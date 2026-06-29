सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Gmail Account Security Alert: Jio आणि Airtel यूजर्स सावधान! Gmail खात्याबाबतची ही चूक ठरू शकते धोकादायक

Updated On: Jun 29, 2026 | 05:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

Jio आणि Airtel वापरकर्त्यांनी Gmail खात्याच्या सुरक्षेबाबत विशेष सतर्क राहण्याची गरज आहे. सायबर फसवणूक करणारे बनावट ई-मेल, फिशिंग लिंक किंवा ओटीपीच्या माध्यमातून Gmail खात्यावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. संशयास्पद लिंकवर क्लिक करणे, ओटीपी शेअर करणे किंवा अनोळखी अॅप्सना परवानगी देणे टाळावे.

Jio आणि Airtel यूजर्स सावधान! Gmail खात्याबाबतची ही चूक ठरू शकते धोकादायक

Jio आणि Airtel यूजर्स सावधान! Gmail खात्याबाबतची ही चूक ठरू शकते धोकादायक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Jio आणि Airtel यूजर्स सावधान!
  • Gmail खात्याबाबतची ही चूक ठरू शकते धोकादायक
  • ही चूक केली तर खाते होऊ शकते बंद
Gmail Account Security Alert: तुम्ही जर Jio आणि Airtel यूजर्स असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. तुम्ही आधीच जिओ किंवा एअरटेलचा असा रिचार्ज प्लॅन घेतला असेल, ज्यामध्ये मोफत गूगल वन क्लाउड स्टोरेज मिळते, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. पहिल्यांदा पाहता, ही ऑफर आकर्षक वाटू शकते, कारण कंपनी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय १०० जीबी ते २ टीबी क्लाउड स्टोरेज देते. दरम्यान जर तुम्ही या स्टोरेजचा हुशारीने वापर केला नाही, तर तुम्हाला दर महिन्याला अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागू शकतात. या मागचं नेमकं कारण काय ? जाणून घ्या सविस्तर माहिती…

मोफत स्टोरेजची मुदत संपल्यावर समस्या

टेलिकॉम प्लॅनसोबत दिले जाणारे मोफत गूगल वन स्टोरेज केवळ एका निश्चित कालावधीसाठी असते. जर हा कालावधी संपल्यानंतरही तुमचा डेटा त्या स्टोरेजमध्ये राहिला, तर स्टोरेज पूर्ण भरल्यामुळे तुमचा जीमेल आयडी निष्क्रिय (disabled) होऊ शकतो. जर तुम्हाला तुमचा डेटा डिलीट करायचा नसेल, तर तुम्हाला सशुल्क (paid) गूगल प्लॅनवर जावे लागू शकते. याचा अर्थ असा की, जे आज मोफत आहे, ते नंतर एक मोठी समस्या बनू शकते.

iPhone 18 Pro: नवे डिझाईन, लुक आणि ढाँसू फिचर्ससह Apple चा नवा अपडेट स्मार्टफोन, तपशील एका क्लिकवर

जीमेल आणि गूगल फोटोजवरही याचा परिणाम

इतकेच नाही, तर गूगल अकाउंटची स्टोरेज स्पेस जीमेल, गूगल फोटोज आणि गूगल ड्राइव्हसाठी सारखीच असते. जर उपलब्ध स्टोरेज पूर्ण भरले, तर नवीन ईमेल येणे बंद होईल. शिवाय, नवीन फोटो आणि व्हिडिओंचा बॅकअप घेणे देखील थांबेल, तसेच गूगल ड्राइव्हवर नवीन फाइल्स अपलोड करणेही अशक्य होईल. एकंदरीत, एका चुकीमुळे तुमचा संपूर्ण जीमेल आयडी बंद होऊ शकतो.

स्टोरेजसाठी तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतील?

खरं तर, गूगल वन अनेक सशुल्क प्लॅन्स ऑफर करते, जे वेगवेगळ्या स्टोरेज क्षमतेसाठी उपलब्ध आहेत. हे प्लॅन्स दरमहा सुमारे ₹130 पासून सुरू होतात, तर 2TB स्टोरेजसाठी तुम्हाला दरमहा ₹650 पर्यंत पैसे द्यावे लागू शकतात.

Gmail सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय कराल?

मजबूत आणि वेगळा पासवर्ड वापरा.

Two-Factor Authentication (2FA) सुरू करा.

संशयास्पद लिंक किंवा अटॅचमेंटवर क्लिक करू नका.

Google Account Security Checkup नियमित करा.

Recovery Email आणि Mobile Number अद्ययावत ठेवा.

अनोळखी डिव्हाइसवर Gmail लॉगिन करू नका.

Jio आणि Airtel वापरकर्त्यांनी विशेष काळजी का घ्यावी?

सायबर गुन्हेगार अनेकदा Jio किंवा Airtel च्या नावाने सिम अपग्रेड, 5G Activation, KYC Update किंवा नेटवर्क अपडेटचे आमिष दाखवतात. या संदेशांमधील बनावट लिंकवर क्लिक केल्यास Gmailसह इतर महत्त्वाच्या खात्यांचाही डेटा चोरीला जाऊ शकतो.

महत्त्वाची बाब

Gmail खाते केवळ Jio किंवा Airtel वापरत असल्यामुळे बंद होत नाही. खाते बंद होण्याची शक्यता मुख्यतः Google च्या धोरणांचे उल्लंघन, सुरक्षेचे गंभीर धोके किंवा वापरकर्त्याने फसव्या लिंकवर स्वतःची माहिती दिल्यास निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कोणत्याही संदेशावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्याची सत्यता तपासणे आणि अधिकृत स्रोतांचाच वापर करणे आवश्यक आहे.

TRAI Report: 31 दिवसात 1.44 कोटी लोकांनी बदलले SIM, 2 राज्य सर्वात अग्रेसर; खराब नेटवर्क-महाग प्लानने भारतीय वैतागले

Web Title: Gmail account security alert jio airtel users online fraud

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 05:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

iPhone 18 Pro: नवे डिझाईन, लुक आणि ढाँसू फिचर्ससह Apple चा नवा अपडेट स्मार्टफोन, तपशील एका क्लिकवर
1

iPhone 18 Pro: नवे डिझाईन, लुक आणि ढाँसू फिचर्ससह Apple चा नवा अपडेट स्मार्टफोन, तपशील एका क्लिकवर

TRAI Report: 31 दिवसात 1.44 कोटी लोकांनी बदलले SIM, 2 राज्य सर्वात अग्रेसर; खराब नेटवर्क-महाग प्लानने भारतीय वैतागले
2

TRAI Report: 31 दिवसात 1.44 कोटी लोकांनी बदलले SIM, 2 राज्य सर्वात अग्रेसर; खराब नेटवर्क-महाग प्लानने भारतीय वैतागले

Mobile Charging Tips: रोज मोबाईल आणि लॅपटॉप चार्ज केल्याने वीजबिलात किती वाढ होते? जाणून घ्या
3

Mobile Charging Tips: रोज मोबाईल आणि लॅपटॉप चार्ज केल्याने वीजबिलात किती वाढ होते? जाणून घ्या

एआय केवळ फोनमध्येच नाहीतर संपूर्ण शहरात होणार उपलब्ध! ‘या’ देशात उभारले जाणार जगातील पहिले एआय शहर
4

एआय केवळ फोनमध्येच नाहीतर संपूर्ण शहरात होणार उपलब्ध! ‘या’ देशात उभारले जाणार जगातील पहिले एआय शहर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gmail Account Security Alert: Jio आणि Airtel यूजर्स सावधान! Gmail खात्याबाबतची ही चूक ठरू शकते धोकादायक

Gmail Account Security Alert: Jio आणि Airtel यूजर्स सावधान! Gmail खात्याबाबतची ही चूक ठरू शकते धोकादायक

Jun 29, 2026 | 05:34 PM
Paytm New Features: पेटीएमचा नवा धमाका! चहाच्या बिलावरही मिळणार ‘खरं सोनं’; युजर्ससाठी आणली भन्नाट फीचर्स

Paytm New Features: पेटीएमचा नवा धमाका! चहाच्या बिलावरही मिळणार ‘खरं सोनं’; युजर्ससाठी आणली भन्नाट फीचर्स

Jun 29, 2026 | 05:33 PM
Fatty Liver: ना वजन जास्त, ना मधुमेह… तरीही फॅटी लिव्हर का होतो? जाणून घ्या खरं कारण

Fatty Liver: ना वजन जास्त, ना मधुमेह… तरीही फॅटी लिव्हर का होतो? जाणून घ्या खरं कारण

Jun 29, 2026 | 05:32 PM
‘अर्थखातं लवकरच राष्ट्रवादीकडे येणार’; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं आश्वासन, जय पवारांचा मोठा दावा

‘अर्थखातं लवकरच राष्ट्रवादीकडे येणार’; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं आश्वासन, जय पवारांचा मोठा दावा

Jun 29, 2026 | 05:29 PM
‘पत्रकारितेची लाज वाटते..’, उर्फी जावेदच्या धर्मांतराच्या चर्चांना उधाण; अभिनेत्रीने दिलं सडेतोड उत्तर

‘पत्रकारितेची लाज वाटते..’, उर्फी जावेदच्या धर्मांतराच्या चर्चांना उधाण; अभिनेत्रीने दिलं सडेतोड उत्तर

Jun 29, 2026 | 05:21 PM
Track 2 Diplomacy: ‘पाकिस्तान गयावया करत आहे, पण मोदी सरकार बोलणार नाही’; पाकिस्तानी विश्लेषकाचाच मोठा धक्कादायक खुलासा

Track 2 Diplomacy: ‘पाकिस्तान गयावया करत आहे, पण मोदी सरकार बोलणार नाही’; पाकिस्तानी विश्लेषकाचाच मोठा धक्कादायक खुलासा

Jun 29, 2026 | 05:20 PM
FIFA World Cup 2026: कॅनडाने रचला इतिहास! पहिला नॉकआउट सामना जिंकत साउथ आफ्रिकाला केले बाहेर

FIFA World Cup 2026: कॅनडाने रचला इतिहास! पहिला नॉकआउट सामना जिंकत साउथ आफ्रिकाला केले बाहेर

Jun 29, 2026 | 05:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा