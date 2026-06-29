Gmail Account Security Alert: Jio आणि Airtel यूजर्स सावधान! Gmail खात्याबाबतची ही चूक ठरू शकते धोकादायक

टेलिकॉम प्लॅनसोबत दिले जाणारे मोफत गूगल वन स्टोरेज केवळ एका निश्चित कालावधीसाठी असते. जर हा कालावधी संपल्यानंतरही तुमचा डेटा त्या स्टोरेजमध्ये राहिला, तर स्टोरेज पूर्ण भरल्यामुळे तुमचा जीमेल आयडी निष्क्रिय (disabled) होऊ शकतो. जर तुम्हाला तुमचा डेटा डिलीट करायचा नसेल, तर तुम्हाला सशुल्क (paid) गूगल प्लॅनवर जावे लागू शकते. याचा अर्थ असा की, जे आज मोफत आहे, ते नंतर एक मोठी समस्या बनू शकते.
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इतकेच नाही, तर गूगल अकाउंटची स्टोरेज स्पेस जीमेल, गूगल फोटोज आणि गूगल ड्राइव्हसाठी सारखीच असते. जर उपलब्ध स्टोरेज पूर्ण भरले, तर नवीन ईमेल येणे बंद होईल. शिवाय, नवीन फोटो आणि व्हिडिओंचा बॅकअप घेणे देखील थांबेल, तसेच गूगल ड्राइव्हवर नवीन फाइल्स अपलोड करणेही अशक्य होईल. एकंदरीत, एका चुकीमुळे तुमचा संपूर्ण जीमेल आयडी बंद होऊ शकतो.
खरं तर, गूगल वन अनेक सशुल्क प्लॅन्स ऑफर करते, जे वेगवेगळ्या स्टोरेज क्षमतेसाठी उपलब्ध आहेत. हे प्लॅन्स दरमहा सुमारे ₹130 पासून सुरू होतात, तर 2TB स्टोरेजसाठी तुम्हाला दरमहा ₹650 पर्यंत पैसे द्यावे लागू शकतात.
मजबूत आणि वेगळा पासवर्ड वापरा.
Two-Factor Authentication (2FA) सुरू करा.
संशयास्पद लिंक किंवा अटॅचमेंटवर क्लिक करू नका.
Google Account Security Checkup नियमित करा.
Recovery Email आणि Mobile Number अद्ययावत ठेवा.
अनोळखी डिव्हाइसवर Gmail लॉगिन करू नका.
सायबर गुन्हेगार अनेकदा Jio किंवा Airtel च्या नावाने सिम अपग्रेड, 5G Activation, KYC Update किंवा नेटवर्क अपडेटचे आमिष दाखवतात. या संदेशांमधील बनावट लिंकवर क्लिक केल्यास Gmailसह इतर महत्त्वाच्या खात्यांचाही डेटा चोरीला जाऊ शकतो.
Gmail खाते केवळ Jio किंवा Airtel वापरत असल्यामुळे बंद होत नाही. खाते बंद होण्याची शक्यता मुख्यतः Google च्या धोरणांचे उल्लंघन, सुरक्षेचे गंभीर धोके किंवा वापरकर्त्याने फसव्या लिंकवर स्वतःची माहिती दिल्यास निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कोणत्याही संदेशावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्याची सत्यता तपासणे आणि अधिकृत स्रोतांचाच वापर करणे आवश्यक आहे.
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