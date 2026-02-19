IND W vs AUS W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! जाणून घ्या दोन्ही संघाची Playing 11

India vs Australia Women T20 Series : भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघामध्ये टी20 मालिका सुरू झाली आहे. या मालिकेचा पहिला सामना 15 फेब्रुवारी रोजी खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने मालिकेची विजयी सुरूवात केली आहे. टीम इंडियाने या मालिकेमध्ये पहिला सामना जिंकून मालिकेमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या गोलंदाजांनी कमालीची कामगिरी केली. या पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने DSL पद्धतीने सामना जिंकला.
भारताच्या संघाला मालिका नावावर करण्यासाठी एक विजय टीम इंडिया दूर आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने विजय मिळवला तर भारतीय संघ मालिका नावावर करेल. या मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकले आणि पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघ आज कॅनबेरा येथे ऑस्ट्रेलियाचा सामना करणार आहे. दुसऱ्या टी-२० सामन्यात जेव्हा ते ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळतील तेव्हा त्यांना पहिल्या सामन्यातील त्यांच्या वेगवान गोलंदाजांच्या उत्कृष्ट कामगिरीपासून प्रेरणा घेण्याचा प्रयत्न असेल.
#TeamIndia‘s Playing XI for the 2️⃣nd T20I 🙌 Updates ▶️ https://t.co/8prXc1p5fJ#AUSvIND pic.twitter.com/zo6Kcm68iJ — BCCI Women (@BCCIWomen) February 19, 2026
भारताने पहिला टी-२० सामना डकवर्थ-लुईस पद्धतीवर २१ धावांनी जिंकला, फक्त स्मृती मंधाना आणि शफाली वर्मा यांनी काही वेळ क्रीजवर खेळल्या होत्या. जर भारतीय महिला संघ आजचा सामना जिंकला तर तो इतिहास रचेल. २०१६ नंतर ऑस्ट्रेलियन भूमीवर हा त्यांचा पहिला द्विपक्षीय मालिका विजय असेल. मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाची निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली आहे त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियन संघ कशी कामगिरी करेल याकडे लक्ष असणार आहे.
मागील सामन्यामध्ये भारतीय गोलंदाजांमध्ये रेणुका ठाकुर अरुंधती रेड्डी यांची कमालीची कामगिरी राहिली आहे. आज पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांसमोर भारतीय गोलंदाजांचे आव्हान असणार आहे.
स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, अमनजोत कौर, क्रांती गौड, श्रीचरणी, रेणुका सिंग ठाकूर
ऑस्ट्रेलिया टीम: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लीचफील्ड, एलिसे पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला केरी, सोफी मोलिनक्स (कर्णधार), किम गार्थ, डार्सी ब्राउन