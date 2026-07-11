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IND vs ENG: प्रतिष्ठेसह अब्रूही पणाला! आज टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? पाहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११

Updated On: Jul 11, 2026 | 01:26 PM IST
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सारांश

IND vs ENG 5 th T20 Pitch Report and playing 11: भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील पाचवा आणि अंतिम टी२० सामना आज खेळला जाणार आहे. यावेळी भारतीय संघ केवळ सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करणार नाही, तर आयसीसी टी२० क्रमवारीतले अव्वल स्थानही वाचवण्यासाठी मैदानात उतरतील. कशी असेल रोझ बाऊल मैदानाची खेळपट्टी आणि प्लेइंग ११, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • भारतासाठी अस्तित्वाची लढाई
  • अंतिम सामन्यात कोण बाजी मारणार
  • पाहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११
भारत आणि इंग्लंड यांच्यात सुरू असलेल्या टी-२० मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना आज, शनिवारी खेळला जाईल. हा सामना साउथम्पटन येथील रोझ बाऊल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघासमोर आयसीसी क्रमवारीत जगातील अव्वल टी-२० संघ म्हणून आपले स्थान टिकवून ठेवण्याचे आव्हान असेल. जर इंग्लंडने पाचव्या टी२० सामन्यात भारताला हरवले, तर ते जगातील अव्वल टी२० संघ बनतील. हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडने उत्कृष्ट कामगिरी दाखवत मालिकेत ३-० अशी आघाडी घेतली आहे. भारत शनिवारी सन्मानासाठी लढण्याच्या आणि आपले अव्वल स्थान टिकवून ठेवण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल. या करो या मरो सामन्यात साउथम्पटनची खेळपट्टीचा अंदाज कसा असणार, जाणून घेऊयात.

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साउथहॅम्प्टनची खेळपट्टी कशी असेल?

साउथहॅम्प्टन येथील रोझ बाऊल मैदानाची खेळपट्टीवर आतापर्यंत फलंदाजांचेच वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी फायदेशीर मानली जाते. चांगल्या बाउन्समुळे चेंडू सहजपणे बॅटवर येतो. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या १६६ आहे, तर दुसऱ्या डावातील सरासरी धावसंख्या १३८ आहे. त्यामुळे, या सामन्यात नाणेफेक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. येथे खेळल्या गेलेल्या २४ टी२० सामन्यांपैकी, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने १६ सामने जिंकले आहेत, तर पाठलाग करणाऱ्या संघाने ८ सामने जिंकले आहेत. भारतीय संघाने २०२२ मध्ये या मैदानावर एकच टी२० सामना खेळला आहे. या सामन्यात, टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून १९८ धावा केल्या, तर पाठलाग करताना इंग्लंड संघाला १४८ धावांवर रोखण्यात आले आणि टीम इंडियाने हा सामना ५० धावांनी जिंकला.

हवामान कसे असेल?

AccuWeather नुसार, शनिवारी साउथहॅम्प्टनमध्ये येथील तापमान २१ अंश सेल्सियस राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, पावसाची कोणतीही शक्यता नाही, त्यामुळे प्रेक्षकांना संपूर्ण ४० षटकांचा सामना पाहायला मिळेल.

भारतीय संघ मालिका आधीच हरली असून, आता त्यांच्यासमोर ४-० असा लाजिरवाणा पराभव टाळण्याचे आव्हान आहे. दुसरीकडे, इंग्लंड केवळ क्लीन स्वीपच नव्हे, तर विश्वविजेत्या भारताला मागे टाकून आयसीसी टी-२० क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे, हा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग ११:

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा/संजू सॅमसन, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग.

इंग्लंड: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेकब बेथेल, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), टॉम बँटन, विल जॅक्स, सॅम करन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, आदिल रशीद, रेहान अहमद.

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Web Title: Ind vs eng 5th t20 pitch report india vs england playing 11 southampton

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Published On: Jul 11, 2026 | 01:26 PM

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