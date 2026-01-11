PM Modi in Somnath Parv : ‘औरंगजेबचा सोमनाथ मंदिराचे मस्जिद करण्याचा प्रयत्न’, स्वाभिमान पर्वात पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणाची सुरुवात “जय सोमनाथ” च्या जयघोषाने केली, पुढे पंतप्रधानांनी सांगितले की सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हे भारतातील लाखो नागरिकांच्या शाश्वत श्रद्धा, भक्ती आणि अढळ संकल्पाचे जिवंत प्रतीक आहे. हा उत्सव केवळ एक कार्यक्रम नाही तर भारताच्या शाश्वत चेतनेचे, सांस्कृतिक वारशाचे आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. औरंगजेबाने सोमनाथ मंदिराचे मशिदीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला होता, असा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला आहे. याची चर्चा सुरु झाली आहे.
शौर्य यात्रेनंतर पंतप्रधान मोदींनी केली प्रार्थना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सकाळी गिर सोमनाथ येथे आयोजित शौर्य यात्रेत सहभागी झाले आणि त्यानंतर सोमनाथ मंदिरात त्यांनी प्रार्थना केली. शौर्य यात्रेदरम्यान, पंतप्रधान मोदी भगवान शिवाचे वाद्य डमरू हातामध्ये घेतले होते. यावेळी सोमनाथ मंदिराचे महत्त्व स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे मंदिर शाश्वत देवत्वाचे प्रतीक आहे, जे पिढ्यानपिढ्या लोकांना मार्गदर्शन करत आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (ट्विटर) असेही लिहिले: “सोमनाथ शाश्वत देवत्वाचे प्रतीक आहे आणि त्याची पवित्र उपस्थिती पिढ्यानपिढ्या लोकांना मार्गदर्शन करत आहे.”
पावन और दिव्य सोमनाथ धाम में दर्शन-पूजन का सौभाग्य मिला। यह अनुभव मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाला रहा। भगवान सोमनाथ की कृपा सभी देशवासियों पर सदा बनी रहे, यही कामना है। pic.twitter.com/URP5mzNuKQ — Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2026
पुढे पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “सोमनाथ हे केवळ तीर्थक्षेत्र नाही, तर ते भारताचे सांस्कृतिक आत्मा आहे.
पवित्र श्री सोमनाथ मंदिरातील या भव्य उत्सवात सहभागी होणे हा त्यांच्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय आणि अमूल्य क्षण आहे असे पंतप्रधान मोदींनी भावनिकपणे व्यक्त केले. ते म्हणाले की, या उत्सवाचे वातावरण, भव्यता आणि दिव्यता हृदयाला खोलवर स्पर्श करते. ते म्हणाले, “हे वातावरण, हा उत्सव अद्भुत आहे. हा एक दिव्य आणि भव्य प्रसंग आहे. या कार्यक्रमात अभिमान, प्रतिष्ठा आणि सन्मान आहे.”
सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाला उपस्थित राहणे हे त्यांच्यासाठी एक भाग्य आहे असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “सोमनाथ हे केवळ एक तीर्थक्षेत्र नाही तर ते भारताच्या सांस्कृतिक आत्म्याचे, त्याच्या अखंडतेचे आणि त्याच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे, ज्याने प्रत्येक आव्हानाला न जुमानता त्याचे अस्तित्व आणि वैभव टिकवून ठेवले आहे.”
प्रत्येक युगात सोमनाथची पुनर्स्थापना झाली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “सोमनाथचा इतिहास विनाश आणि पराभवाचा नाही; तो विजय आणि पुनर्बांधणीचा आहे. हा आपल्या पूर्वजांच्या शौर्याचा, त्यांच्या त्यागाचा आणि समर्पणाचा पुरावा आहे. आक्रमणकर्ते आले आणि गेले, परंतु सोमनाथ प्रत्येक युगात पुन्हा स्थापित झाला आहे. इतक्या शतकांचा संघर्ष, इतका मोठा संयम, निर्मिती आणि पुनर्बांधणीचा असा उत्साह, जगाच्या इतिहासात असे उदाहरण शोधणे कठीण आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “जेव्हा महमूद गझनीपासून औरंगजेबापर्यंतच्या आक्रमकांनी सोमनाथवर हल्ला केला तेव्हा त्यांना असे वाटले की जणू त्यांच्या तलवारी शाश्वत सोमनाथ जिंकत आहेत. त्या धार्मिक कट्टरपंथीयांना हे समजले नाही की ज्या सोमनाथचा ते नाश करू इच्छित होते त्याच्या नावात ‘सोम’, म्हणजे ‘अमृत’, अंतर्भूत आहे. त्याच्या वर, सदाशिव महादेवाच्या रूपात, एक जाणीव शक्ती वास करते जी परोपकारी आणि शक्तीचा स्रोत आहे.” असे देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.