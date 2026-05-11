Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आरोपींना 2 दिवसात अटक करा, नाहीतर…; विकास लवांडे शाईफेक प्रकरणावरुन रोहित पवारांचा इशारा

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर झालेल्या शाईफेक प्रकरणानंतर हवेली तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 12:59 PM
आरोपींना 2 दिवसात अटक करा, नाहीतर...; विकास लवांडे शाईफेक प्रकरणावरुन रोहित पवारांचा इशारा

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:

कदमवाकवस्ती : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर झालेल्या शाईफेक प्रकरणानंतर हवेली तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. आरोपींना दोन दिवसांच्या आत अटक करून कठोर कारवाई करण्यात आली नाही, तर पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर चक्का जाम आंदोलन करण्यात येईल, असा थेट इशारा आमदार रोहित पवार यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिला आहे.

 

म्हातोबा आळंदी (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीत शनिवारी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. विकास लवांडे यांच्या वाहनाचा पाठलाग करत काही जणांनी त्यांची गाडी अडवली. त्यानंतर संग्राम भंडारे, अक्षय कांचन (रा. उरुळी कांचन) तसेच इतर १० ते १२ जणांनी त्यांच्या अंगावर काळी शाई फेकत धक्काबुक्की केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. घटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात जमा झाले. आमदार रोहित पवार यांनी स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन लवांडे यांची भेट घेतली आणि पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

आमदार पवार म्हणाले की, “आम्ही पोलिसांच्या वर्दीचा आदर करतो म्हणून प्रशासनाला दोन दिवसांचा वेळ दिला आहे. पोलिसांनी आम्हाला लेखी आश्वासन दिले असून, दोन दिवसांत आरोपींवर कारवाई होईल, वाहने ताब्यात घेतली जातील आणि बंदुकीसंदर्भातील आरोपांचीही चौकशी केली जाईल, असे सांगितले आहे. मात्र ठोस कारवाई झाली नाही तर दोन दिवसांनंतर सकाळी १० ते ११ या वेळेत पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग बंद पाडला जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला. या संपूर्ण प्रकारामागे ‘भोंदू महाराज’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीसह काही सराईत गुन्हेगारांचा सहभाग आहे. अशा प्रवृत्तींना वेळीच आळा घालणे आवश्यक असल्याचेही आमदार पवार यांनी सांगितले.

विकास लवांडे यांच्यावर दुग्धाभिषेक

या घटनेच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात जोरदार आंदोलन केले. कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्याच्या आवारातच विकास लवांडे यांच्यावर दुग्धाभिषेक करत निषेध व्यक्त केला. शाईने माखलेल्या कपड्यांवर दुधाचा अभिषेक करत “शाईफेक करून आमचा आवाज दाबता येणार नाही,” अशा घोषणा देण्यात आल्या. कार्यकर्त्यांनी हा हल्ला लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचा आरोप करत आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.

हे सुद्धा वाचा : ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्याचा कट उधळला! वाघोली पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल…

शाईफेकप्रकरणी १४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावरील शाईफेकप्रकरणात लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात संग्राम भंडारे, अक्षय कांचन (रा. ऊरळी कांचन, ता. हवेली) यांच्यासह १४ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत विकास लवांडे (वय ५४, रा. अष्टापूर, ता. हवेली) यांनी तक्रार दिली आहे, अशी माहिती वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिली.

Web Title: Rohit pawar has warned the police about the vikas lawande ink throwing case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 12:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
2

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
3

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
4

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM