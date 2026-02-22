Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नाशिकमध्ये ‘मनमर्जी’ अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींचा दणका! महासभेत नव्या-जुन्या सदस्यांनी अधिकाऱ्याला प्रश्नांत घेरलं…

नाशिक महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत प्रशासकीय कार्यकाळातील मनमानी कारभारावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जोरदार प्रश्न उपस्थित करत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. कोट्यवधींच्या खर्चाबाबत समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने हा प्रकार घडला

Updated On: Feb 22, 2026 | 03:10 PM
general body meeting nashik
  • महापालिकेच्या महासभेत लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला
  • नाशिककरांना गृहीत धरू नका पहिल्याच सभेत संदेश
  • मंत्री झिरवाळांचा ‘सुपारी’ बाज कोण ?
नाशिक/ श्याम बागूल: सामान्य जनतेला कस्पटासमान लेखणाऱ्या व स्वतःला असामान्य समजून गेल्या साडेतीन वर्षापासून प्रशासकीय कामकाज करणाऱ्या नाशिक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पहिल्या महासभेतच लोकशाही व लोकप्रतिनिधींच्या हक्क, अधिकाराची जाणीव झाली असं म्हणता येईल. प्रशासकीय कारकिर्दीत जनतेला गृहीत धरून आपली मनमानी कारभाराचा उच्छाद मांडतांना जी कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करण्यात आली त्याचा जाब आता विचारण्यास जुने जाणते नगरसेवकांबरोबरच नवीन सदस्यांनीही महासभेत आपली चुणूक दाखवून दिली आहे. त्यातून प्रशासनातील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. आपल्याच अखत्यारितील प्रश्नांना मुद्देसूद आणि समाधानकारक उत्तरे अधिकारी देवू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत काय दिवे लागले असतील हे सांगणे नको.

Nashik News:पालखेड कालव्याला गुरूवारी पाणी, निवेदनावर कार्यकारी अभियंत्यांचं शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन

आता प्रत्येक कृतीची जबाबदारी निश्चित होईल?

दिनकर पाटील म्हटले तसे प्रशासकीय कार्यकाळात ‘आंधळे दळते कुत्रे पीठ खाते’ अशी परिस्थिती असावी यावर शिक्कामोर्तब होताना दिसतो. देशसेवेसाठी आपले सर्वस्व अर्पण करण्याची तयारी ठेवणाऱ्या माजी सैनिकांना चक्क रस्त्यावर अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा अधिकार देवून त्यांची अवहेलना करण्याचा प्रयत्न मनपाने केला. त्यानंतर जितक्या तत्परतेने त्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय दिला गेला तो देखील अन्याय्यकारकच म्हणावा लागेल. अर्थात ही सुरूवात आहे. यापेक्षा अधिक काय काय झाले असेल ते यथावकाश समोर येईलच पण सुरूवात तर चांगली झाली.सभागृहाचे सार्वभौमत्व, लोकशाही प्रणालीत जनप्रतिनिधींची गरज यातून विषद झाली आणि नाशिककरांना गृहीत धरू नका असा संदेश देण्यात सर्वपक्षीय सदस्य पहिल्याच सभेत यशस्वी झाले आहेत. शहराची संस्कृती, भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितीची कोणतीही माहिती, शहरवासियांची जाणीव नसलेल्या अनेक परसेवेतील अधिकाऱ्यांची या काळातील भूमिका फक्त ‘नोकरी’ बजावण्यापुरतील मर्यादित राहिली आहे. पण आता मात्र त्यांच्या प्रत्येक कृतीची जबाबदारी निश्चित होईल. त्यामुळे येणाऱ्या काळात परसेवेतील किती अधिकारी आपल्या बदल्या करून घेतील हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.

मंत्री झिरवाळांचा ‘सुपारी’ बाज कोण ?

अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयातील लिपीकाला लाच घेतांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. राजेंद्र ढेरिंगे नामर हा लिपीक नाशिकचाच रहिवाशी निघाला हा योगायोग की आणखी काही ? झिरवाळ यांच्याबाबतीत हा प्रकार घडला म्हणून जिल्ह्यासाठी हे धक्कादायकच म्हणावं लागेल. एरव्ही मंत्रालयात कोणतेच काम पैशांशिवाय होत नाही असं जाहीरपणे म्हटलं जातं. त्यामुळे झिरवाळ यांच्या कार्यालयात ते घडावे या विषयी सामान्यांना काही विशेष वाटणार नाही. परंतु जिल्ह्याच्या वाट्याला आलेल्या चार मंत्रीपदापैकी एक अगोदरच खालसा झालेले असतांना आता त्यात झिरवाळ यांचा बळी जातो की काय अशी चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. तसेही मंत्री झिरवाळ म्हणतात तसे कोणीतरी त्यांच्या पदावर डोळा ठेवून आहे हे म्हणण्यात काही अंशी तथ्य वाटू लागते. काही महिन्यांपूर्वी झिरवाळ यांच्या नावाने दमदाटी करून ‘सुपारी’ चे दोन ट्रक नाशिकच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यालयापुढे कोणी आगंतुकाने लावून पोबारा केला. दोन दिवस बेवारस उभ्या असलेल्या या ट्रकबाबत अन्न व नागरी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवला. त्यानंतर मात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी दबाव आल्यानंतर हे ट्रक ज्या पद्धतीने मध्यरात्री आणले गेले तसेच रात्रीच्या अंधारात गायब करण्यातही आले. मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच हा प्रकार घडावा यावरून झिरवाळ टिकेची धनी झाले. आता पुन्हा हा नवीन प्रकार पाहता राजकीय वैमनस्यातून नव्हे तर त्यांच्याच समर्थकांमधील चढाओढीतून झिरवाळ यांची ‘सुपारी’ वाजविण्याचा तर प्रयत्न नसावा ? असा प्रश्न उपस्थित राहतो.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांना वाहतूक विभागाचा दणका; आता ‘ई-कुंडली’ आयुक्तालयाच्या नियंत्रण कक्षात

Web Title: Nashik municipal corporation general body meeting officers vs corporators

Published On: Feb 22, 2026 | 03:10 PM

दप्तराच्या ओझ्याखाली कोमेजतेय बालपण; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर!

दप्तराच्या ओझ्याखाली कोमेजतेय बालपण; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर!

Feb 22, 2026 | 04:41 PM
महापालिकेचा शंभर दिवसांचा कसोटी सामना; महापौरांच्या कामावर नांदेड शहराचा सर्वांगीण विकास अवलंबून

महापालिकेचा शंभर दिवसांचा कसोटी सामना; महापौरांच्या कामावर नांदेड शहराचा सर्वांगीण विकास अवलंबून

Feb 22, 2026 | 04:34 PM
Greenland खरेदीचा नवा फंडा? ट्रम्प यांनी पाठवलं अत्याधुनिक हॉस्पिटल शिप; जगात खळबळ

Greenland खरेदीचा नवा फंडा? ट्रम्प यांनी पाठवलं अत्याधुनिक हॉस्पिटल शिप; जगात खळबळ

Feb 22, 2026 | 04:29 PM
Maharashtra Student Picnic Tragedy: चेन्नईतील ‘गोल्डन बीच’वर मोठी दुर्घटना; सहलीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्याचा बुडून मृत्यू

Maharashtra Student Picnic Tragedy: चेन्नईतील ‘गोल्डन बीच’वर मोठी दुर्घटना; सहलीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्याचा बुडून मृत्यू

Feb 22, 2026 | 04:26 PM
अप्सरेला दिला ऋषिंनी श्राप अन्….; महिषासुराचा जन्म कसा झाला? असुरांच्या राजाची चित्तथरारक कथा

अप्सरेला दिला ऋषिंनी श्राप अन्….; महिषासुराचा जन्म कसा झाला? असुरांच्या राजाची चित्तथरारक कथा

Feb 22, 2026 | 04:23 PM
साईनगरीत गुन्हेगारांचा ‘गेम ओव्हर’! पोलिसांचा अतिरिक्त फौजफाटा शिर्डीत; अवैध व्यावसायिकांच्या मुसक्या आवळणार…

साईनगरीत गुन्हेगारांचा ‘गेम ओव्हर’! पोलिसांचा अतिरिक्त फौजफाटा शिर्डीत; अवैध व्यावसायिकांच्या मुसक्या आवळणार…

Feb 22, 2026 | 04:19 PM
Shikhar Dhawan-Sophie Reception: ‘बिन तेरे क्या जीना…’, गब्बरचे त्याची पत्नी सोफी शाइनसह खास क्षण! PHOTOS

Shikhar Dhawan-Sophie Reception: ‘बिन तेरे क्या जीना…’, गब्बरचे त्याची पत्नी सोफी शाइनसह खास क्षण! PHOTOS

Feb 22, 2026 | 04:09 PM

