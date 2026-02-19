Shani Gochar: शनिच्या नक्षत्र परिवर्तनामुळे या राशीच्या लोकांची रखडलेली कामे होतील पूर्ण, या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

ज्योतिषशास्त्रात शनि हा सर्वात मंद गतीचा ग्रह आहे, जो एका राशीत सुमारे अडीच वर्षे राहतो. त्याच वेळी, ते सुमारे 1 वर्ष एकाच नक्षत्रात राहतात, परंतु कधीकधी ते काही महिन्यांसाठीही नक्षत्र बदलतात. यावर्षी रविवार, 22 फेब्रुवारी रोजी शनि त्याच्या पहिल्या टप्प्यातून उत्तराभाद्रपदाच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करेल. पंचांगानुसार, तो या पदावर सुमारे एक महिना म्हणजे २१ मार्चपर्यंत राहील, ज्याचा सर्व राशींच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे. शनिच्या नक्षत्र परिवर्तनाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे, ते जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, उत्तराभाद्रपदा ही ज्योतिषशास्त्रातील 27 नक्षत्रांपैकी 26 वे नक्षत्र आहे. ती मीन राशीत येते, ज्यावर गुरु ग्रहाचे अधिपत्य असते आणि ज्यावर स्वतः शनिदेवाचे अधिपत्य असते. दुसरीकडे, शनि स्वतः सध्या मीन राशीत आहे. त्याच्या स्वतःच्या नक्षत्राच्या दुसऱ्या स्थानात संक्रमण केल्याने त्याची स्थिती आणखी मजबूत होईल, ज्यामुळे तो त्याच्या राशींना अधिक लाभ देऊ शकेल. शनिच्या नक्षत्रात झालेल्या बदलांमुळे कोणत्या राशींमध्ये प्रलंबित कामे पूर्ण होणार आहे आणि धनाचा वर्षाव होणार आहे ते जाणून घ्या
उत्तराभाद्रपदाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील शनिचे संक्रमण तुमच्यासाठी खूप शुभ असणार आहे. यावेळी बऱ्याच काळापासून रखडलेली तुमची कामे वेळेवर पूर्ण होतील. कामाच्या ठिकाणी किंवा व्यवसायात तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात, ज्यामुळे तुमचा दर्जा आणि प्रतिष्ठा वाढेल. आर्थिक स्थिती स्थिर होतील आणि अनपेक्षित फायदा होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. आरोग्य चांगले राहील, परंतु ताणतणाव नियंत्रणात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही केलेल्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळेल.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी शनिचे हे संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले आर्थिक आणि व्यवसायाशी संबंधित प्रकरणे पूर्ण होतील. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती किंवा पगारवाढीची शक्यता आहे. कौटुंबिक आनंद आणि पाठिंबा कायम राहील. या काळात जुन्या समस्या दूर होतील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. या काळात तुमचा आत्मविश्वास वाढवणाऱ्या उपक्रमांमध्ये सहभागी झाल्याने यश मिळू शकते. या काळात आरोग्याची काळजी घ्यावी.
शनिचे स्वतःच्या नक्षत्रात होणारे संक्रमण मीन राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ राहणार आहे. काही काळापासून रखडलेल्या कामांना आता गती मिळेल. नोकरी व्यवसायामध्ये तुम्हाला नवीन दिशा मिळेल आणि जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा मिळू लागेल. घरामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. कुटुंब आणि मित्रांच्या पाठिंब्याने सर्व कामे सुरळीत पार पडतील. या काळात स्वावलंबी राहणे आणि निर्णय घेणे फायदेशीर ठरेल. आरोग्य सामान्य राहील. या काळात नवीन प्रकल्प सुरू करणे विशेषतः फायदेशीर ठरेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा शनि एका राशीत किंवा नक्षत्रात बदल करतो, तेव्हा त्याला शनि गोचर म्हणतात. शनि हा कर्म, शिस्त, जबाबदारी आणि दीर्घकालीन परिणामांचा कारक ग्रह मानला जातो.
Ans: रखडलेली कामे पूर्ण होण्यास गती, दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणे निकाली लागणे, मेहनतीचे फळ मिळणे, जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ
Ans: शनिच्या नक्षत्र बदलाचा मेष, कर्क आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होईल