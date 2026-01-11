Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Pm Narendra Modi Visited Gujarat Somnath Temple And Participated In Somnath Parva

PM Modi in Somnath Parv : ‘औरंगजेबचा सोमनाथ मंदिराचे मस्जिद करण्याचा प्रयत्न’, स्वाभिमान पर्वात पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल

सोमनाथ मंदिराच्या 100 वर्षपूर्तीमुळे सोमनाथ पर्व साजरे केले जात आहे. यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील सहभागी झाले असून त्यांनी मंदिराच्या इतिहासावर भाष्य केले.

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:05 PM
PM Narendra Modi visited Gujarat Somnath temple and participated in Somnath Parva

पीएम नरेंद्र मोदींनी सोमनाथ मंदिराला भेट देत सोमनाथ पर्वामध्ये सहभाग घेतला (फोटो - एक्स)

Follow Us:
Follow Us:
  • गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराचे 100 वर्ष पूर्ण
  • यानिमित्ताने सोमनाथ पर्व सुरु
  • PM मोदींनी घेतला सोमनाथ पर्वामध्ये सहभाग
PM Modi in Somnath Parv : गुजरात : सोमनाथ मंदिराच्या 100 व्या वर्षानिमित्त स्वाभिमान पर्व आयोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हे देखील सहभागी झाले. यावेळी पंतप्रधानांनी सोमनाथ मंदिर परिसरातून राष्ट्राला संबोधित केले. यावेळी गुजरातमधील (Gujarat) सोमनाथ मंदिरात मोठा उत्साह दिसून आला.

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणाची सुरुवात “जय सोमनाथ” च्या जयघोषाने केली, पुढे पंतप्रधानांनी सांगितले की सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हे भारतातील लाखो नागरिकांच्या शाश्वत श्रद्धा, भक्ती आणि अढळ संकल्पाचे जिवंत प्रतीक आहे. हा उत्सव केवळ एक कार्यक्रम नाही तर भारताच्या शाश्वत चेतनेचे, सांस्कृतिक वारशाचे आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. औरंगजेबाने सोमनाथ मंदिराचे मशिदीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला होता, असा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला आहे. याची चर्चा सुरु झाली आहे.

शौर्य यात्रेनंतर पंतप्रधान मोदींनी केली प्रार्थना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सकाळी गिर सोमनाथ येथे आयोजित शौर्य यात्रेत सहभागी झाले आणि त्यानंतर सोमनाथ मंदिरात त्यांनी प्रार्थना केली. शौर्य यात्रेदरम्यान, पंतप्रधान मोदी भगवान शिवाचे वाद्य डमरू हातामध्ये घेतले होते. यावेळी सोमनाथ मंदिराचे महत्त्व स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे मंदिर शाश्वत देवत्वाचे प्रतीक आहे, जे पिढ्यानपिढ्या लोकांना मार्गदर्शन करत आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (ट्विटर) असेही लिहिले: “सोमनाथ शाश्वत देवत्वाचे प्रतीक आहे आणि त्याची पवित्र उपस्थिती पिढ्यानपिढ्या लोकांना मार्गदर्शन करत आहे.”

पुढे पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “सोमनाथ हे केवळ तीर्थक्षेत्र नाही, तर ते भारताचे सांस्कृतिक आत्मा आहे.
पवित्र श्री सोमनाथ मंदिरातील या भव्य उत्सवात सहभागी होणे हा त्यांच्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय आणि अमूल्य क्षण आहे असे पंतप्रधान मोदींनी भावनिकपणे व्यक्त केले. ते म्हणाले की, या उत्सवाचे वातावरण, भव्यता आणि दिव्यता हृदयाला खोलवर स्पर्श करते. ते म्हणाले, “हे वातावरण, हा उत्सव अद्भुत आहे. हा एक दिव्य आणि भव्य प्रसंग आहे. या कार्यक्रमात अभिमान, प्रतिष्ठा आणि सन्मान आहे.”

हे देखील वाचा : राम मंदिरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न, काश्मिरी व्यक्तीला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाला उपस्थित राहणे हे त्यांच्यासाठी एक भाग्य आहे असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “सोमनाथ हे केवळ एक तीर्थक्षेत्र नाही तर ते भारताच्या सांस्कृतिक आत्म्याचे, त्याच्या अखंडतेचे आणि त्याच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे, ज्याने प्रत्येक आव्हानाला न जुमानता त्याचे अस्तित्व आणि वैभव टिकवून ठेवले आहे.”

प्रत्येक युगात सोमनाथची पुनर्स्थापना झाली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “सोमनाथचा इतिहास विनाश आणि पराभवाचा नाही; तो विजय आणि पुनर्बांधणीचा आहे. हा आपल्या पूर्वजांच्या शौर्याचा, त्यांच्या त्यागाचा आणि समर्पणाचा पुरावा आहे. आक्रमणकर्ते आले आणि गेले, परंतु सोमनाथ प्रत्येक युगात पुन्हा स्थापित झाला आहे. इतक्या शतकांचा संघर्ष, इतका मोठा संयम, निर्मिती आणि पुनर्बांधणीचा असा उत्साह, जगाच्या इतिहासात असे उदाहरण शोधणे कठीण आहे.”

हे देखील वाचा : कोलकाताहून आय-पीएसीच्या गोवा कार्यालयात २० कोटी रुपये पोहोचले…; EDचे TMCवर गंभीर आरोप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “जेव्हा महमूद गझनीपासून औरंगजेबापर्यंतच्या आक्रमकांनी सोमनाथवर हल्ला केला तेव्हा त्यांना असे वाटले की जणू त्यांच्या तलवारी शाश्वत सोमनाथ जिंकत आहेत. त्या धार्मिक कट्टरपंथीयांना हे समजले नाही की ज्या सोमनाथचा ते नाश करू इच्छित होते त्याच्या नावात ‘सोम’, म्हणजे ‘अमृत’, अंतर्भूत आहे. त्याच्या वर, सदाशिव महादेवाच्या रूपात, एक जाणीव शक्ती वास करते जी परोपकारी आणि शक्तीचा स्रोत आहे.” असे देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.

Web Title: Pm narendra modi visited gujarat somnath temple and participated in somnath parva

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लग्जरी बर्थ, ऑटोमॅटिक दरवाजे…; पंतप्रधान मोदी देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला दाखवणार हिरवा झेंडा, काय आहेत तिकीट दर?
1

लग्जरी बर्थ, ऑटोमॅटिक दरवाजे…; पंतप्रधान मोदी देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला दाखवणार हिरवा झेंडा, काय आहेत तिकीट दर?

कोण होते मोहन लाल मित्तल? जगात सर्वात मोठ्या ‘स्टील कंपनी’ची रचला पाया, लक्ष्मी मित्तल यांना बनवले ‘स्टील किंग’
2

कोण होते मोहन लाल मित्तल? जगात सर्वात मोठ्या ‘स्टील कंपनी’ची रचला पाया, लक्ष्मी मित्तल यांना बनवले ‘स्टील किंग’

Bangladesh Violence : बांगलादेशातील हिंदू अत्याचारावर PM मोदी काढणार तोडगा? आंतरराष्ट्रीय वर्तुळातून होतीये मागणी
3

Bangladesh Violence : बांगलादेशातील हिंदू अत्याचारावर PM मोदी काढणार तोडगा? आंतरराष्ट्रीय वर्तुळातून होतीये मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM