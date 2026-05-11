जुन्नर लोकन्यायालयात ‘न्याय आपल्या दारी’; एकाच दिवसात ३६ हजार प्रकरणांचा निपटारा

लोकन्यायालयामध्ये दिवाणी, फौजदारी दावे, दाखलपूर्व बँक वसुली प्रकरणे, ग्रामपंचायत, महावितरण, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांची प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती.

Updated On: May 11, 2026 | 05:55 PM
  • एकूण ३६,२३१ प्रलंबित आणि दाखलपूर्व प्रकरणांचा तडजोडीने यशस्वी निपटारा
  • तडजोडीच्या माध्यमातून एकूण २ कोटी ९ लाख ६० हजार २५८ रुपयांची वसुली
 

Junnar Lok Adalat : जुन्नर न्यायालयात शनिवारी (९ मे)आयोजित राष्ट्रीय लोकन्यायालयामध्ये एकूण ३६ हजार २३१ प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा करण्यात आला. तसेच प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणांमधील एकूण २ कोटी ९ लाख ६० हजार २५८ रुपयांची तडजोडीने वसुली करण्यात आली.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांच्या सौजन्याने तसेच तालुका विधी सेवा समिती, जुन्नर यांच्या वतीने आयोजित लोकन्यायालयाचे उद्घाटन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जुन्नर येथील मा. एस. बी. शेलार यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी बोलताना जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. शेलार यांनी, “‘न्याय आपल्या दारी’ या संकल्पनेनुसार विधी सेवा प्राधिकरण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत आहे. पक्षकारांनी लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून आपली प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून वेळ आणि पैशाची बचत करावी,” असे आवाहन केले.

कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी लोकन्यायालय पॅनल प्रमुख न्यायाधीश एस. बी. शेलार, चौथे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर जुन्नर येथील एस. एस. जैन, जुन्नर वकील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष हेमंत हडवळे, उपाध्यक्ष निलीमा शेरकर, सचिव पुराणिक नलावडे, लोकअदालत पॅनल सदस्य ॲड. प्रविण मदगुळे, ॲड. श्वेता पवार तसेच समर्थ लॉ कॉलेज, बेल्हे येथील स्वयंसेवक विद्यार्थी उपस्थित होते.

लोकन्यायालयामध्ये दिवाणी, फौजदारी दावे, दाखलपूर्व बँक वसुली प्रकरणे, ग्रामपंचायत, महावितरण, पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांची प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. दिवसभर चाललेल्या कामकाजात लोकन्यायालयाच्या दोन पॅनलमार्फत दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून त्यांच्यात समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याद्वारे एकूण ३६ हजार २३१ प्रकरणे आपसी समझोता व तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.

राष्ट्रीय लोकन्यायालय यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश एस. बी. शेलार यांच्या न्यायालयात व्हीसीद्वारेही पक्षकार उपस्थित झाले होते. तसेच जुन्नर वकील बार असोसिएशनचे सदस्य, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारी, पंचायत समिती जुन्नर, बँका, ग्रामपंचायती, महावितरण, पतसंस्था आणि फायनान्स संस्थांचे मोलाचे सहकार्य लाभल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

 

Published On: May 11, 2026 | 05:55 PM

