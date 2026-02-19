RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्जाला सुरुवात; 10 मार्चपर्यंत करता येणार अर्ज

नागपूर : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. 10 मार्चपर्यंत पालकांना अर्ज करता येणार आहे. यंदा शिक्षण परिषदेने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. एकाचवेळी लॉटरी व पालकांना प्रथम अर्जासाठी शैक्षणिक व आवश्यक दस्तावेज अपलोड करावे लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत आरटीई प्रवेश अर्जासाठी यावर्षी 640 शाळांची नोंद केली आहे.
प्रवेश अर्जासदंर्भात जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी निखिल भुयार यांनी उपशिक्षणाधिकारी शहर साधन केंद्र एक व दोन तसेच सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पालकांना अर्ज करताना आधारकार्ड, जन्मदाखला, रहिवासी पुरावा, उत्पन्न प्रमाणपत्र (वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी), जात प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य राहील. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी तालुका स्तरावर मदत केंद्रे सुरू केली आहे.
पडताळणी समित्यांमार्फत कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येईल. प्रवेशासाठी एकाच टप्प्यात ऑनलाईन लॉटरी काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल. पालकांनी अर्ज भरताना अचूक माहिती द्यावी, खोटी किंवा चुकीची माहिती आढळल्यास प्रवेश कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल व कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही दिला आहे. पात्र अधिकाधिक पालकांनी प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करावे, असे आवाहन निखिल भुयार यांनी केले आहे.
अर्ज पडताळणीसाठी 11 सदस्यीय समिती स्थापन
प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने करण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष गटशिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, केंद्रप्रमुख किंवा वॉर्ड ऑफिसर यांचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून राहतील. याशिवाय शासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांचे प्रत्येकी दोन मुख्याध्यापक सदस्य, शिक्षण संस्थांचे दोन प्रतिनिधी, पालक संस्थांचे दोन प्रतिनिधी, शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी, पालक-शिक्षक संघाचे दोन प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून राहतील. शिक्षण विस्तार अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून कार्य पाहणार आहे.
