यक्तीने नमाज अदा करण्यासाठी कापड पसरताच, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला अटक केली. त्यानंतर तो घोषणाबाजी करू लागला. अनेक सुरक्षा यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचल्या. ही घटना शनिवारी (10 जानेवारी) दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार राम मंदिरात जमलेल्या भाविकांमध्ये एक काश्मिरी व्यक्ती मंदिर परिसरात घुसला. तो थेट पश्चिमेकडील तटबंदीवर गेला आणि कापड पसरून नमाज अदा करण्याचा प्रयत्न केला.
मंदिर परिसरात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्या व्यक्तीला पाहिले तेव्हा त्यांनी त्याला तातडीने ताब्यात घेतले. अटक केल्यानंतर, तो व्यक्ती एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध घोषणाबाजी करू लागला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब पोलिसांना आणि सर्व एजन्सींना, ज्यामध्ये सीआरपीएफ, एसएसएफ आणि गुप्तचर संस्थांचा समावेश आहे, माहिती दिली. सर्व एजन्सींचे अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. ताब्यात घेतलेल्या एका व्यक्तीची आता चौकशी सुरू आहे.
एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोव्हर यांनी सांगितले की, मंदिर परिसरातून अटक केलेल्या व्यक्तीकडून आधार कार्ड जप्त करण्यात आले आहे. त्याचे नाव अहद शेख असे आहे. तो ५५ वर्षांचा आहे आणि श्रीनगरचा रहिवासी आहे. त्यांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले जात आहे आणि प्रत्येक तपशील तपासला जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, हा व्यक्ती ५०-५५ वर्षांचा आहे जो तटबंदीजवळ कापड पसरून नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न करत होता. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना संशय आला आणि त्यांनी त्याच्यावर लक्ष ठेवले. दरम्यान, त्याने अचानक तटबंदीजवळ कापड पसरले आणि नमाज पठण करण्याच्या पद्धतीने बसला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला पकडले आणि चौकशी सुरू आहे. एसपींनी सांगितले की, अहमद शेख नावाचा काश्मिरी हा शोपियान जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. सर्व एजन्सी त्याने दिलेल्या माहितीची पडताळणी करत आहेत.
पंचकोसी परिक्रमेचा भाग म्हणून चिन्हांकित केलेल्या परिसरात ऑनलाइन फूड सर्व्हिसेसकडून मांसाहारी पदार्थांच्या पुरवठ्याबाबत वारंवार तक्रारी आल्यानंतर, अयोध्या प्रशासनाने राम मंदिराच्या १५ किलोमीटरच्या परिघात मांसाहारी पदार्थांच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली आहे. अयोध्येतील काही हॉटेल्स आणि होमस्टे पाहुण्यांना मांसाहारी पदार्थ आणि अल्कोहोलिक पेये देत असल्याच्या तक्रारींनंतर, अधिकाऱ्यांनी अशा आस्थापनांना अशा उपक्रमांपासून दूर राहण्याचा कडक इशारा दिला आहे. अयोध्या आणि फैजाबादला जोडणाऱ्या १४ किलोमीटर लांबीच्या राम पथावर दारू आणि मांस विक्रीवर बंदी घालण्याच्या अयोध्या महानगरपालिकेच्या गेल्या वर्षी मे महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नऊ महिने उलटूनही, दारू विक्रीवरील बंदीचा व्यापक परिणाम दिसून आलेला नाही. सहाय्यक अन्न आयुक्त माणिक चंद्र सिंह यांनी सांगितले की, पूर्वीच्या बंदी असूनही पर्यटकांना ऑनलाइन ऑर्डरद्वारे मांसाहारी पदार्थ दिले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. “तक्रारींनंतर, मांसाहारी अन्नाचा ऑनलाइन पुरवठा बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व हॉटेल्स, दुकानदार आणि डिलिव्हरी कंपन्यांना कळवण्यात आले आहे आणि त्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सतत देखरेख केली जाईल,” असे ते म्हणाले.