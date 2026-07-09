Ajit Pawar: मोठी बातमी! अजितदादा पवार यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ द्या; राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र

८ जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्रात चेतन तुपे यांनी नमूद केले की, पवार यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून सहा वेळा काम पाहिले आणि राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. याच आधारावर, त्यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ सन्मानासाठी शिफारस करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना चेतन तुपे यांनी सांगितले की, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पक्षाचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री यांचे नाव मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कारासाठी शिफारस करण्याची विनंती केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व आमदारांच्या वतीने आमचे नेतृत्व आधारवड स्मरणीय स्व. अजितदादा पवार यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. स्व. अजितदादा पवार हे केवळ एक राजकीय नेतृत्व नव्हते, तर महाराष्ट्राच्या विकासाची… pic.twitter.com/7ZFBXf9LKf — Chetan Vitthal Tupe (@ChetanVTupe) July 9, 2026
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात या दिवंगत नेत्याचे वर्णन एक कार्यक्षम प्रशासक आणि जनहितार्थ निर्णय घेणारे नेते असे करण्यात आले आहे. तसेच, आपल्या कामातून आणि नेतृत्वातून त्यांनी लोकांच्या हृदयात विशेष स्थान निर्माण केले होते, असेही त्यात नमूद केले आहे.
तुपे म्हणाले, “अर्थमंत्री म्हणून आपल्या प्रदीर्घ कार्यकाळात पवार यांनी विक्रमी संख्येने राज्याचे अर्थसंकल्प सादर केले. रस्ते, मेट्रो, सिंचन आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी अनेक निर्णय घेतले आणि राज्याची सहकारी बँकिंग व साखर उद्योग क्षेत्रे बळकट करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.”
तुपे यांनी पुढे सांगितले की, सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी पवार यांनी अथक परिश्रम घेतले, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटाची धारणा आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी या दिवंगत नेत्याच्या निधनाचे वर्णन ‘एका युगाचा अंत’ असे केले. त्यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ जो भारतातील दुसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे प्रदान करणे ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब ठरेल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. महायुती सरकारने यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे त्वरित अधिकृत शिफारस पाठवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे.
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