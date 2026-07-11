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Parth Pawar Engagement : पवार कुटुंबात पुन्हा एकदा शुभमंगल सावधान! पार्थ पवारांचा साखरपुडा ठरला, कोण आहेत भावी पत्नी?

Updated On: Jul 11, 2026 | 12:31 PM IST
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सारांश

Parth Pawar Engagement News : पवार घराण्यामध्ये पुन्हा एकदा आनंदाची बातमी समोर येत आहे. नुकताच खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे यांचा विवाहसोहळा पार पडल्यानंतर, आता राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते पार्थ पवार यांच्या साखरपुड्याची चर्चा रंगली आहे.

पवार कुटुंबात पुन्हा एकदा शुभमंगल सावधान! पार्थ पवारांचा साखरपुडा ठरला, भावी पत्नी कोण?

पवार कुटुंबात पुन्हा एकदा शुभमंगल सावधान! पार्थ पवारांचा साखरपुडा ठरला, भावी पत्नी कोण?

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विस्तार
  • पवार कुटुंबात पुन्हा एकदा शुभमंगल सावधान!
  • पार्थ पवारांचा साखरपुडा ठरला
  • भावी पत्नी कोण?
Parth Pawar And Kaynaat Dhar Engagement News Marathi : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या कुटुंबात लवकरच आनंदाचे वातावरण निर्माण होणार आहे. त्यांचे ज्येष्ठ सुपुत्र पार्थ पवार यांचा कायनात धार यांच्यासोबत साखरपुडा निश्चित झाल्याची माहिती समोर आली आहे. हा साखरपुडा 29 जुलै रोजी पुण्यात पार पडणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

कायनात धार या मूळच्या काश्मीरमधील असून सध्या दिल्लीमध्ये कार्यरत आहेत. त्या व्यावसायिक क्षेत्रात कार्यरत असल्याची माहिती आहे. पार्थ पवार आणि कायनात धार यांच्याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून विविध चर्चा सुरू होत्या. मात्र, आता साखरपुड्याची बातमी समोर आल्यानंतर या चर्चांना अधिकृत स्वरूप मिळाल्याचे मानले जात आहे.

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यापूर्वी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांच्या विवाहसोहळ्यात पार्थ पवार आणि कायनात धार हे दोघे एकत्र दिसले होते. त्यावेळी या दोघांच्या नात्याबाबत राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात अनेक तर्क-वितर्क लावले जात होते. मात्र, त्यावेळी पवार कुटुंबाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आली नव्हती.

आता 29 जुलैला पुण्यात होणाऱ्या साखरपुड्याची माहिती समोर आल्याने पार्थ पवार आणि कायनात धार यांच्या नात्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जात आहे. या सोहळ्याला पवार कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक, निकटवर्तीय तसेच राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पार्थ पवार यांच्या साखरपुड्याबाबत किंवा विवाहसोहळ्याबाबत पवार कुटुंबाकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, या वृत्तामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकीय वर्तुळासह पवार कुटुंबाच्या समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

कायनात धार कोण आहे?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) नेत्या आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या साखरपुड्याच्या वृत्तांदरम्यान, कायनात धार यांचे नाव चर्चेत आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, या दोघांचा साखरपुडा २९ जुलै रोजी पुण्यात होणार आहे. त्यामुळे, कायनात धर कोण आहे हे जाणून घेण्याची सर्वांना उत्सुकता आहे.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, कायनात धार मूळच्या जम्मू-काश्मीरमधील असून सध्या दिल्लीत राहत आहेत.त्यांचे पवार कुटुंबासोबत खूप जुने आणि जवळचे कौटुंबिक संबंध असल्याचे म्हटले जाते. अलीकडच्या काळात अनेक प्रसंगी पार्थ पवारसोबत दिसून येत होत्या. ज्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी, पार्थ पवार आणि कायनात धार मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील श्री महाकालेश्वर मंदिरात प्रार्थना करताना आणि मंदिराला भेट देताना एकत्र दिसले होते. मंदिरातील त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले, ज्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दल चर्चा सुरू झाली.

कायनात धार केवळ आनंदाच्या प्रसंगीच नव्हे, तर कठीण काळातही पवार कुटुंबाच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या आहेत. अजित पवार यांच्या कुटुंबावर आलेल्या दुःखाच्या काळात, त्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आणि सांत्वन व्यक्त करण्यासाठी बारामतीला गेल्या होत्या. त्यांनी मुंबईतील वरळी येथे आयोजित शोकसभा आणि दशक्रिया सोहळ्यालाही उपस्थित होत्या. सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये पार्थ पवार यांच्यासोबत वारंवार दिसल्यामुळे, पवार कुटुंबाच्या कौटुंबिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहिल्यामुळे आणि सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवतीच्या लग्नाला हजेरी लावल्यामुळे कायनात धर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा विषय बनल्या होत्या. आता, त्यांच्या साखरपुड्याच्या बातमीने, पार्थ पवार यांच्यासोबतचे त्यांचे नाते जवळजवळ निश्चित झाले आहे.

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Web Title: Ncp leader ajit pawar and deputy cm sunetra pawar son parth pawar soon engagement with kainat dhar

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Published On: Jul 11, 2026 | 12:30 PM

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