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Hingoli Earthquake : हिंगोलीला पुन्हा भूकंपाचा धक्का! 3.5 रिश्टर तीव्रतेच्या हादऱ्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Updated On: Jul 11, 2026 | 01:29 PM IST
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सारांश

मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्याला पुन्हा एकदा भूकंपाचा धक्का बसला आहे. सकाळी 11 वाजून 26 मिनिटांनी 3.5 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप जाणवला. औंढा नागनाथ, कळमनुरी आणि वसमत तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये या हादऱ्याची तीव्रता जाणवली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हिंगोलीला पुन्हा भूकंपाचा धक्का! 3.5 रिश्टर तीव्रतेच्या हादऱ्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

हिंगोलीला पुन्हा भूकंपाचा धक्का! 3.5 रिश्टर तीव्रतेच्या हादऱ्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

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विस्तार
  • हिंगोलीला पुन्हा भूकंपाचा धक्का!
  • 3.5 रिश्टर तीव्रतेच्या हादऱ्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
  • आसपासच्या परिसरात जाणवलेला हा दुसरा भूकंप
Hingoli Earthquake News Marathi : मध्य महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यात शनिवारी (11 जुलै 2026) सकाळी पुन्हा भूकंपाचे धक्के जाणवले. सततच्या भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे यावेळी कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेची हानी झालेली नाही.

अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, शनिवारी सकाळी ११:२६ वाजता रिश्टर स्केलवर ३.५ तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद झाली. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली अंदाजे ५ किलोमीटर खोल होता. भूकंपाचे धक्के जाणवताच खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक लोक आपापल्या घरातून आणि दुकानांमधून बाहेर धावले.

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गेल्या काही दिवसांत हिंगोली आणि आसपासच्या परिसरात जाणवलेला हा दुसरा भूकंप आहे. यापूर्वी, गुरुवारी पहाटे हिंगोली, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये एकापाठोपाठ चार भूकंपाचे धक्के जाणवले होते. पहाटे १:३७ ते ३:२३ च्या दरम्यान झालेल्या या भूकंपांची तीव्रता ३.६ ते ४.६ दरम्यान नोंदवली गेली. या भूकंपांचा केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील वास्मत तालुक्यात शिरली गावाजवळ होता.

भूकंपाचे धक्के फक्त काही सेकंदांसाठी जाणवले, त्यामुळे कोणतीही मोठी जीवितहानी झाली नाही. जिल्ह्याच्या विविध भागांतील अधिकाऱ्यांनी तात्काळ परिस्थितीचा आढावा घेतला. प्राथमिक तपासात कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. खबरदारी म्हणून महसूल विभाग, पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथके सतर्क आहेत. संबंधित विभाग परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असून, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक तयारी केली आहे.

सततच्या भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे तिन्ही जिल्ह्यांतील अनेक घरांना तडे गेले असून त्यांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. भूकंपशास्त्रज्ञ या भागातील भूकंपाच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. प्रशासनाने जनतेला अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

भूकंप येण्याची कारणे काय आहेत?

भूकंप प्रामुख्याने पृथ्वीच्या पोटातील टेक्टोनिक प्लेट्स (भूगर्भीय पट्ट्या) एकमेकांवर आदळल्यामुळे, घासल्यामुळे किंवा एकमेकांपासून दूर गेल्यामुळे होतात. याशिवाय ज्वालामुखीचा उद्रेक, मोठी धरणे, खाणकाम आणि अणू चाचण्या यांसारख्या मानवनिर्मित कारणांमुळेही भूकंप होतात.

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Web Title: Hingoli earthquake 3 5 magnitude aundha nagnath kalamnuri vasmat

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Published On: Jul 11, 2026 | 01:29 PM

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