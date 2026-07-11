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Career Growth Tips: पुण्यातील रोहित यादवच्या व्हायरल पोस्टने कॉर्पोरेट विश्वात उडाली खळबळ; नेमका काय आहे वाद? जाणून घ्या

Updated On: Jul 11, 2026 | 01:43 PM IST
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सारांश

Corporate Career Growth Tips: कॉर्पोरेट जगात स्वतःचे स्थान कसे निर्माण करावे? पुण्याच्या एका प्रॉडक्ट मॅनेजरने शेअर केलेल्या ४ साध्या पण प्रभावी सवयी सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत.

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फोेटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Corporate Career Growth Tips:  कॉर्पोरेट विश्वात एक जुनी म्हण आहे – फक्त चांगले काम करणे पुरेसे नाही, तर आपले काम योग्य पद्धतीने मांडणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. पुण्यात एका टेक कंपनीत प्रॉडक्ट मॅनेजर म्हणून कार्यरत असलेल्या रोहित यादवने याच विषयावर आपले वैयक्तिक अनुभव शेअर केले, ज्यामुळे इंटरनेटवर एका नव्या वादाला तोंड फुटले. रोहितची ही पोस्ट सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, यामुळे नोकरदार वर्गात दोन तट पडले आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया नेमका काय विषय आहे?

रोहित यादवच्या ‘या’ ४ सवयींनी बदलला गेम

रोहित यादवने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की, या सवयी खूप गाजावाजा करणाऱ्या किंवा हाय-फाय नव्हत्या. पण, त्यांनी हळूहळू लोकांच्या मनात त्याची प्रतिमा बदलली. त्याने ६ महिने या सवयींचे पालन केले:

१. वीकली विन्स: रोहित प्रत्येक शुक्रवारी त्या आठवड्यात मिळवलेल्या ३ छोट्या किंवा मोठ्या यशाबद्दल लिहून ठेवायचा. यामुळे त्याला स्वतःच्या कामाबद्दल स्पष्टता मिळाली आणि परफॉर्मन्स रिव्ह्यू दरम्यान तो पूर्ण आत्मविश्वासाने बोलू शकला.

२. मंथली मॅनेजर अपडेट्स: महिन्यातून एकदा तो आपल्या मॅनेजरला अतिशय छोटा आणि थेट (टू-द-पॉइंट) मेसेज पाठवायचा. यामध्ये आपण काय काम केले, त्याचे काय परिणाम झाले आणि काय नवीन शिकलो हे तो सांगायचा. कोणतीही फालतू बडबड न करता, केवळ निकालावर (Outcome) चर्चा. यामुळे कोणतीही बढाई न मारता तो बॉँसच्या नजरेत राहिला.

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३. योग्य प्रश्न विचारणे: ‘वन-टू-वन’ (1:1) मीटिंगमध्ये रोहितने आपल्या मॅनेजरला थेट विचारले – मला पुढील लेव्हलसाठी स्वतःला तयार करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे? या एकाच प्रश्नाने फीडबॅकचे मार्ग मोकळे केले.

४. मीटिंगमध्ये आवाज उठवणे: रोहित यादवने ठरवले की तो मीटिंग्समध्ये केवळ मूक प्रेक्षक बनणार नाही. भलेही फक्त १० सेकंदांचे इनपुट द्यायचे असेल, पण तो आपले म्हणणे नेहमी मांडायचा. त्याचे असे मानणे आहे की, चुपचाप काम करणाऱ्यांना लोक सहसा विसरून जातात.

सोशल मीडिया युजर्सची प्रतिक्रिया काय?

रोहित यादवची पोस्ट व्हायरल होताच सोशल मीडियावर कमेंट्सचा पूर आला. एका बाजूच्या लोकांचे म्हणणे आहे की, आजच्या कॉर्पोरेट जगात टिकून राहण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी हे ‘स्मार्ट वर्क’ अत्यंत आवश्यक आहे. मॅनेजर्सकडे प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी वेळ नसतो, त्यामुळे स्वतःचे स्थान निर्माण करणे ही तुमची स्वतःची जबाबदारी आहे, असे त्यांचे मानणे आहे.

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दुसरीकडे, समीक्षकांचा तर्क आहे की, हे सर्व कामापेक्षा जास्त ‘सेल्फ-प्रमोशन’ आणि निव्वळ दिखावा आहे. काही युजर्सनी कमेंट केली की, जर एखाद्या कंपनीत फक्त १० सेकंद बोलल्याने किंवा दरमहा मेसेज पाठवल्याने प्रमोशन मिळत असेल, तर तिथे कामाच्या दर्जाला काहीच किंमत नाही. काही लोकांनी याला वर्कप्लेसवर विनाकारण ताण वाढवणारी सवय म्हटले आहे.

‘प्लॅन बी’ तयार ठेवा

रोहित यादवने आपल्या पोस्टच्या शेवटी लिहिले आहे की, यश हे केवळ एखाद्या परीक्षेवरून किंवा प्रमोशनवरून ठरत नाही, तर तुम्ही दररोज प्रामाणिकपणे आव्हानांचा सामना कसा करता यावर ते अवलंबून असते. त्याने नोकरीची तयारी करणाऱ्यांना आणि प्रोफेशनल्सना नेहमी एक ‘प्लॅन-बी’ (Plan-B) तयार ठेवण्याचा सल्ला दिला, ज्यामुळे मानसिक ताण कमी करता येऊ शकेल. रोहितचा हा फॉर्म्युला कदाचित प्रत्येकासाठीच योग्य ठरणार नाही, पण याने कॉर्पोरेट वर्क कल्चरचे एक मोठे सत्य नक्कीच समोर आणले आहे.

Web Title: Pune product manager rohit yadav corporate career growth tips viral post promotion

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Published On: Jul 11, 2026 | 01:28 PM

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