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Nashik News : मटण प्रेमींसाठी धक्कादायक बातमी ! मटण-दहीचे जेवण ठरले जीवघेणे? जेवणानंतर दाम्पत्याची प्रकृती बिघडली; पत्नीचा मृत्यू

Updated On: Jun 29, 2026 | 04:56 PM IST
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सारांश

मटण आणि दही एकत्र खाल्ल्यानंतर दाम्पत्याची प्रकृती अचानक बिघडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर पत्नीचा मृत्यू झाला, तर पतीवर उपचार सुरू आहेत. प्राथमिक तपासात अन्नातून विषबाधा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, घटनेचा नेमका तपास संबंधित यंत्रणांकडून केला जात आहे.

मटण प्रेमींसाठी धक्कादायक बातमी ! मटण-दहीचे जेवण ठरले जीवघेणे? जेवणानंतर दाम्पत्याची प्रकृती बिघडली; पत्नीचा मृत्यू

मटण प्रेमींसाठी धक्कादायक बातमी ! मटण-दहीचे जेवण ठरले जीवघेणे? जेवणानंतर दाम्पत्याची प्रकृती बिघडली; पत्नीचा मृत्यू

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विस्तार
  • जेवणानंतर अचानक तब्येत खालावली
  • मटणासोबत दही खाल्ल्यानंतर पत्नीचा मृत्यू, पती उपचाराधीन
  • मटण आणि दहीमुळे की अन्नातून विषबाधा?
Nashik Food Poisoning News Marathi : महिन्याभर पूर्वी मुंबईतून एका कुटुंबाने कलिंगड खाल्ल्यामुळे चार जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर नागरिकांमध्ये कलिंगड खायचा कि नाही अशा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र आता आता नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यात अख्तावाडे गावातून अशीच एक घटना अन्न विषबाधेची एक संशयित घटना समोर आली आहे. रात्रीच्या जेवणात मटण आणि दही खाल्ल्यानंतर एका शेतकरी दाम्पत्याची प्रकृती अचानक खालावली. उपचारादरम्यान पत्नीचा मृत्यू झाला, तर पतीची प्रकृती गंभीर आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यात अख्तावाडे गावात अन्न विषबाधेच्या संशयित घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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नेमकं प्रकरण काय?

जेवणानंतर काही वेळातच दाम्पत्याची प्रकृती अचानक खालावली. उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू झाला, तर पतीची प्रकृती गंभीर आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ६८ वर्षीय द्वारकाबाई हयालीज आणि त्यांचे ७८ वर्षीय पती शांताराम हयालीज यांनी घरी मटण खाल्ले होते. त्यानंतर त्यांनी दहीही खाल्ले. त्यानंतर काही वेळातच दोघांनाही अस्वस्थ वाटू लागले आणि त्यांची प्रकृती झपाट्याने खालावली.

उपचारादरम्यान पत्नीचा मृत्यू

कुटुंबीयांनी तात्काळ दोघांनाही रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी उपचार सुरू केले, पण उपचारादरम्यान द्वारकाबाई हयालीज यांचे निधन झाले. शांताराम हयालीज यांच्यावर सध्या मालेगाव येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयाच्या सूत्रांनुसार, त्यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर वैद्यकीय देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत.

तपास अहवालानंतर रहस्य उलगडेल

प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, दोघांच्याही प्रकृतीत बिघाड कशामुळे झाला ही माहिती अद्याप समोर आली नाही. खबरदारीचा उपाय म्हणून, अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी पुण्यातील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतरच हे प्रकरण अन्न विषबाधेमुळे होते की इतर कोणत्या कारणामुळे, हे स्पष्ट होईल.

प्रशासनाचा तपास सुरु

स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित विभाग संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तपास अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. सध्या, प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा तपास सुरू असून, कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी वैज्ञानिक तपासाच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे.

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Web Title: A woman died and her husband remains critical after eating mutton news marathi

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Published On: Jun 29, 2026 | 04:56 PM

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